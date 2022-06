Susy Díaz se quiebra al contar que nieto presenció maltrato entre sus padres, Florcita Polo y Néstor Villanueva

Susy Díaz declara que su nieto mayor pasó cámara Gesell y contó que vio maltrato a su madre. Foto: composición

La excongresista de la República, Susy Díaz declaró para el programa de Magaly TV: La Firme que su nieto mayor pasó la cámara Gesell ante el Ministerio Público y le contó que su padre habría violentado física y psicológicamente a su madre mientras vivían juntos.

Entre sollozos y muy afectada, la artista de labios rojos contó que todo lo que su hija Flor Polo Díaz había confesado a Lady Guillén en su programa ‘Dilo Fuerte’, de haber sido golpeada por su expareja, Néstor Villanueva, ella lo supo un día antes por palabras de su nieto mayor.

“Lo que mi hija ha hablado hoy día (denuncia de maltrato físico por parte de su esposo), mi nieto me lo contó ayer, porque mi nieto ha pasado la cámara Gesell... Le dije: ¿qué te ha preguntado la psicóloga del Poder Judicial? Me preguntó si yo he visto, si mi papá le pegaba a mi mamá y mi nieto me lo contó todo ”, detalló.

Asimismo, Susy Díaz admitió que le duele mucho que su única hija haya sufrido tanto al lado de su expareja. Confiesa que ella lo sospechaba hace mucho tiempo atrás, pero cada vez que le preguntaba a Flor, ella encubría a Néstor y decía que todo era una farsa.

“Duele como madre, duele que mi hija haya sufrido tanto, por tener la familia unida... uno aguanta tanto, preferible estar vivas y felices, pero sin problemas, sin un hombre que te dé tanto maltrato”, dijo la artista.

Por otro lado, la empresaria, señaló que su hija comentaba sus problemas conyugales a sus amigas, pero les prohibía que le dijeran a Susy porque temía que salga a contar todo a la prensa.

“Nunca le tuve confianza (Néstor) y siempre sospechaba, pero lo escondían y ahora recién mi hija se ha puesto fuerte para poder contar lo que ha estado pasando”, acotó.

NÉSTOR PIDE QUE LE MUESTREN PRUEBAS QUE MALTRATÓ A FLORCITA

Minutos después, Magaly Medina se enlazó vía telefónica con Néstor Villanueva y negó todo lo dicho por su suegra. Comentó que le parecía extraño que después de tantos años de casado, vengan hablar de maltrato y pidió a las presentes que demuestren con pruebas que ha golpeado a Florcita Polo Díaz.

“Que muestren las pruebas de los golpes, que yo he golpeado a Flor, ¿Por qué después de tantos años vienen a denunciar?”, respondió Néstor.

Susy Díaz también le dijo que deje de estar pidiendo dinero y que le firme los papeles del divorcio a su hija, de una vez.

El cantante de cumbia nuevamente lo negó y les pidió tanto a Susy Díaz y Magaly Medina que le muestren pruebas de que había pedido dinero a cambio de ir a la notaría a firmar los papeles del divorcio.

La periodista de ATV, se mostró tan indignada con la respuesta, que le pidió que mejor vaya a firmar sin estar pidiendo 20 o 30 mil soles a las cámaras de televisión y que deje ser feliz a su exmujer.

A lo que Villanueva responde: “Tú vienes a decirme algo cuando eres la primera en criticar a las mujeres de la farándula, hablar mal de la mujer...” , expresó.

Esto desató la furia de Magaly Medina y le increpó porque le estaba faltando el respeto, cuando ella no maltrata a la mujer, por el contrario, la defiende y la defenderá de su agresor.

“Tú no te atrevas a gritarme...Yo no soy Flor Polo ni tus amiguitas bataclanas ... A mí no me vas a venir a gritar en mi propio programa, misógino... vete a gritar donde te permitan, córtale la llamada, que ese mentiroso, sinvergüenza, a mí no se me atreva a faltar el respeto ”, mencionó.

Antes de que se termine la llamada, Néstor Villanueva señaló que no estaba gritando, solo defendiéndose y le pidió que se relajara a Magaly Medina. Finalmente, la conductora dijo que Villanueva se estaba victimizando, y para ella, aquí la víctima es Florcita Polo que por varios años soportó violencia psicológica y física, además de perjudicar a sus hijos por haber presenciado estos actos traumáticos entre sus padres.

Magaly Medina explotó contra Néstor Villanueva, por decir que ella habla mal de las mujeres. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme.

