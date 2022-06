Néstor Villanueva aparecerá en Amor y Fuego tras ser acusado de golpear a Florcita Polo

Néstor Villanueva se presentará en Amor y Fuego este miércoles 22 de junio. (Foto: Instagram)

Después que Flor Polo decidiera romper su silencio y acusara a Néstor Villanueva de haberla golpeado cuando vivían juntos, el cantante se presentará en Amor y Fuego para defenderse. Como se recuerda, el cumbiambero a negado estas acusaciones en todo momento.

“Bueno han hablado tantas cosas de mi, me han difamado sin tener pruebas. Así que Rodrigo y Gigi, este miércoles estaré en tu programa”, se le escucha decir Néstor Villanueva, quien está separado actualmente de Florcita Polo.

Como se recuerda, la hija de Susy Díaz indicó a finales del 2021 que enfrentaba una crisis matrimonial con Néstor Villanueva. Sin embargo, el cantante indicó desconocer ello. No pasó mucho tiempo para que la pareja entrará en dimes y diretes hasta que salió a la luz una serie de ampays, donde se le ve al cumbiambero en situaciones comprometedoras con otras mujeres.

Tras ello, Flor Polo reconfirmó su separación con el padre de sus hijos. Aunque evitó hablar más del tema, este 20 de junio, la joven confesó en Dilo Fuerte, programa conducido por Lady Guillén, que sí sufrió episodios de violencia, siendo víctima de su propio esposo.

La hija de Susy Díaz contó que estos hechos sucedieron en los primeros meses de su relación, hace más de 10 años. Sin embargo, se quedó con él por el bienestar de sus hijos.

“Fue pasando y fue pasando, pero las cosas no cambiaban. Por eso yo traté de dar un paso al costado, ponerle un pare a esto porque ya no se podía más. A veces uno piensa y dice ‘por mis hijos aguanto, no importa si ellos son felices y yo no lo sea’. Para mí no es fácil”, manifestó entre lágrimas.

Néstor Villanueva aparecerá en Amor y Fuego tras ser acusado de maltratar física y psicológicamente a Florcita Polo. (Video: Willax TV)

NESTOR VILLANUEVA Y SU INTENTO DE DEFENDERSE

Al enterarse de ello, Susy Díaz no tardó en pronunciarse e indicar que no sabía lo que estaba viviendo su hija, y que fue su nieto quien recientemente le contó la situación.

“Lo que mi hija ha hablado hoy (20 de junio - denuncia de maltrato físico por parte de su esposo), mi nieto me lo contó ayer, porque mi nieto ha pasado la cámara Gesell... Le dije: ¿qué te ha preguntado la psicóloga del Poder Judicial? Me preguntó si yo he visto, si mi papá le pegaba a mi mamá y mi nieto me lo contó todo“, detalló muy mortificada en el programa de Magaly Medina.

La conductora de TV, en medio de esta conversación, decidió tomar la llamada de Néstor Villanueva, quien negó rotundamente las acusaciones. Además, pidió pruebas. Estas palabras enojaron a la periodista, mucho más cuando el cumbiambero la llamó “misógina”.

“Tú no te atrevas a gritarme... Yo no soy Flor Polo ni tus amiguitas bataclanas ... A mí no me vas a venir a gritar en mi propio programa, misógino... vete a gritar donde te permitan, córtale la llamada, que ese mentiroso, sinvergüenza, a mí no se atreva a faltar el respeto”, indicó muy molesta.

“Te vienes a victimizar... ¿Y tú en cuatro paredes el daño que le causaste a una mujer? Y lo que es peor, al fruto de esa relación, esos dos niños que ahora están pagando ‘los platos rotos’, frutos de esa relación traumática, agresiva y violenta de todos estos trece años”, acotó la conductora de ATV tras decidir cortar la comunicación.

Magaly Medina explotó contra Néstor Villanueva, por decir que ella habla mal de las mujeres. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme.

