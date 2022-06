Tula Rodríguez sobre el caso de Flor Polo y Néstor Villanueva: “Si él es culpable, es un peligro para la sociedad”

Tula Rodríguez considera que un hombre violento no debería estar en las calles. (Foto: Captura / Instagram)

Este 21 de junio, el programa En Boca de Todos invitó a Susy Díaz para hablar sobre las recientes declaraciones de su hija Flor Polo, quien admitió haber sufrido violencia psicológica y física durante su matrimonio con Néstor Villanueva.

Durante la entrevista, se vivió un tenso momento entre la exvedette y el psicólogo Tomás Angulo, pues para Susy él estaba poniendo en duda las acusaciones de su primogénita. En medio de un pequeño intercambio de palabras, la conductora Tula Rodríguez intervino para recordar lo relatado por la excongresista.

Y es que, Susy Díaz contó que su nieto le reveló que había presenciado un episodio de violencia entre sus padres. “Acá hay un tema, si los chicos están pasando también parte de un test psicológico y los hijos están afirmando lo que dice Flor, creo que acá no hay mucho que discutir y las cosas están claras”, dijo Tula Rodríguez dejando entrever que cree en las palabras de Florcita Polo.

En otro momento, la figura de América Televisión indicó que es muy complicado demostrar con fotos o vídeos las consecuencias de un golpe después de tantos años. Recordemos que, Flor Polo y Néstor Villanueva se han separado luego de estar poco más de 13 años juntos y ha sido el pasado lunes 20 de junio de este 2022 que ella confesó haber sufrido maltratos.

“Qué difícil es comprobar algo así, mientras él me está golpeando ¿cómo lo grabo?, mientras me está agrediendo ¿cómo pongo la cámara?. Es bien difícil después de tanto tiempo comprobar un hematoma. Que sea lo mejor para esa familia. Si realmente él es culpable, él no puede estar caminando porque es un peligro para la sociedad” , agregó.

Finalmente, espera que la animadora pueda comprobar sus denuncias. “Confiemos que se pueda comprobar lo que Flor está diciendo, confiemos en ese peritaje”, sentenció.

NÉSTOR VILLANUEVA NIEGRA AGRESIÓN FÍSICA

Tras las declaraciones de Florcita en el programa Dilo Fuerte, el cantante de cumbia se comunicó con el programa de Magaly Medina para negar haber agredido físicamente a la madre de sus hijos. Aseguró que no entiende por qué lo acusa ahora, cuando las agresiones sucedieron, supuestamente, hace varios años.

“Qué pena que hagan tanto show de todo esto. No sé por qué después de 13 años, ¿qué cosa están hablando? ¿Quieren meterme preso? Que muestren las pruebas donde yo he golpeado a Flor, donde la he amenazado. ¿Por qué después de 13 años sale a decir todo eso?”, expresó furioso.

Con Susy Díaz frente suyo, el músico peruano reclamó a la exvedette por no haber denunciado el hecho antes, si es que ella ya sospechaba de las supuestas agresiones físicas. La excongresista respondió que no lo hizo en su momento porque Florcita Polo siempre trataba de taparlo y porque estaba amenazada.

“Yo no sé hasta donde quieren llegar con esto. No saben el daño que están haciendo. Yo en ningún momento estoy pidiendo un sol por firmar el divorcio. Ay Magaly, te pones a defender cuando tú eres la primera en criticar a todas las mujeres de la farándula”, le dijo a Medina, por lo que la conductora le cortó la llamada.

Magaly Medina explotó contra Néstor Villanueva, por decir que ella habla mal de las mujeres. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme.

