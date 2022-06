Flor Polo Díaz: ¿Por qué pedirá garantías para su vida y qué secreto esconde de Néstor Villanueva?

Flor Polo Díaz acusó a Néstor Villanueva de maltratarla cuando vivían juntos (Foto: Composición)

Después que Flor Polo Díaz acusara a Néstor Villanueva de haberla maltratado físicamente, Susy Díaz apareció este miércoles 22 de junio en América Hoy para afirmar que su hija pedirá garantías para su vida, pues ha recibido amenazas y necesita salvaguardar el bienestar suyo y de sus hijos.

Sin embargo, esto no fue todo, pues entre lágrimas, la rubia indicó que hay un secreto que no puede contar sobre la situación que enfrenta su hija. Pero sabe que algún día la verdad se sabrá. Janet Barboza fue bastante cauta con el tema e indicó que Susy ya se lo confesó en el detrás de cámaras, pero esperará que la excongresista rompa su silencio.

“Néstor miente habiendo pruebas. ¿Si Flor pedirá garantías para su vida? Ahora en la tarde estoy yendo con el abogado Israel García para pedir garantías para mi vida, para Flor y para mis nietos, a la prefectura. Yo no confío, vivo asustada. Mi hija, cuando me fui yo de viaje, a Europa, dejé a una persona. Le pagué para que esté todo el día y toda la noche con ella. He estado rezando, haciendo videollamada, viendo si están bien. ¿Si hemos recibido amenazas? Flor, mi hija anda asustada, le dije mejor vamos a pedir garantías y que (Néstor) no se nos acerque, porque hubo un altercado hace meses, cuando él fue afuera del colegio. (Tiene que ir), pero no haciendo escándalo”, indicó Susy Díaz.

Asimismo, señaló que su nieto Adriano no quiere ver a su padre porque le tiene miedo. “Adriano no quiere ver al papá, ni el Día del Padre en el colegio. Adriano no quiere ver al papá, hay algo más”, recalcó la exvedette, quien contó que su nieto prefirió que vaya su tía al colegio en esta fecha especial, en lugar de invitar al cantante.

Susy Díaz expresa su indignación ante la situación que enfrenta su hija Flor Polo Díaz. (Foto: Composición)

¿Qué secreto esconde Flor Polo Díaz de Néstor Villanueva?

En otro momento, Janet Barboza le preguntó si Adrianito no quiere ver a su padre por un secreto que le contó detrás de cámaras. Ante ello, bastante sorprendida, Susy respondió de forma afirmativa.

“Debe ser, (voz entrecortada) porque te juro que es una cosa que no se puede hablar en televisión. Gracias por no decirlo, pero son cosas que más pasan en cuatro paredes, que yo poco a poco me estoy enterando y yo lo tengo acá (se toca el pecho), pero todo lo dejo a Dios . Mi hija está más fuerte, el tiempo está cicatrizando las heridas, veo que está pasando”, indicó Susy Díaz, resguardando en todo momento el secreto de Florcita.

La figura de labios rojos señaló también que sus nietos están superando poco a poco la situación que han pasado con su padre, y esto se debe a la ayuda psicológica que están recibiendo.

“Mis nietos están con la psicóloga, han hecho un buen trabajo, están felices, los veo contentos. Ya cuando se toca el tema no los veo nerviosos, desde que no ven al papá los vemos mejor”, explicó.

NO PUEDE CONTENER EL LLANTO

La conductora de América Hoy le preguntó cómo se sentía ante una verdad que no puede revelar. Esto ocasionó que la rubia ya no pudiera más y estallara en llanto.

“Me duele (se quiebra), porque .. ahorita ya no lloran. Gracias a Dios el tiempo está cicatrizando las heridas, están fuertes. Ya habla bien mi nieto mayor, le ha hecho madurar bastante, no parece de 10 sino de 15. ¿Cómo me siento? Mal (llora), hay muchas cosas más que no se puede hablar, pero ya me estoy enterando”, concluyó entre lágrimas.

Como se recuerda, Susy Díaz también brindó una entrevista en Magaly TV La Firme, donde apareció con el abogado de Flor Polo. El profesional señaló que efectivamente se pedirá garantías para la vida de Susy Díaz, Flor Polo y de sus nietos. Además, luchará para obtener el divorcio de la hija de Augusto Polo Campos por causal.

“No le deseo la cárcel porque es el papá de mis nietos, pero hay un Dios. El castigo divino tendrás”, dijo Susy Díaz en el programa nocturno.

