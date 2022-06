¿Qué pasó con Jazmín Pinedo y Magaly Medina?

Jazmín Pinedo y Magaly Medina se declararon la guerra en la TV

Jazmín Pinedo auguró esta mañana lo que será un ‘segundo round’ de una guerra de dimes y diretes con Magaly Medina. La conductora de ‘+Espectáculos’ de América TV se molestó por las críticas que recibió de la ‘Urraca’ por la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán en la edición de su programa matinal.

En aquella entrevista al futbolista de Alianza Lima, la ‘China’ recorrió la lujosa casa de Jefferson, donde habló de sus logros, hizo una apuesta de darse el triunfo peruano y hasta ingresó a la intimidad de su habitación para conocer la gran colección de zapatillas que tenía.

Precisamente esta conversación entre ‘Jeffry’ y Jazmín provocó la burla y crítica de Magaly Medina, quien en su edición del 16 de junio la criticó por su manera de llevar la entrevista. Incluso comparó su derrier con el de Jamila Dahabreh, Giulianna Barrios y Yahaira Plasencia, las mujeres vinculadas sentimentalmente al futbolista.

Magaly comparó en su programa a Jazmín Pinedo con Gisela Valcárcel en sus primeros años en la TV, cuando era la ‘Reina del mediodía’.

“Parece de lo que antaño hacía Gisela Valcárcel en su programa. Cada vez que tenía un hombre al frente, cada vez que venía Guillermo Dávila, un artista, un galán, la mujer se derretía como si nunca hubiera visto un hombre en su vida. Ya no era entrevista lo que hacía, porque no le sacaba nada, era un flirteo, un coqueteo y a ella le salía lo bataclana y eso parece lo que le pasa”, dijo la ‘Urraca’

Agregó que Jazmín Pinedo parecía tener “un síndrome de abstinencia”. “Yo creo que tanto tiempo con ese bobalicón que tenía como pareja estaba tan aburrida y ahora le contaba sus tristes penas a Jefferson Farfán”.

“¿Tú te vas a una entrevista a tratar de conquistar a tu entrevistado, te vas a buscar novio, saliente, snack o te vas a hacer una entrevista. Eso les pasa por mandar a improvisadas. Yo creo que si mandaban a Choca, lo hubiera hecho mucho mejor”, se burló Magaly.

Magaly Medina tuvo ácidos comentarios contra Jazmín Pinedo por entrevista a la 'Foquita'. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

En ese momento, Magaly Medina toma una caja de regalo y empieza a mofarse más aún de la conductora de +Espectáculos. “Mira lo que me han traído. A la Jazmín aquí adentro. Era una caja de regalo con su moño. Las cosas están ahí, evidentes”.

“Estamos volviendo a las épocas de la señito cuando la miraba y decía qué le está pasando a esta mujer, qué descrédito para todas las mujeres que no andamos babeando por todos los hombres. Entonce, cuando te vas a entrevistar no te vas a jugar de manitos o ‘a ver cárgame, cárgame’. La Gisela era más o menos parecido, no? Abracitos, piquitos. Qué clase de conductora le han hecho creer que es”, sostuvo.

Aseguró además que Jazmín Pinedo “estaba buscando galán” y solo “hizo las preguntas que se hacían en un slam”.

“Por lo menos disimula, que la china disimule. Tienes que ponerte en el plan de conductora, no te han dicho anda giléate al negro, no te dijeron eso. Quítate el lazo, a los hombres no les gustan las (agarra la caja de regalo). No, olvídate, para snack nomás. A los hombres les gustan las difíciles, más aun para un deportista de alta competencia como es Jefferson Farfán. ¿Tú crees que alguien más vaya con lazo y se tome las licencias que ella se tomó”, siguió criticando la Medina.

“Ella estaba en plan cazadora. El plan cazador siempre hay que dejárselo a los hombres, que ellos lo sean, que se crean, porque finalmente las que cazan somos nosotras, pero ella fue en plan de cazadora, con la mira puesta. Creo que Jefferson Farfán no está acostumbrado a chicas ‘tan’ y no podía disimular su nerviosismo”, aseveró

En esta edición del 16 de junio, Magaly Medina también recalcó que “la china estaba más preocupada en el coqueteo, en que la carguen, en ver qué tan suave era la cama de Farfán que preguntarle de cosas que al público le hubiera interesado. Le quedó grande, no explotó los detalles”.

Magaly al final consideró que Jazmín Pinedo le dio “vergüenza cómo una mujer tan joven no se valora. Ella se deslumbró mirando a Farfán”.

La burla de Magaly Medina a Jazmín Pinedo

JAZMÍN PINEDO RESPONDIÓ

Al día siguiente, molesta y algo ofuscada, Jazmín Pinedo respondió a cada uno de los agravios que Magaly dijo en su contra al criticar la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán.

La otrora exchica reality se tomó varios minutos y calificó a la ‘Urraca’ como una de las peores entrevistadoras de la televisión peruana.

“Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy. Yo al público le he hablado de mis virtudes y de mis defectos, pero claro, como ella es la más egocéntrica, la dueña de la verdad, ella es la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia ‘feliz’ y a la que no se le puede responder. Qué equivocada que está”, empezó su discurso la exmodelo.

Jazmín tildó además de ‘retrógrada’ y ‘machista’ a la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ por afirmar que ella fue en ‘plan cazadora’.

“Yo no le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con conclusiones inexistentes y con calificativos, adjetivos horribles y repugnantes. No es la primera vez y de seguro no va a ser la última, pero que le quede bien claro, yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo”, dijo.

Aclaró que no es la primera vez que se veía con Jefferson Farfán y que “nos permitirnos las licencias de molestarnos y chacotearnos”. “Soy una mujer joven, tabajadora, que se dedica a su familia y sí, me considero un ejemplo para muchísimas jóvenes empoderadas y para que usted me reduzca a un objeto o pedazo de carne colocándome como una regalada”.

Jazmín Pinedo responde furiosa a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

“Su crítica se redujo a comparar mi derrier con el de otras mujeres. ¿Eso es lo que significa una mujer para usted? Que sus complejos y frustraciones no normalicen el maltrato a la mujer. Yo no le deseo el mal, no se lo deseo, usted merece seguir sufriendo”.

“No tiene que gustarle lo que yo hago, así como a mí no me gusta lo que usted hace, su herramienta es la destrucción, la mía es la chacota, la joda, la diversión. No sé en qué escuela, universidad le han enseñado que el periodismo se basa en destruir a la gente o en hacer preguntas incómodas e incisivas, eso no es ser una buena periodista”.

Pero Jazmín Pinedo fue más lejos e incluyó al esposo de Magaly sobre los “asuntos de gileo” para que “por ahí la actualiza mejor”.

En otro momento se burló que la frustrada entrevista a Jefferson Farfán en Rusia. “Yo no tuve que pagar un viaje a Rusia y no tuve que humillarme a que me diga que salga por donde entré. Qué horrible, viajar hasta allá por eso? Eso es ponerse un moño”.

EL MOÑO DE MAGALY MEDINA

En la edición de su programa del viernes 17 de junio, Magaly Medina apareció envuelta en un moño como respuesta a las expresiones de Jazmín durante su espacio matutino.

Pidió que algunas dejen de parecerse a las ‘monjas’. “Felizmente, nunca he necesitado ponerme el moño cuando he ido a una entrevista”. “Ahora sí me siento Jazmín Pinedo yendo a la entrevista con Jefferson Farfán. Ahora sí, me estoy tratando de poner en sus zapatos. ¿Así se sentirá cuando uno va con el moño a la entrevista con un galán como Farfán?”, se burló la ‘Urraca’.

Pidió que algunos dejen de parecerse a las ‘monjas’. “Felizmente, nunca he necesitado ponerme el moño cuando he ido a una entrevista”.

Minutos después le dedicó un video a Jazmín Pinedo, a la que tildó de ‘ordinaria’ y a todas aquellas que “cuando no tienen un argumento lo único que hacen es insultar, difamar y vejar”.

“Me asombra que América Televisión, que siempre ha portado la bandera de la blancura, ellos son más blancos que nadie, ellos aman su horario familiar, ellos siempre andan pregonando que su horario familiar es intocable, intachables, que sus conductoras jamás se rebajan a un nivel de callejoneras, con el perdón de gente humilde pero educada que vive en los callejones. Ahora me asombra, cómo harán sus auspiciadores con la boquita de caramelo que resultó Jazmín Pinedo. Cómo justificará esa sarta de insultos, agravios. Meterse con mi hijo por no tener argumentos, mencionar a mi esposo”, manifestó.

Magaly Medina le respondió con todo a Jazmín Pinedo por haberla tildado de machista luego que la 'Urraca' la criticara por su entrevista a Jefferson Farfán.

En otro momento del programa, Magaly Medina resaltó que la excompetidora de Esto es Guerra habría estado repitiendo lo que le decía la producción de América Televisión gracias a un aparato escondido detrás de su oído derecho.

“Nos hemos dado cuenta cómo le soplaban todo, tenía ayuda memoria. En términos de televisión, tenía ‘chuleta’, un pata que le dictaba todo. La China está acostumbrada a usarlo”, comentó la ‘Urraca’ para luego mostrar cómo Pinedo habría utilizado el aparato auditivo para atacarla.

Incluso, Magaly TV La Firme transmitió imágenes de los movimientos de Jazmín Pinedo, en donde se observa que habría estado escuchando una segunda voz mientras arremetía contra la ‘Reina del ampay’. Aparentemente, estaba recibiendo ayuda para saber qué o no decir.

“Así actúa la mayoría de ventrílocuos en la televisión. Esta chiquita pobrecita. Tenía guion, tenía libreto, tenía todo. Se lo dictaban, es increíble y lo descubrimos. ¡Qué vergüenza! Para defenderse de mí no tuvo mejor idea que tener una ayuda memoria, le dictaban frase por frase. Siempre ha sido bastante limitada”, sostuvo.

JAZMÍN RESPONDE (PARTE 2)

Sigue la guerra. Hoy, en la edición matutina de ‘+Espectáculos’, Jazmín Pinedo volvió a referirse a Magaly Medina, pero en esta ocasión se mostró más furiosa que la última vez y se defendió asegurando que ella no necesita que nadie le ‘dicte’ lo que ella tiene que decir “ni que me digan qué tengo que opinar, mucho menos qué tengo que decir”.

“Lo que sí tengo es un ayuda memoria como lo tiene usted todas las noches en su agenda, la diferencia es que yo no puedo apoyarme en los videos del canal donde usted trabaja, porque eso no se puede hacer. Usted sí lo hace porque sin esos videos no podrían responderme”.

Sostuvo que Magaly hace de todo para “tratar de callarme” , pero que no lo va a lograr, porque “no le tengo miedo, solo siento pena”. “No le mienta al público, respóndame lo que yo le hablé, no se agarre de las ramas. Respóndame con claridad y con argumentos”.

Sobre los escándalos y polémicas en las que ha estado envuelta, aclaró que no es una persona perfecta y ha cometido errores en su vida, pero “jamás salí con una persona casada, la reto a demostrarlo”.

Jazmín Pinedo aclara que solo usó un ‘ayudamemoria’ en su discurso y llama “misógina” a Magaly Medina. (Video: América TV)

En otro momento, la compañera de ‘Choca’ Mandros acusó a la ‘Urraca’ de victimizarse. “Yo me estoy defendiendo y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo”. “Ella me llenó de mil adjetivos repugnantes y de mil insultos y sale a decir que yo la insulté y que además me metí con su hijo... La que tiene un master en meterse con los hijos de las personas y sus familias es usted o no recuerda acaso que se la pasó destruyendo a la hija de Gisela Valcárcel solamente por ser su hija desde que era una adolescente o ¿es que acaso pensó que se iba a meter conmigo y con mi familia yo me iba a parar acá a sonreírle? No señora”.

Al referirse a los auspiciadores mencionó que “no creo que a ellos les incomode que yo me defienda mientras usted me ataca a mí y a todas las mujeres en este país sin ningún tipo de límite”.

“Quiero decirle señora Magaly Medina que aquí estoy parada para defenderme y voy a estar siempre y no voy a dejar que usted se meta conmigo, puede hablar de mi trabajo como conductora y seguramente me puede faltar mucho, pero no le voy a permitir que se meta con mi persona como mamá, como mujer y no se lo debe permitir nadie, que se preocupen sus auspiciadores que después de tantos años de lucha contra la mujer terminen auspiciando un programa como ese, que lo único que hace es denigrar, difamar y destruir a las mujeres en este país, porque usted es una misógina y se lo digo. Esta es otra generación. Usted es lo peor, lo peor que le ha pasado a nuestro género en la televisión y ojalá los tiempos cambien y ojalá que su momento llegue”, refirió.

Asimismo, Jazmín siguió y aclaró que Magaly Medina no es la ‘reina en su horario’. “A usted la revolcaba toda la vida ‘Al fondo hay sitio’ y hoy la revuelca ‘Luz de Luna’. No es la líder en su horario. Los artistas de los que habla son los que le dan rating, porque usted solita no puede con su opinión, así que deje de mentirle a la gente”. “La gente ya no le cree, porque perdió credibilidad, ya no la siguen y yo estoy aquí para recordárselo”

