Magaly Medina explota contra Néstor Villanueva: “A mí no me vas a venir a gritar en mi programa, misógino”

Magaly Medina explota contra Néstor Villanueva.

La conductora Magaly Medina se molestó con Néstor Villanueva porque el aún esposo de Flor Polo Díaz afirmó que la periodista no tenía autoridad moral para criticarlo porque ella se dedica a hablar mal de las mujeres de la farándula.

En su programa de la noche del lunes 20 de junio, la presentadora Magaly Medina aceptó la llamada en vivo de Néstor Villanueva, cuando su suegra Susy Díaz estaba enlazada al programa y había señalado que Néstor habría maltratado a su hija Florcita Polo.

Susy Díaz le increpó a su yerno por qué había violentado física y psicológicamente a su hija, también señaló que su nieto había pasado la cámara Gesell y contó todo lo que su madre habría vivido a lado de su padre en la casa.

“Lo que mi hija ha hablado hoy día (denuncia de maltrato físico por parte de su esposo), mi nieto me lo contó ayer, porque mi nieto ha pasado la cámara Gesell... Le dije ¿qué te preguntaron hijito?. Me preguntó si yo he visto, si mi papá le pegaba a mi mamá y mi nieto me lo contó todo” , declaró la excongresista entre sollozos.

A lo que el cantante de cumbia respondió que todo era una mentira y que le muestren pruebas de que habría maltratado a su expareja. “Siento tanto esto, yo no sé por qué tanto daño, si nosotros ya no estamos desde diciembre... Que pena que hagan tanto show de todo esto... Y por qué después de trece años salen a decir estas cosas, demuestren con pruebas que he golpeado a Flor ”, respondió Néstor.

Néstor Villanueva también mencionó a Susy Díaz y Magaly Medina que le muestren pruebas de que había pedido dinero a cambio de ir a la notaría a firmar el divorcio.

La periodista de ATV, se mostró tan indignada con la respuesta, que le dijo que él siempre miente y niega todo . “Lo más sano que deberías hacer es ir voluntariamente sin pedir a las cámaras de televisión 20 mil, 10 mil o 30 mil... ir a firmar y dejar libre a esa mujer, para que sea feliz”, le aconsejó la comunicadora.

A lo que Villanueva molesto responde: “Tú vienes a decirme algo, cuando tú eres la primera en criticar a las mujeres de la farándula, hablar mal de la mujer...” , expresó.

Esto desató la furia de Magaly Medina y le increpó porque le estaba faltando el respeto, cuando ella no maltrata a la mujer, por el contrario, la defiende y las defenderá de sus agresores.

“Tú no te atrevas a gritarme... Yo no soy Flor Polo ni tus amiguitas bataclanas ... A mí no me vas a venir a gritar en mi propio programa, misógino... vete a gritar donde te permitan, córtale la llamada, que ese mentiroso, sinvergüenza, a mí no se atreva a faltar el respeto”, mencionó.

Antes de que se termine la llamada, Néstor Villanueva señaló que no estaba gritando, solo defendiéndose y le pidió que se relajara a Magaly Medina.

Finalmente, la conductora dijo que Villanueva se estaba victimizando, y por el contrario, aquí la víctima es su esposa la empresaria Florcita Polo, quien por varios años soportó maltrato psicológico y físico.

“Te vienes a victimizar... ¿Y tú en cuatro paredes el daño que le causaste a una mujer? Y lo que es peor, al fruto de esa relación, esos dos niños que ahora están pagando ‘los platos rotos’, frutos de esa relación traumática, agresiva y violenta de todos estos trece años”, afirmó la conductora de ATV.

Magaly Medina explotó contra Néstor Villanueva, por decir que ella habla mal de las mujeres. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme.

