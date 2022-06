Susy Díaz reveló que Néstor Villanueva le puso una nueva condición a Flor Polo. (Foto: Captura / Instagram)

Susy Díaz estuvo en el programa ‘Dilo Fuerte’, conducido por Lady Guillen, la tarde de este 21 de junio para seguir hablando de las recientes declaraciones de Florcita Polo, quien reveló haber sufrido violencia psicológica y física por parte de Néstor Villanueva durante su matrimonio.

Como se recuerda, Flor Polo admitió haber sido supuestamente agredida emocionalmente y físicamente cuando estaba en una relación con el padre de sus hijos en el mismo espacio de Panamericana Televisión. Asimismo, confesó haber soportado todo este tiempo por el bienestar de sus hijos, pues deseaba que tengan a una familia unida.

Ante ello, Susy Díaz se ha mostrado muy afectada y durante la entrevista con Lady Guillen contó que Néstor Villanueva le puso una nueva condición a Florcita Polo para firmar los papeles del divorcio. “¿Tú sabes que él está poniendo una condición para firmarle el divorcio a tu hija?, ¿sabes algo de eso?”, le consultó la conductora a la exvedette.

“Mi hija me dijo que (Néstor) le había pedido que retire la demanda para firmar el divorcio”, dijo la excongresista y a lo que la presentadora volvió a preguntarle: “¿La demanda de qué”. Rápidamente, Susy contestó: “La demanda de maltrato (...) La está condicionando”.

Sus palabras dejaron sorprendida e indignada a la figura de panamericana TV y señaló que en la entrevista con la animadora no imaginó que iba a revelar su verdad. “Esa es su condición (…) Flor venía a hablar de todo efectivamente, pero jamás pensé que ella al acercarme y entrar en una conversación de mujer a mujer no iba a aguantar más y dijo su verdad y confesó lo que sentía, lo que calló por muchos años”.

Néstor Villanueva firmará el divorcio si Flor Polo se retracta de su denuncia de maltrato, según Susy Díaz. (VIDEO: Panamericana)

SU NIETO PRESENCIÓ ACTOS DE VIOLENCIA

Susy Díaz declaró el último lunes 20 de junio para el programa de Magaly TV: La Firme que su nieto mayor pasó la cámara Gesell ante el Ministerio Público y le contó que su padre habría violentado física y psicológicamente a su madre mientras vivían juntos.

“Lo que mi hija ha hablado hoy día (denuncia de maltrato físico por parte de su esposo), mi nieto me lo contó ayer, porque mi nieto ha pasado la cámara Gesell... Le dije: ¿qué te ha preguntado la psicóloga del Poder Judicial? Me preguntó si yo he visto, si mi papá le pegaba a mi mamá y mi nieto me lo contó todo”, detalló.

Asimismo, Susy Díaz admitió que le duele mucho que su única hija haya sufrido tanto al lado de su expareja. Confiesa que ella lo sospechaba hace mucho tiempo atrás, pero cada vez que le preguntaba a Flor, ella encubría a Néstor y decía que todo era una farsa.

“Duele como madre, duele que mi hija haya sufrido tanto, por tener la familia unida... uno aguanta tanto, preferible estar vivas y felices, pero sin problemas, sin un hombre que te dé tanto maltrato”, dijo la artista.

Susy Díaz cuenta que su nieto mayor pasó cámara Gesell. Video: ATV / Magaly Tv/La Firme)

