Este 21 de junio, Susy Díaz estuvo como invitada en el programa En Boca de Todos para seguir hablando sobre las recientes declaraciones de su hija Florcita Polo, quien confesó que Néstor Villanueva sí la agredió emocionalmente y físicamente cuando estaban juntos.

Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que viviría un tenso momento con el psicólogo Tomás Angulo, pues discrepó cuando estaba dando su opinión sobre las supuestas agresiones del cantante hacía la animadora. Según el especialista, siempre hay que escuchar las dos versiones de un hecho, pues existen mujeres que hacen falsas acusaciones.

“Yo como experto, miro las dos versiones, no solamente debemos quedarnos con una. Hoy en día sabemos que las mujeres son violentadas gravemente por hombres abusivos, pero también sabemos que hay muchas mentiras al respecto, pues las mujeres manipulan y mienten”, comenzó diciendo.

Sus palabras generaron incomodidad de Susy Díaz y no dudó en responderle: “ Bueno, usted como hombre tiene que defender a los hombres, pero no es mujer para ver que mi hija cada vez que se le menciona a (Néstor) tiembla y mi nieto también, eso tiene que verlo una psicóloga del Poder Judicial y decidirlo“.

Sin embargo, Tomás Angulo no se quedó callado y quiso explicarse asegurando que se refería a las mujeres en general y no específicamente a Florcita Polo. “Yo lo que estoy diciendo es dirigiéndome a las miles de familias (...) Yo no estoy hablando de tu hija, estoy hablando de esas mujeres que simulan y mienten”.

En otro momento, el psicólogo evidenció su molestia cuando la exvedette volvió a interrumpirlo para discrepar con sus opiniones. “Permíteme porque me haz interrumpido varias veces y yo también merezco respeto”.

Susy Díaz se molesta con Tomás Angulo por poner en duda la versión de Flor Polo y abandona el set.





