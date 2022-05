Ethel Pozo revela que le escribió a Magaly Medina cuando se separó de Alfredo Zambrano: “Me dejó en visto”

Ethel Pozo le brindó su apoyo a Magaly Medina cuando se separó de Alfredo Zambrano. (Foto: Captura)

Ethel Pozo le recordó a Magaly Medina la vez que la dejó en visto cuando se separó de Alfredo Zambrano. La conductora de América Hoy no dudó en responderle a la popular ‘Urraca’ tras las críticas que hizo sobre su carrera profesional.

Durante su descargo, la hija de Gisela Valcárcel decidió contar que le envió un mensaje en privado a la periodista en las fechas que se alejó de su esposo como signo de apoyo. En los últimos minutos del espacio matutino y mirando a la cámara, Ethel Pozo se dirigió directamente a Magaly Medina.

Según reveló la figura de América TV, ella le manifestó que no se burlaría de su situación, pero nunca obtuvo respuesta. Cabe resaltar que, dicho mensaje habría sido escrito en el mes de marzo del 2021 cuando la figura de ATV y su pareja anunciaron su ruptura.

“Voy a hacer una infidencia... Cuando usted pasó un mal momento, cuando se separó de su esposo, yo le envié un mensaje en privado, que usted dejó en visto, diciéndole que jamás me burlaría de su dolor, que jamás lo tocaría”, comentó.

Asimismo, recalcó que no aprovecharía la desgracia ajena para hacer daño a comparación de la conductora de Magaly TV La Firme, quien en varias oportunidades a minimizado a las personas con las que no lleva una buena relación.

“Y lo reitero, esta servidora jamás le hará daño a nadie. La respeto y respeto a cualquier persona que haga su trabajo”, agregó, no sin antes aclarar que se diferencia de Magaly por sus sentimientos y buen corazón.

Ethel Pozo responde a Magaly Medina por burlarse de su carrera | VIDEO: América TV / América Hoy

ETHEL POZO SE MOLESTA CON RODRIGO CUBA

Ethel Pozo mostró su molestia en pleno programa en vivo con Rodrigo Cuba solo porque el futbolista le pidió a Brunella Horna el número de Janet Barboza para que su padre converse con ella. La conductora de ‘América Hoy’ lamentó que el ‘Gato’ haya preferido a su compañera en la conducción.

“Rodrigo ha sido amigo cercano hasta el viernes, que le dejó de escribir a mi novio, y el día de ayer le escribió a Janet. Ya no quiere hablar conmigo. Rodrigo, al parecer, todo lo que opinabas de mí se fue, porque hasta el viernes estábamos hablando del matrimonio de Julián y yo”, dijo incómoda la hija de Gisela Valcárcel.

“¿La amistad se fue porque yo opino que haya equidad entre un hombre y una mujer? El viernes dejó de hablarnos y ahora dejó de hacerlo. Es mi trabajo, tengo que dar mi opinión personal”, siguió reclamando Ethel.

Asimismo, agregó que no entiende la actitud del futbolista, porque “cómo me habla cuando hablo bien y cuando estoy en oposición de la pareja de Melissa”. “Así como me muestras que está ok, cuando yo emito una opinión que no te gusta no me puedes quitar ahora la palabra y llamar a mis compañeras”, recalcó

Ethel Pozo le reclama a Rodrigo Cuba por no querer hablar con ella y sí con Janet Barboza | VIDEO: América Hoy

