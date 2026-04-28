¿Cuál es la fecha oficial en la que se conocerá qué candidatos pasan a la segunda vuelta de las elecciones?

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

El Jurado Nacional de Elecciones estableció el jueves 7 de mayo como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales concluyan las audiencias públicas de recuento en las Elecciones 2026, proceso en el que se definirá al 100 % los votos recibidos por cada candidato y que permitirá conocer quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

Según lo informado por el organismo en su portal institucional, la meta es lograr la proclamación oportuna de los candidatos conforme a los procedimientos electorales definidos para la etapa final del proceso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo en declaraciones públicas, el principal factor que podría retrasar los resultados es la demora en el envío de actas observadas desde las oficinas descentralizadas de la ONPE. Clavijo señaló que “nosotros necesitamos que inmediatamente la ONPE nos envíe las actas”, para que los Jurados Electorales Especiales y el propio JNE puedan completar el proceso y definir quiénes competirán en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

JNE cambió la fecha de resultados finales

Inicialmente, el Jurado Nacional de Elecciones había comunicado que la fecha para la publicación de los resultados y proclamación de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta sería el 15 de mayo.

PUBLICIDAD

Miembros de mesa en Perú recopilan información de boletas electorales para determinar al próximo presidente y congresistas bicamerales tras el cierre de las mesas de votación. (Andina)

Sin embargo, el acuerdo adoptado el 22 de abril adelantó este plazo casi una semana, fijando el 7 de mayo como la fecha límite para culminar con las sesiones públicas de recuento y con ello determinar oficialmente los nombres de los aspirantes que competirán en la segunda vuelta, que podría ser Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular), aunque el primero parte con una ventaja de exactamente 24.405 votos válidos.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto

A poco más de dos semanas para conocer el resultado definitivo de las elecciones presidenciales, los peruanos siguen definiendo a qué candidato de los tres posibles podría apoyar de cara a la segunda vuelta el próximo 7 de junio.

PUBLICIDAD

Aunque Keiko Fujimori se mantiene en primer lugar, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) iguala a la lideresa de Fuerza Popular en su intención de voto a falta de saber si él será su acompañante en lo que queda de proceso electoral.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

Una encuesta realizada por Ipsos y difundida por el diario Perú 21 revela que en caso de que la segunda vuelta se realice entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular, ambos candidatos se encuentran igualados en intención de voto ciudadano pues tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez registran un empate con 38 % de las preferencias, al menos antes de que se proclamen los resultados oficiales del conteo de votos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, existe un grupo numeroso del 24 % de la ciudadanía que aún no ha decidido su voto por alguno de ellos. En este escenario particular, el 7 % no precisa a qué candidato preferiría, mientras que el 17 % mantiene su voto en blanco o viciado.