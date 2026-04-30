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Dónde ver ‘El diablo viste a la Moda’ en streaming desde Perú, antes del estreno de su secuela

La icónica película de Meryl Streep y Anne Hathaway estrenada en el 2006 aún está vigente

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Una mano con un control remoto apunta a un televisor que reproduce el póster de 'El Diablo Viste a la Moda' con Meryl Streep y Anne Hathaway.
Una persona utiliza un control remoto para ver la icónica película 'El Diablo Viste a la Moda' en un televisor, disfrutando de la experiencia de streaming en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerada un clásico moderno de la moda y el cine, la cinta que inmortalizó a Miranda Priestly sigue sumando espectadores. “Un millón de chicas matarían por este empleo” no solo se volvió una frase célebre, sino que representa el fenómeno cultural que significó El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada).

Estrenada en 2006, la película consolidó a Meryl Streep como una de las villanas más recordadas del cine. Anne Hathaway experimentó un gran salto en su carrera gracias al papel de Andy Sachs. La historia, ambientada en el universo de la revista Runway, mantiene su relevancia y atrae a nuevas generaciones.

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La llegada de su secuela, que estrenará en Latinoamérica el 30 de abril, reavivó el interés por el film original. Muchos espectadores buscan dónde volver a ver la transformación de Andy y los momentos más memorables de Miranda.

El diablo viste a la moda - Anne Hathaway - Stanley Tucci
El diablo viste a la moda - Anne Hathaway - Stanley Tucci. (Disney/20th Century Studios)

¿Dónde ver El diablo viste a la moda en streaming?

Actualmente, El diablo viste a la moda está disponible en Disney+ para toda Latinoamérica, incluido Perú.

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La cinta se incorporó al catálogo tras la unificación de contenidos con Star+. Ahora es posible acceder a la película en alta definición, con la opción de audio original o doblaje en español latino.

Esta accesibilidad facilita que tanto quienes vieron la película en su estreno como nuevos espectadores puedan disfrutarla antes del estreno de la secuela.

El regreso de la película al streaming ha generado una nueva ola de interés en redes sociales. Los usuarios comparten escenas icónicas y citas que siguen vigentes casi veinte años después.

Una televisión muestra el póster de la película "El Diablo Viste a la Moda" con el logo de Disney+. En primer plano, una mano sostiene un control remoto apuntando a la pantalla.
Una mano sostiene un control remoto mientras el póster de la película "El Diablo Viste a la Moda" se ve en un televisor con la interfaz de Disney+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2?

La secuela de El diablo viste a la moda se estrena el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y Canadá, y el 30 de abril en Perú y otros países de Latinoamérica.

La nueva entrega reúne a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en los papeles que los convirtieron en referentes del cine contemporáneo.

La trama sitúa a Andy Sachs de regreso en Nueva York. El personaje debe aliarse nuevamente con Miranda Priestly y Emily Charlton para salvar la revista Runway. El contexto ahora es diferente: el entorno mediático se ha transformado por la digitalización y la crisis editorial.

Nigel Kipling, interpretado por Stanley Tucci, también retorna como parte clave del equipo. El elenco suma a Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda, Tracie Thoms como Lily, Tibor Feldman como Irv Ravitz y Simone Ashley en el papel de Amari Mari.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci posan elegantemente en el póster oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2", anticipando el regreso de la icónica historia de la moda (20th century fox)
Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci posan elegantemente en el póster oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2", anticipando el regreso de la icónica historia de la moda (20th century fox)

Entre las nuevas figuras destacan Lucy Liu, B. J. Novak, Rachel Bloom, Donatella Versace, Lady Gaga, Ciara y Ashley Graham.

La historia explora los retos que enfrenta Runway para adaptarse al auge de las plataformas digitales. Emily Charlton, ahora ejecutiva de una marca de lujo, aporta un apoyo económico fundamental para el futuro de la publicación.

La secuela promete abordar cómo los personajes afrontan la transformación del periodismo y la moda en la era digital. El estreno de esta nueva entrega refuerza la vigencia de la película original y motiva a muchos a revisitarla en streaming.

Disney+ se convierte así en la principal opción para ver El diablo viste a la moda desde Perú antes de la llegada de su esperada continuación.

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