Janet Barboza llama ‘mezquina’ a Magaly Medina tras críticas a Ethel Pozo: “No te tengo respeto ni cariño”

Janet Barboza no se quedó callada ante las fuertes críticas de Magaly Medina a Ethel Pozo por entrevistar a Melissa Paredes. La popular ‘Urraca’ se refirió a los años de estudio de la conductora televisiva y señaló que en 5 años de universidad no aprendió nada.

Es que no tienen credibilidad (las conductoras de ‘América Hoy’) justamente por eso. Un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Aprendan un poco que acá les vamos a darle una clase maestra para las post graduadas, 5 años de universidad y no aprendiste nada (a Ethel Pozo)”, mencionó la figura de ATV.

Esto no pasó desapercibido para la popular ‘Retoquitos’, quien sacó cara por su compañera este 24 de mayo en América Hoy. Todo comenzó cuando Brunella Horna le preguntó si entrevistaría a Melissa Paredes en otra oportunidad.

Ante ello, la presentadora televisiva no dudó en responder y aprovechó para enviarle un mensaje a la conductora de Magaly TV La Firme tildándola de mezquina y tóxica.

“A la tóxica (Magaly) le tengo una pregunta ‘¿por qué no terminaste de estudiar la carrera de periodismo cuando ya tienes medios?’. Porque igual que tú yo también he sido una mamá. No puedes criticar a quien lo hace, al que sí lo hizo (estudiar) no seamos mezquinos”, dijo Janet Barboza en medio de risas.

En otro momento, recalcó que no le guarda ningún estima a Magaly Medina y la acusó de usar el contenido de su espacio matutino para su programa de espectáculos.

“Todos los días se banquetea con nuestro contenido. Habla de mí todo lo que quieras, yo ni te respeto ni te tengo cariño. Deja descansa en paz al gran Paco Igartua (fundador y director de la revista Oiga), por favor, que siempre lo mencionas, que debe estar revolcándose en su tumba porque no eres su mejor pupila”, concluyó.

ETHEL POZO LE RESPONDE A MAGALY MEDINA

Ethel Pozo aprovechó los minutos finales de su programa para dirigirse a Magaly Medina. En su defensa, la hija de Gisela Valcárcel le recordó que ella estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima, siendo compañera del hijo único de la ‘Urraca’.

“Yo vengo de una mami que no estudió una carrera, mi abuelita no tuvo estudios superiores… Escuchó a alguien que dice que no estudió porque no tuvo los recursos, yo no tengo la culpa. Usted no es víctima. Yo no tengo la culpa de que mi madre sí haya trabajado y me haya pagado mis estudios. Eso no me hace mejor o peor. Usted no es más que yo“, enfatizó Ethel.

“Yo estudié con su hijo en la facultad, carpeta a carpeta. Así que si ahora se burla de mi carrera, se está burlando también de la carrera y de la universidad que escogió para su hijo. Estudiamos esta carrera tan maravillosa para ejercer. Tengo 18 años en esta carrera, 6 de ellas en televisión. Le mandó mi respeto y cariño. Yo podría ser su hijo”, enfatizó.

