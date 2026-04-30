Perú

Piero Corvetto reaparece: Exjefe de la ONPE se presentó en audiencia de impedimento de salida del país

Exfuncionario se allanó al pedido para que se le restrinja salir del Perú por 18 meses. Su coinvestigado Juan Phang también acepta la medida. José Samamé y dueño de la empresa Gálaga rechazan el requerimiento fiscal

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Piero Corvetto se conectó a la audiencia ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. Foto: captura Justicia TV
Piero Corvetto se conectó a la audiencia ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. Foto: captura Justicia TV

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto volvió a mostrarse en público luego de renunciar al referido cargo y de que se allanara su vivienda.

Corvetto se presentó en la audiencia donde se debatirá el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por 18 meses en su contra, en la investigación por supuesta colusión agravada y omisión de funciones por la demora en la entrega de material electoral durante los comicios del domingo 12 de abril.

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El exjefe de la ONPE se acreditó ante el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta, quien dirige la audiencia. Brindó su número de DNI y su domicilio.

Luego, su abogado Julio Arbizu, tal como lo anunció en una entrevista con Epicentro TV, informó que se allanan al pedido de impedimento de salida del país por 18 meses.

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“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana (hoy) lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, dijo Arbizu en la referida entrevista.

También aceptaron la medida las defensas del exsubgerente de Producción Electoral Juan Phang Sánchez y los funcionarios Hilda Otoya y Liilia Flores. Se oponen a la medida el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas y el gerente general de la empresa Gálaga Juan Alvarado Pfuyo.

Entonces, el fiscal provincial provisional Reynaldo Abia inició la sustentación del requerimiento de impedimento de salida del país.

No existe “tercer pasaporte”

El abogado Julio Arbizu salió al frente para desmentir uno de los argumentos con los que la Fiscalía sustenta su pedido de impedimento de salida del país contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. Según Arbizu, el pasaporte peruano encontrado durante el allanamiento al domicilio de su cliente no constituye un “tercer pasaporte”, como sostiene el fiscal Reynaldo Abia, sino un documento sin ningún valor legal: fue reemplazado por uno nuevo que el propio Corvetto entregó de forma voluntaria al Ministerio Público.

Exjefe de la ONPE acepta que se le imponga restricción de abandonar el país. Su abogado Julio Arbizu también explica que pasaporte hallado no tiene valor porque fue renovado. Video: Epicentro TV

El letrado explicó que la renovación se realizó con anticipación porque algunos países exigen que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia para permitir el ingreso. Al tramitar el nuevo documento en Migraciones, el anterior quedó automáticamente anulado. “El otro dejó de tener validez absolutamente”, señaló Arbizu, quien calificó el pasaporte incautado como “papel mojado en tinta”.

“Cuando Piero Corvetto ve que se acerca la fecha de vencimiento de su pasaporte anterior (...) él dice: ‘Este pasaporte lo voy a llevar a Migraciones para que me den el nuevo pasaporte, para renovar’. En Migraciones le dicen, como es natural: ‘Bien, su pasaporte ahora ya no es ese pasaporte anterior, sino es este’. ¿Por qué? Porque el pasaporte que va a pasar por la máquina de Migraciones, una vez que él sale del país, es el pasaporte nuevo", sostuvo Julio Arbizu.

Pese a cuestionar la solidez del argumento fiscal, el abogado anunció que Corvetto aceptará la medida restrictiva.

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