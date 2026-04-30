Sociedad

Construyeron una mansión con once containers en el campo y con vista al río: “Es como un Tetris, se puede seguir ampliando”

Esta estructura poco convencional, de diseño rústico e industrial, está ubicada en el pueblo santafesino de Cayastá. Tiene capacidad para 24 personas y es propiedad de tres hermanos que suelen juntarse todos los fines de semana

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Un "Tetris" de acero: los 11 contenedores se ensamblan en un terreno de una hectárea para crear una estructura única en la costa santafesina

En el corazón de Cayastá, un pequeño pueblo santafesino que respira historia por ser el sitio donde nació “Santa Fe la Vieja“, se alza una estructura que rompe con cualquier paisaje convencional. A 70 kilómetros de la capital provincial, allí donde la Ruta 1 se encuentra con el susurro del Río San Javier, Darío y su familia levantaron mucho más que una casa de fin de semana: construyeron un manifiesto de la arquitectura moderna.

Lo que alguna vez fue un campo destinado a la explotación hortícola —un proyecto que, según confesó Darío, “no resultó”— se transformó en el escenario perfecto para incursionar con un diseño poco tradicional. Hoy, sobre esa hectárea de terreno virgen, descansan once contenedores marítimos transformados en una mansión que combina la robustez del hierro con la calidez del hogar.

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La idea surgió durante una charla familiar. Darío y sus dos hermanos, oriundos de Rafaela, buscaban concretar el sueño de una casa propia sobre el río para albergar a una familia que no para de crecer, especialmente en sobrinos.

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La mansión utiliza la misma chapa de los containers para crear un sistema de cerramiento hermético y ultra seguro

El desafío era la distancia: construir de forma tradicional a 160 kilómetros de nuestra residencia habitual era, como bien sabe cualquiera que haya lidiado con gremios, un dolor de cabeza logístico. Si ya construir estando cerca es difícil, imaginate lejos”, explicó Darío.

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El que trajo esa propuesta disruptiva fue su hermano menor: “¿Y si la hacemos con containers?”, deslizó. Y ante la incredulidad del resto, se puso a enumerar los beneficios de la construcción modular. Ahí, Darío entendió que no se trataba de una elección estética sino estratégica.

“Para nosotros fue clave poder armar todo en fábrica, cerca de donde vivimos. Podíamos ir, ver los avances, controlar detalles. Eso con una obra en el campo hubiese sido mucho más complicado”, explicó.

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Cada uno de los cinco dormitorios fue estratégicamente ubicado para garantizar una vista panorámica al San Javier

Esa cercanía no sólo facilitó el seguimiento: también permitió afinar el proyecto antes de que tocara el suelo definitivo. “Fuimos muy meticulosos con los planos y los renders. Le pusimos mucho foco a la etapa previa para evitar problemas después”, contó.

Pero hay otro punto que Darío marca como decisivo: la seguridad. “En el campo no hay nadie. Si dejás materiales, aberturas o herramientas, estás muy expuesto a los robos”, señaló. “En una obra tradicional, eso suele implicar contratar un casero o asumir riesgos constantes. En cambio, al trabajar con contenedores, el grueso de la construcción se hizo en un entorno controlado, sin esa preocupación”, agregó.

Además, lo interesante de este tipo de construcción fue que al cortar el contenedor para las aberturas, usaron esa misma chapa para hacer porta ventanas. “Cuando nos vamos, cerramos todo y la casa queda hermética, como una caja fuerte“, detalló Darío.

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La mansión fue construida en una fábrica y luego trasladada en camiones hasta el campo para su encastre final

El traslado tampoco fue un problema. Cada módulo viajó terminado, en camión, listo para ser ensamblado. “Al llegar al campo lo único que hubo que hacer fue ensamblarlos y soldarlos. Pero la casa ya vino prácticamente lista”, señaló.

El momento del montaje fue, según Darío, uno de los más impactantes del proceso. “Allá estuvieron quince días. Fue bastante rápido. No hubo obra húmeda ni tiempos muertos. Fue llegar y armar”, recordó al hacer hincapié en que “la diferencia con una construcción tradicional fue abismal” ya que en apenas seis meses la casa estaba lista para habitar.

Incluso cuando decidieron ampliar la casa, la lógica se mantuvo. “Al principio la diseñamos con nueve contenedores y tiempo después decidimos agregar dos más. Fue increíble porque no hubo lío, no hubo roturas, no hubo nada. Llegaron, se encastraron y listo”, contó. Y sintetizó lo hecho con una imagen simple: “Fue como un Tetris”.

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Cada contenedor fue trasladado por separado en un camión. Viajaron unos 160 km, desde Rafaela hasta Cayastá

Además de la practicidad de este tipo de construcción, Darío también puso en otro aspecto que no es para nada menor: “Construir bajo este método supuso un ahorro del 20% respecto a la construcción tradicional, sin sacrificar diseño ni confort”.

A seis años de su inauguración, la “mansión container” demandó un “mantenimiento nulo”, ya que la casa luce prácticamente impoluta. “Utilizamos una pintura epóxica color gris oscura de alta resistencia. El color es el original y está perfecto”, precisó Darío, quien aseguró que en su casa de Rafaela, por ejemplo, “a los tres años ya tuvimos que volver a pintar”.

Para entender la magnitud de esta “mansión modular“, hay que imaginar un sistema de encastre vertical y horizontal diseñado para la funcionalidad extrema. La estructura se organizó en tres niveles bien diferenciados, aprovechando la altura para ganar vistas al río y resolver la logística del terreno.

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Ritual frente al río. El fogonero, rodeado de troncos y árboles autóctonos, también es el rincón preferido para las tardes de mate en verano

Debido a la cercanía con el río San Javier, la casa no apoya directamente sobre la tierra. Se construyó una base de hormigón elevada que cumple una doble función: protección hídrica (actúa como defensa ante posibles crecidas del río, elevando la vivienda unos 60 centímetros por encima de la cota de seguridad) y zona de servicios (en este espacio bajo la estructura de los contenedores se dispuso un garaje abierto con capacidad para cuatro vehículos. Además, en esta zona cubierta se encuentra una de las parrillas).

Sobre la base elevada se asentó la primera hilera de cinco contenedores. “Este nivel es el corazón social de la vivienda. Alberga un living espacioso, una cocina funcional y un comedor diario. También cuenta con un comedor interno más formal para reuniones grandes”, indicó Darío.

Uno de los hallazgos arquitectónicos más vistosos es la “galería voladora”, que se creó utilizando dos contenedores que sobresalen de la estructura principal y generando un espacio semicubierto ideal para disfrutar del aire libre sin estar totalmente a la intemperie.

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La mansión container también cuenta con piscina y cancha de pádel

“En esta planta, los contenedores fueron cortados casi en su totalidad para instalar ventanales que recorren toda la longitud del bloque, permitiendo una vista panorámica del río desde cualquier punto”, contó Darío.

En el segundo piso se colocaron los cinco contenedores destinados al área privada y el descanso. La casa cuenta con cinco dormitorios y cada habitación está diseñada para que las ventanas miren directamente al río. “Solo una de ellas cuenta con un balcón de madera privado que ofrece la visión más alta de la propiedad”, agregó. Y para dar soporte a los 24 posibles huéspedes, se distribuyeron cuatro baños completos en este nivel.

Para unir ambos mundos (social y privado), se utilizó un contenedor cuadrado colocado de forma vertical. “Este módulo funciona exclusivamente como la caja de la escalera, combinando una estructura de metal con escalones de madera. Y en la parte superior de esta torre vertical se encuentra oculto el tanque de agua y las instalaciones centrales, manteniendo la estética industrial limpia y prolija”, detalló Darío.

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En el interior, la estética es una mezcla de industrial y rústico

Si bien uno de los grandes mitos de los contenedores es el aislamiento térmico, Darío se ríe de ese prejuicio: “Le pusieron una aislación de lana de vidrio (aislina) y funciona increíble. En verano, aunque le dé el sol de frente todo el día, la casa es fresca“.

En el interior, la estética es una mezcla de industrial y rústico. En las áreas comunes, decidieron pulir y dejar la madera original de los contenedores, un material extremadamente duro y resistente que soportó años de carga marítima y ahora aporta una textura única al living-comedor. En los dormitorios, en cambio, optaron por pisos flotantes para una mayor sensación de confort.

Los alrededores de la casa, en tanto, fueron intervenidos por un paisajista para lograr un equilibrio entre el confort y la flora autóctona. Ceibos, sauces y aromitos rodean la propiedad, creando rincones mágicos. “El fogonero es uno de ellos y está ubicado en un desnivel, cerca del río. Es el lugar predilecto de la familia”, dijo Darío. La infraestructura también incluye una piscina y una cancha de pádel.

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Ceibos, sauces y aromitos rodean la propiedad, creando rincones mágicos con vegetación autóctona

Hoy, la mansión de Cayastá es un referente de la empresa Box House, que fue la encargada de su construcción y brinda soluciones para quienes buscan alternativas al hormigón. “También desarrollamos soluciones para distintos sectores productivos. Desde industrias y comercios hasta infraestructuras deportivas y el agro”, precisó Agostina Muriel, directora de marketing de la firma. Entre los últimos proyectos realizados, se destacan los vestuarios para el club Talleres de Córdoba, una vivienda montada con trece contenedores en una isla, y trabajos en instalaciones para actividades petroleras y campamentos en zonas remotas.

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La llamada "mansión de Cayastá" puede albergar hasta 24 personas. Además, tiene cochera cubierta para 4 autos

La “mansión container”, sin embargo, es una de sus obras más emblemáticas. Y Darío, que tiene una relación prácticamente de amistad con el dueño de Box House, no descarta seguir agregando containers en el futuro, a medida que vaya creciendo la familia. “Por ahora, la satisfacción es plena”, concluyó.

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