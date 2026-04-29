‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia por abuso sexual

‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia de abuso sexual

La plataforma digital aclaró que su relación contractual con el religioso finalizó el 9 de abril de 2026 y exigió justicia y celeridad en la investigación del caso.

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La controversia surgió luego de que la periodista Paola Ugaz difundiera en Epicentro TV los detalles de una denuncia interpuesta contra el secretario general de Cáritas Lurín por la presunta comisión de abuso sexual contra un joven colaborador de su asociación.

El caso ha tenido amplia repercusión pública y eclesiástica, y ha llevado a múltiples instituciones a pronunciarse sobre su relación con el sacerdote.

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¿Por qué ‘La Sustancia’ se desvinculó de Omar Sánchez Portillo?

‘La Sustancia’ precisó que su vínculo laboral con Omar Sánchez Portillo inició el 17 de febrero y concluyó el 9 de abril de 2026, fecha en que el sacerdote realizó su última aparición en el canal digital.

En su comunicado, la empresa subrayó: “En la actualidad, La Sustancia no tiene ningún vínculo contractual con Omar Sánchez Portillo”.

Además, la plataforma exigió justicia y pidió celeridad en la investigación de la denuncia por abuso sexual.

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Este pronunciamiento se realizó en respuesta a la grave acusación hecha pública por la periodista Paola Ugaz, quien reveló el caso a través del portal Epicentro TV. La denuncia implica hechos ocurridos entre 2019 y 2020, e involucra a un joven que colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas, dirigida por el sacerdote.

Comunicado oficial de La Sustancia sobre la desvinculación de Omar Sánchez Portillo, publicado el 29 de abril de 2026.

Detalles de la denuncia contra el sacerdote

Según la investigación difundida por Epicentro TV, el secretario general de Cáritas en Lurín, Omar Sánchez Portillo, fue denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven identificado bajo el nombre ficticio de Rafael. Los hechos habrían ocurrido entre el verano de 2019 y noviembre de 2020, cuando la víctima, entonces de 27 años, colaboraba en la asociación de caridad dirigida por el sacerdote.

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El expediente remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en mayo de 2023 incluye pruebas documentales, imágenes y conversaciones de WhatsApp, según la periodista Paola Ugaz. La víctima detalló que Sánchez lo llevó a vivir a su domicilio y le asignó tareas como voluntario, aprovechando su situación de vulnerabilidad y su proceso de recuperación de adicciones.

Un familiar del denunciante, cuya firma aparece en la denuncia, señaló que el sacerdote se presentó como “salvador” del joven, pero que en realidad buscaba beneficiarse de su fragilidad. El escrito también menciona que el entorno familiar facilitó cajas fuertes para guardar grandes sumas de dinero a pedido de Sánchez, y que algunos documentos firmados por la víctima estarían falsificados.

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Reacciones del entorno y posición de la Iglesia

El escándalo ha generado repercusiones en el ámbito eclesiástico y social. Omar Sánchez Portillo es conocido por su trabajo caritativo y por haber conducido el programa digital ‘La sustancia del Padre’, donde compartía espacio con figuras como Ricardo Gareca y Maju Mantilla. Además, ocupa el cargo de secretario general de Cáritas en la Diócesis de Lurín, encabezada por el obispo Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

La denuncia fue presentada formalmente ante el Vaticano, y el proceso se encuentra actualmente en una dependencia distinta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, según confirmó la periodista Paola Ugaz. El familiar de la víctima explicó que la finalidad principal de acudir a la autoridad vaticana es “evitar que este sacerdote, haciendo ver que realiza sus acciones como buenas obras de la Iglesia, pueda engañar a otras personas”.

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La respuesta de Omar Sánchez Portillo y el avance de la investigación

Consultado por la periodista Paola Ugaz, Omar Sánchez Portillo declinó brindar declaraciones y sostuvo que responderá únicamente “por el camino formal y no a través de entrevistas”. El sacerdote aseguró que sus abogados le recomendaron no pronunciarse públicamente mientras no se conozca la identidad de la víctima, y reiteró que cualquier respuesta será canalizada por vías institucionales.

El reportaje de Epicentro TV indicó que la denuncia ante el Vaticano incluye testimonios, registros fotográficos y conversaciones que refuerzan la acusación. El joven denunciante abandonó la casa de la Asociación de las Bienaventuranzas a fines de noviembre de 2020 y salió del país poco después. En septiembre de 2023, su familiar solicitó retirar el expediente por motivos de seguridad, pero el proceso ante el tribunal vaticano ya había comenzado y sigue en curso.

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