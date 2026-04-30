Áncash suma cinco muertos y más de 4.900 afectados por lluvias persistentes que provocan colapso de viviendas y servicios básicos

Lluvias intensas provocan colapso de comedor popular en Rahuapampa, Áncash: una mujer fallecida y una persona herida. (Foto: Facebook / COEN)

Las persistentes lluvias que afectan Áncash durante el año 2026 han elevado a cinco el número de víctimas mortales en la región, mientras el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) mantiene activo el monitoreo frente a un incremento en la frecuencia e intensidad de las emergencias. Según el balance más reciente, la situación de emergencia se sostiene debido a la continuidad de las precipitaciones, con amplias consecuencias humanitarias y daños al tejido social.

Según informó la Agencia Andina, hasta la fecha, se han registrado 869 emergencias vinculadas a las lluvias solo en este departamento, cifra que evidencia la magnitud de la crisis regional. Este dato, no contenido en el primer informe público, permite dimensionar la severidad particular de la situación en Áncash respecto a otros episodios previos.

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Las autoridades mantienen el monitoreo y ejecutan acciones de respuesta, aunque la continuidad de las lluvias —respaldada por la alerta de corto plazo emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)— obliga a reforzar las medidas de prevención en localidades identificadas como más vulnerables.

Una vivienda de material rústico colapsó en Cajamarquilla, Huaraz, debido a intensas lluvias el 27 de abril de 2026, dejando a tres personas damnificadas según el COER Áncash. (Foto: Facebook / COER Áncash)

Una víctima fatal tras el colapso del comedor popular en Rahuapampa

El evento más reciente vinculado a la ola de emergencias fue el colapso de la estructura de un comedor popular en el centro poblado de Rahuapampa, provincia de Huari. La víctima fue una mujer identificada por las iniciales M.D.H.G., que perdió la vida producto del debilitamiento de la construcción por las lluvias continuas. El COER Áncash precisó que una segunda persona resultó herida. Esta fue trasladada al Centro de Salud de Rahuapampa y posteriormente dada de alta tras recibir atención médica.

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El local afectado quedó inhabitable, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras comunitarias frente a precipitaciones extremas. Este caso refuerza la importancia de realizar inspecciones periódicas en instalaciones de uso público, especialmente aquellas que brindan servicios sociales a la población más vulnerable.

En la evaluación preliminar, el COER Áncash dispuso que se continúen las tareas de remoción de escombros y se evalúe la habitabilidad de edificaciones públicas cercanas para evitar nuevos percances ante la persistencia del mal tiempo.

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Más de 4.900 afectados y viviendas destruidas tras lluvias

El mapa de emergencias revela que la provincia de Huari concentra 142 casos, seguida de Bolognesi con 105, Mariscal Luzuriaga con 72 y Recuay con 61. Según cifras oficiales, en estas provincias se ha intensificado la intervención de brigadas y la distribución de ayuda humanitaria, por ser las más afectadas por las lluvias torrenciales.

Las lluvias intensas del 28 de abril de 2026 provocaron el colapso parcial del muro de un escenario en la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner en Pumpa, Mariscal Luzuriaga, sin afectar las labores escolares. (Foto: Facebook / COER Áncash)

En balance de daños humanos, 4.958 personas figuran como afectadas y 1.244 en calidad de damnificadas, mientras nueve sufrieron lesiones. El impacto habitacional es severo: 2.264 viviendas han resultado afectadas, de las cuales 351 no pueden ser habitadas y 131 fueron completamente destruidas.

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El sistema educativo y sanitario también resultó comprometido, con reportes de daños en varias instituciones, y la red vial presenta puntos críticos de conectividad interrumpida. Tal situación ha dificultado los traslados y el envío de ayuda, obligando a las autoridades regionales a priorizar zonas rurales de difícil acceso.

La infraestructura dañada representa tanto un obstáculo en las tareas de respuesta inmediata como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer las obras de mitigación y reconstrucción en las áreas de mayor riesgo.

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Recomendaciones ante la persistencia de lluvias

Frente a la continuidad del temporal, el COER Áncash instó a la ciudadanía y a las autoridades locales a reforzar la cultura de prevención y mantener estricta atención a la información oficial del Senamhi. El último aviso de nivel naranja describe el riesgo alto para Áncash y regiones vecinas, detallando la posibilidad de lluvias intensas, granizo y descargas eléctricas en puntos elevados, así como eventos de aniegos pluviales.

Mapa meteorológico exhibe temperaturas para distritos en Lima. El segmento detalla pronósticos de SENAMHI sobre bajas temperaturas, densa neblina y garúas en la capital por el anticiclón del sur.

La recomendación central es proteger bienes y procurar la rápida evacuación de áreas vulnerables cuando así lo dispongan las autoridades. Se enfatiza el rol de la vigilancia comunitaria y la difusión de alertas tempranas para reducir el saldo de víctimas y daños materiales.

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El personal del COER mantiene monitoreo permanente y coordina acciones de emergencia, a la vez que demanda la revisión de infraestructuras públicas, especialmente aquellas dedicadas a la atención social, para evitar tragedias similares a la registrada en Rahuapampa.