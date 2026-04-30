UNMSM sacude la educación superior con nuevas carreras y doble titulación

Ciudadanos consultan mesas de sufragio y padrones electorales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante una jornada de votación. (Paula Díaz Elizalde)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reconocida como la Decana de América, ha iniciado una transformación profunda en su propuesta educativa. La rectora Jeri Ramón Ruffner detalló, en diálogo con Exitosa, que la universidad apuesta por nuevas carreras profesionales y la doble titulación de alumnos como ejes de un proyecto que busca liderar la evolución de la educación superior en Perú.

Según explicó la autoridad, la casa de estudios enfrenta recortes presupuestarios anuales, pero responde con innovación en infraestructura y oferta académica. Entre los cambios visibles, la universidad exhibe edificios modernos, espacios accesibles y una ciudad universitaria que incorpora pórticos renovados y entornos limpios.

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Uno de los proyectos más destacados es la próxima llegada de la Línea 2 del Metro de Lima, que facilitará el acceso al campus y contribuirá a la conectividad de quienes forman parte de la comunidad universitaria.

Mientras tanto, la culminación de las torres gemelas para investigación y la modernización de la clínica y la vivienda estudiantil figuran entre los objetivos inmediatos, siempre dentro de las limitaciones presupuestarias actuales.

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La rectora reconoció el esfuerzo de las diferentes facultades, las cuales, mediante sus centros de producción, generan recursos propios y aportan a la calidad académica de los estudiantes.

Foto: San Marcos

Carreras del futuro y alianzas internacionales

El portafolio académico de la UNMSM se ha ampliado con la creación de 16 nuevas escuelas profesionales, enfocadas en áreas de alto impacto y proyección. Entre ellas destacan Energía del Agua, Energía Nuclear, Ingeniería Ferroviaria y Criminalística Financiera.

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Según explicó Ramón Ruffner, la universidad responde a retos contemporáneos como la crisis hídrica y la necesidad de sectores estratégicos, aprovechando los recursos y conocimientos disponibles para formar a los próximos especialistas del país. Las nuevas carreras han sido diseñadas con una visión de futuro, con la meta de que hacia 2031, la UNMSM encabece el cambio en la educación universitaria peruana.

La internacionalización también es parte central de la estrategia. La rectora subrayó que la universidad colabora activamente con instituciones de China, Turquía y Corea, y ha abierto canales para la movilidad internacional.

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Este enfoque permite que los estudiantes, al terminar su carrera en San Marcos, puedan completar un año adicional en el extranjero, como en España, y así obtener un segundo título profesional. La doble titulación se presenta como una oportunidad para potenciar la empleabilidad y la formación integral, alineando los planes curriculares con estándares globales.

Entre las carreras recientemente implementadas figuran Geofísica e Inteligencia Artificial, ambas catalogadas como modernas y adaptadas a requerimientos internacionales.

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La actualización de los programas académicos y la colaboración con universidades extranjeras permiten incorporar conocimientos de frontera y fortalecer la competitividad de los egresados.

El desafío de la educación con apoyo internacional

San Marcos ha encontrado aliados en gobiernos y universidades del exterior, que han brindado respaldo tanto en recursos como en desarrollo académico. Según sus declaraciones para Exitosa, la institución persigue el objetivo de que sus estudiantes accedan a una educación universitaria robusta, con principios y valores sólidos, desde la base escolar hasta el nivel superior.

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Dentro de este compromiso, la autoridad universitaria mencionó el papel de la educación inicial, primaria y secundaria como cimientos esenciales para el éxito de los futuros profesionales.