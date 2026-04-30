Melissa Paredes enfrenta críticas por su look en la alfombra roja de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: “Atrevidas”

Melissa Paredes generó una ola de comentarios en redes sociales tras lucir un traje de estilo masculino en un avant premiere. Te mostramos las críticas que recibió y cómo respondió a sus detractores.

La noche del 27 de abril, el Jockey Plaza de Lima fue el centro de atención con la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2, donde Melissa Paredes se convirtió en una de las protagonistas más comentadas por su look en la alfombra roja.

Junto a su esposo, Anthony Aranda, la actriz apostó por un sastre color vino que rápidamente generó debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre seguidores y detractores.

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Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y capturas sobre el atuendo de Melissa, quien decidió no quedarse callada y respondió directamente a quienes la criticaron, defendiendo su elección de vestuario y su estilo personal.

¿Por qué generó polémica el look de Melissa Paredes en la premiere?

El estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 en Lima reunió a personalidades del entretenimiento y la moda, cada una apostando por looks inspirados en la sofisticación y audacia de la película.

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Melissa Paredes eligió un sastre color vino de la alta sastrería del diseñador Daniel Vercchelli, alejándose de los vestidos clásicos y sumándose a la tendencia de trajes sastre que marcaron la noche.

Su elección, sin embargo, no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales, quienes la compararon con mozos, animadores de circo e incluso le hicieron pedidos de cocteles en tono irónico.

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Una de las críticas más virales fue: “¿Dónde era la función del circo?”, a lo que Melissa respondió con sarcasmo: “A la próxima te pido asesoría a ti bb, no te preocupes”, acompañando el mensaje con una foto de la usuaria. Otro comentario la calificó de “disfraz de mozo”, a lo que la actriz replicó: “Tú sí sabes de moda bb”, agregando también una imagen de la persona.

Melissa Paredes enfrenta críticas por su look en la alfombra roja de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′. IG

La reacción de Melissa Paredes: respuestas directas y humor ácido

Lejos de esquivar las críticas, Melissa Paredes optó por enfrentar los comentarios con humor y respuestas ingeniosas. Cuando un seguidor le escribió “Me traes una piña colada?”, ella contestó: “Estaaaa atrevidaaaaa!”. Otro usuario solicitó “una ronda marina porfa”, y Melissa replicó: “Ahhh graciosita estás jajjajaja”.

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La actriz dejó en claro que no permitirá que los juicios negativos en redes sociales afecten su autoestima ni su libertad creativa. “No pueden opinar de moda porque no saben vestirse”, escribió en una de sus historias, marcando distancia respecto a quienes intentan ridiculizar sus elecciones.

La actriz Melissa Paredes responde a las críticas tras su paso por la alfombra roja en Lima. TikTok

Una alfombra roja marcada por la diversidad de estilos

La avant premiere reunió a figuras como Natalie Vértiz, María Pía Copello, Angie Arizaga y Xanaxtasia, quienes también destacaron por propuestas arriesgadas y guiños al universo estético de la película. Natalie lució un vestido rojo voluminoso, mientras que María Pía Copello apostó por un vestido blanco con escote pronunciado. Angie Arizaga, al igual que Melissa, optó por un sastre color vino, evidenciando la tendencia de los trajes en el evento.

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El ambiente estuvo cargado de creatividad, con influencers y creadores de contenido, como Gia Meier, Natalia Merino, Talía Echecopar, Tana Rendón y Carolina Braedt, participando activamente en las activaciones especiales de la noche. El desfile de estilos y la presencia de perfiles diversos reflejaron el interés y la influencia que El Diablo Viste a la Moda sigue ejerciendo en la cultura pop y la moda local.

Natalie Vértiz y Gia Meier, junto a otras destacadas influencers peruanas, posan elegantemente en la alfombra roja del esperado Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’.

El impacto del evento y el estreno de la película

La expectativa por la secuela de El Diablo Viste a la Moda se reflejó en la atención mediática y la conversación en redes sociales. El filme, que se estrena en Perú el 30 de abril de 2026, cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en una historia que explora el impacto de la moda en la vida contemporánea y los desafíos de la industria editorial frente a la digitalización.

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Durante la premiere, los asistentes compartieron imágenes, interactuaron con fans y posaron para las cámaras, consolidando la alfombra roja como una plataforma de tendencias y autoexpresión. La presencia de figuras del entretenimiento digital y nuevos rostros de las redes sociales aportó dinamismo y variedad a la celebración.