Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026. Crédito: Andina/ATP Tour.

El Challenger 175 de Aix-en-Provence vivirá un duelo de alto voltaje entre los representantes sudamericanos Ignacio Buse y Alejandro Tabilo. Ambos llegan a los cuartos de final tras mostrar solidez en una de las semanas más exigentes de la gira europea sobre arcilla a puertas de su participación en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros, donde competirán en el cuadro principal.

El peruano Ignacio Buse (58° ATP) atraviesa un momento de crecimiento y confianza en el circuito. En su último partido, Buse superó con autoridad al francés Thomas Faurel (6-4, 6-2) en apenas 1 hora y 25 minutos de juego. La primera raqueta nacional defendió los puntos obtenidos en la edición pasada y confirmó su capacidad para dominar los partidos con una propuesta táctica agresiva, altos porcentajes de primeros servicios y temple en los momentos decisivos.

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Por su parte, Alejandro Tabilo (43° ATP) viene de una batalla desgastante ante el español Roberto Bautista Agut. El chileno, segundo favorito del torneo, tuvo que remontar después de perder el primer set por 4-6. A partir del segundo parcial, Tabilo ajustó su juego y logró imponerse 6-2 y 6-4, sellando su pase a los cuartos de final tras dos horas y 22 minutos de intensa competencia. Esta remontada refuerza la imagen de Tabilo como uno de los jugadores más consistentes de la temporada en polvo de ladrillo.

Ignacio Buse superó con autoridad al francés Thomas Faurel por los octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence. Próxima parada: cancha principal ante Alejandro Tabilo, segundo mejor preclasificado.

Para Buse, este será un partido especial. El limeño de 22 años buscará romper la racha negativa y conseguir su primera victoria ante Tabilo en el circuito. El contexto europeo y la confianza de su última victoria le otorgan argumentos para soñar con una sorpresa. Enfrente estará un Tabilo consolidado en el Top 50 ATP, que llega en gran forma y con la motivación de seguir avanzando en el torneo francés.

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El choque promete ser uno de los más atractivos de la jornada. La rivalidad sudamericana se traslada a la arcilla de Aix-en-Provence, donde Buse, quinta siembra, y Tabilo, segunda siembra, protagonizarán un encuentro de estilos opuestos, tensión y oportunidades para ambos. La expectativa es máxima para ver si el peruano logra su revancha o si el chileno mantiene la hegemonía en el historial de enfrentamientos.

El compromiso en el Court Crédit Agricole también servirá para medir el nivel de ambos de cara a lo que resta de la gira de arcilla en Roma y París. Ambos partirán desde el ’main draw’ y el rendimiento que han exhibido en lo que va de la temporada los perfila como animadores.

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Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver

Ignacio Buse y Alejandro Tabilo reeditarán su duelo este viernes 1 de mayo en la instancia de cuartos del Challenger 175 de Aix-en-Provence. El choque, fijado para las 08:30 horas de Perú (aproximadamente), tendrá lugar en la cancha central, Crédit Agricole, y contará con la transmisión en vivo mediante el portal gratuito ‘Challenger tv’.

Ignacio Buse enfrentó al chileno Alejandro Tabilo para definir la serie de los los Qualifiers de la Copa Davis 2024 (Foto: ElDeportivo LT).

Esta representará la cuarta ocasión en que el raquetista nacional y el chileno midan fuerzas en el profesionalismo, dentro de un historial que lidera Tabilo. El registro inicial ocurrió en febrero de 2024, por los ‘qualifiers’ de la Copa Davis. Aquella vez, el jugador transandino dio vuelta al marcador y otorgó la victoria definitiva para su escuadra.

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Hace poco, los dos coincidieron en las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, donde Tabilo ganó cómodamente con parciales 6-3 y 6-3, bajo condiciones de alta humedad y lluvias. A pesar del tropiezo, el ‘Colorado’ alcanzó una de sus mejores presentaciones en el Río Open y avanzó firmemente hacia su consolidación en el Top 100 del escalafón. Además, se enfrentaron en el Challenger de Brasilia 2023, con victoria para ’Jano’ por 6-4 y 7-6(5).