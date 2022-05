Ethel Pozo se molesta porque Rodrigo Cuba no quiere hablar con ella y sí con Janet Barboza: “Soy una indeseable para él”

Ethel Pozo le reclama a Rodrigo Cuba por no querer hablar con ella y sí con Janet Barboza | VIDEO: América Hoy

Ethel Pozo mostró su molestia en pleno programa en vivo con Rodrigo Cuba solo porque el futbolista le pidió a Brunella Horna el número de Janet Barboza para que su padre converse con ella. La conductora de ‘América Hoy’ lamentó que el ‘Gato’ haya preferido a su compañera en la conducción.

“Rodrigo ha sido amigo cercano hasta el viernes, que le dejó de escribir a mi novio, y el día de ayer le escribió a Janet. Ya no quiere hablar conmigo. Rodrigo, al parecer, todo lo que opinabas de mí se fue, porque hasta el viernes estábamos hablando del matrimonio de Julián y yo”, dijo incómoda la hija de Gisela Valcárcel.

“¿La amistad se fue porque yo opino que haya equidad entre un hombre y una mujer? El viernes dejó de hablarnos y ahora dejó de hacerlo. Es mi trabajo, tengo que dar mi opinión personal”, siguió reclamando Ethel.

Por su parte, Christian Domíngez pidió entendimiento hacia Rodrigo Cuba. “Tienes que pensar también que también está en su derecho de resentirse, porque siente un dolor, que así como habla lo acepte también”.

Ethel agregó que no entiende la actitud del futbolista, porque “cómo me habla cuando hablo bien y cuando estoy en oposición de la pareja de Melissa”. “Así como me muestras que está ok, cuando yo emito una opinión que no te gusta no me puedes quitar ahora la palabra y llamar a mis compañeras”, recalcó.}

Ethel Pozo se molestó con Rodrigo Cuba por no querer hablar con ella y sí con Janet Barboza

Brunella Horna contó que Rodrigo Cuba le escribió para pedirle el número de Janet Barboza, quien indicó que fue el padre del lateral derecho del Sport Boys el que le escribió para agradecerle por su ‘imparcialidad’.

“Don Jorge Cuba me llamó por teléfono. Yo no he hablado con Rodrigo. Me llama Don Jorge para agradecerme porque estaba hablando de una manera objetiva y to le dije que no tenía nada que agradecer, porque mi premiza siempre ha sido hablar con la verdad guste o no guste. Siempre he estado expuesta a que muchos artistas me pongan mala cara por dar mi opinión”, manifestó la también conductora de ‘América Hoy’.

Precisamente, esta actitud le resultó sospechosa a Ethel Pozo, quien siguió incómoda con la actitud que ha tomado el ‘Gato’ tras la entrevista que le hizo a su expareja, Melissa Paredes. “¿No te parece (a Janet) sospecho que Rodrigo Cuba, que es cercano a mí, a mi novio, a mi entorno, te llame a ti si nunca fue tu amigo ni Don Gato?”, preguntó.

“Ya no quiere hablar conmigo, de repente ya soy una indeseable para él, por qué no me llamó a mí”, reclamó Ethel.

La hija de Gisela no evitó en ningún momento expresar su molestia por la actitud del futbolista y mencionó que ella quiso entrevistarle, pero que él prefirió darle la exclusiva a Magaly Medina. “Aquí hemos dicho para entrevistarte, mi productor te puede llamar, mi novio también, todas las personas cercanas a mí con las las que hablamos. Tú y yo no nos hemos alejado, claramente dijiste que estabas de acuerdo con la posición que tomé desde octubre del año pasado, pero cuando entrevisto a Melissa dices ya no, ahora hablo con la señora Janet”.

“Me asombra, porque me mustra una amistad y luego me la quita”, exclamó.

SEGUIR LEYENDO

Rodrigo Cuba: Memes inundan las redes tras revelaciones sobre el ampay de Melissa Paredes