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La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

El hijo del legendario futbolista lidia con rumores de un romance entre su exesposa y un cantante. La versión de LAM

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La ruptura entre el hijo del Diez y su pareja, Nunzia Pennino, generó conmoción tras la difusión de versiones que señalan una presunta traición con el mejor amigo del hijo del astro (Video: LAM/ América TV)

La noticia sacudió tanto a Italia como a la Argentina y se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más comentados de los últimos meses. Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino pusieron fin a una relación de casi 12 años y dos hijos en común, Diego Matías e India Nicole, pero lo que parecía una separación dolorosa y privada explotó en la opinión pública tras la aparición de un dato inesperado: Nunzia habría comenzado un romance con el mejor amigo del hijo del Diez.

Todo comenzó en agosto de 2025, cuando la panelista Carolina Molinari reveló en LAM (América TV) que la pareja atravesaba una crisis profunda. “Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, relató Molinari, quien mantuvo contacto directo con Diego Jr. en ese momento de hermetismo absoluto. El motivo de la ruptura se mantuvo bajo estricta reserva, pero la versión oficial era que la prioridad absoluta para ambos era proteger a sus hijos del impacto mediático.

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Nunzia Pennino fue señalada por comenzar un romance con Carlos, cantante napolitano y mejor amigo de Maradona Jr
Nunzia Pennino fue señalada por comenzar un romance con Carlos, cantante napolitano y mejor amigo de Maradona Jr

La verdadera bomba explotó esta semana, cuando medios italianos y argentinos empezaron a replicar una versión que hasta entonces era solo un rumor: Nunzia Pennino estaría de novia con Carlos, un cantante napolitano y, nada menos, que el mejor amigo de Maradona Jr. “Hoy en medios italianos surgió que ella estaría de novio con el mejor amigo de él”, contó Molinari en LAM, y Karina Iavicoli sumó el dato del nombre y la profesión del nuevo protagonista. El giro fue letal para el círculo cercano del hijo del Diez y desató una ola de especulaciones y repercusiones en ambos lados del Atlántico.

El propio Diego Jr. eligió el silencio y la cautela. Molinari comentó que intentó contactarse con él para conocer su versión sobre la supuesta traición: “Me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos. No me dice que no sucedió”, explicó la panelista, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que la versión sea cierta. El entorno del exfutbolista se mantuvo en la misma línea y evitó hacer declaraciones públicas, mientras que las redes sociales replicaban la noticia y el nombre de Carlos se convertía en tendencia en Italia y Argentina.

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La ruptura de la pareja, tras casi 12 años juntos y dos hijos, cobró notoriedad por la supuesta traición sentimental
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La historia tomó aún más vuelo cuando Molinari se comunicó con Gabrielle, periodista del prestigioso Corriere della Sera y quien fue el encargado de dar a conocer la noticia en Europa. “Lo que él contó en los medios es solamente algo muy chiquito, que hay más”, anticipó Molinari, dejando entrever que el escándalo podría ser apenas la punta del iceberg y que en los próximos días se podrían conocer detalles todavía más comprometedores.

La reacción del entorno de Diego Maradona Jr. fue de absoluto hermetismo. El hijo del astro argentino, que en los últimos años había bajado el perfil mediático y se había volcado a la crianza de sus hijos y a la música, optó por no alimentar la polémica y resguardarse en su círculo familiar. “No quería hablar por respeto a sus hijos”, fue la frase que repitió ante cada consulta, evitando confirmar o desmentir la versión que ya recorría portales, programas de televisión y redes sociales.

Mientras tanto, la vida de Diego Jr. siguió adelante con una rutina lejos de los flashes. En los últimos meses, el hijo de Maradona reapareció en España, donde participó del programa La Revuelta, habló del vínculo que logró entablar con su padre y hasta se animó a tocar el piano en público. “Fue lindo y me divertí mucho. Era el capitán de mis días más felices”, confesó en una de sus últimas entrevistas, donde dejó en claro que la familia y los recuerdos con su padre eran el refugio más importante en este momento de tormenta personal.

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