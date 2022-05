Rodrigo Cuba y todas sus declaraciones sobre Melissa Paredes en su entrevista con Magaly Medina

Gato Cuba brinda entrevista después de varios meses a programa de televisión (Foto: Magaly Tv La Firme)

Rodrigo Cuba dio una entrevista muy extensa la noche del 23 de mayo a la conductora de espectáculos Magaly Medina, donde detalló cómo y dónde recibió la noticia del ampay que se le hizo a su exesposa Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda, además de cómo vivió los siguientes días en su casa, luego del escándalo mediático.

El futbolista de Sport Boys también contó que no se encontraba distanciado de la actriz Melissa Paredes, detalló que mantenían una buena relación, tanto es así que cuidó de ella y de su hija cuando ellas padecieron del Covid-19.

Semanas siguientes ocurre el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda, hecho que dejó atónito a Rodrigo Cuba, quien nunca imaginó - según detalla- que su esposa mantuviera una relación paralela con su bailarín del programa “Reinas del Show”.

EL MOMENTO DEL AMPAY

El deportista relató de forma tranquila los detalles de dónde estaba cuando recibió la noticia del famoso ampay y qué le comentó la ex reina de belleza antes que se emitiera el programa “Magaly La Firme”.

Rodrigo el “Gato” Cuba relató que se encontraba camino a una fiesta infantil con su menor hija cuando recibe la llamada de su entonces esposa Melissa Paredes. Es aquí donde le revela que saldrá un ampay de ella con el coreógrafo.

“Ella me llama y me dice hay un ampay. Yo le dijo ‘¿con quién?’ o ‘¿de qué?’ y ella me dice ‘mío pues’. Para todo esto, ella cuando estuvo por primera vez en ese programa me dijo que en la vida ella iba a estar con un bailarín porque, no puedo expresar el término porque es un término despectivo”.

“Pero cuando me llama, me dice con la persona que sale en el ampay y me quedo helado. Le dije tú ves como arreglas el tema”, detalló el deportista.

Rodrigo Cuba cuenta cómo se enteró de ampay entre Melissa Paredes y el "Activador" Aranda. VIDEO: ATV /Magaly Tv

Pese a esta noticia, el Gtao decide seguir con sus planes y entra a la fiesta infantil de uno de los amiguitos de su hija. En la reunión se encontró con amigos que tenía en común con Melissa Paredes, quienes al verlo consternado y perplejo lo quedan mirando. De inmediato se le acerca un amigo muy cercano a preguntarle cómo estaba y él deportista comentó su total incomodidad.

“Cuando entré, todos sabían, siento miradas raras y se me acerca un amigo a preguntarme cómo estoy y le respondí ¿Qué te puedo decir?, lo primero que hice fue que se fuera (mi hija) a jugar y luego ver los avances del ampay y dije: ¡No puede ser cierto!”, relató asombrado.

NO TENÍA CONOCIMIENTO DEL COMUNICADO

Durante la entrevista, Rodrigo Cuba manifestó que desconocía el comunicado que Melissa Paredes publicó en su cuenta de Instagram, tras el penoso ampay con el participante de Esto es Guerra.

“¿Qué está pasando?, ¿En qué momento, yo estoy de acuerdo con este comunicado?... porque lo que se leía ahí es que los dos estábamos de acuerdo y yo estoy totalmente frío”, comenta.

El futbolista de Sports Boys no sabía nada con respecto al comunicado que Melissa Paredes publicó en sus redes. Video: ATV/ Magaly Tv





DURMIERON JUNTOS EL DÍA DEL AMPAY

Además, Rodrigo Cuba contó que compartieron la cama con su pequeña hija y su esposa el mismo día del escandalo televisivo y días después, hasta que la ex conductora de América Hoy se retiró de la casa.

Luego del ampay, Melissa Paredes le pidió al “Gato” Cuba que durmiera en otra cama, lo cual él no aceptó porque no le parecía justo. “Ella pretendía que me fuera a otro cuarto, me dijo: ¿Me imagino que te irás?, yo le dije ¿De qué estás hablando?, sí yo no he hecho nada, no me parece justo y me merezco descansar, ya me sacrifiqué bastante”, sostuvo el deportista.

El deportista comenta que Melissa Paredes lo mandó dormir a otro cuarto pero él no aceptó. Video: ATV / Magaly Tv La Firme





DECEPCIÓN POR MELISSA PAREDES

Al finalizar de la entrevista, Rodrigo Cuba confesó que sintió mucha decepción al ver el ampay de Melissa Paredes. “Sentí decepción y sentí lástima por cómo una persona puede ser tan egoísta, de tirar a su familia a la basura por un momento así, porque yo nunca lo haría”, finalizó.

El "Gato" Cuba se muestra decepcionado por su ex esposa y dice que es egoísta por dejar a su familia. Video: ATV/Magaly La Firme

