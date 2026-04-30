Franco Velazco arremete contra Jorge Fossati y revela por qué se fue de Universitario: “Pide el doble de sueldo y autos de alta gama”

El administrador de Universitario recordó los motivos por los cuales el técnico uruguayo no siguió en el club. Créditos: Universitario / Youtube.

El jueves 30 de abril, Franco Velazco dio una conferencia de prensa, en la que abordó diferentes temas, entre ellos los constantes ataques de Jorge Fossati contra la administración de Universitario de Deportes. El directivo no se calló nada y reveló los motivos de la no renovación del técnico uruguayo en Ate.

Velazco señaló que no comprendía por qué Fossati continuaba haciendo referencias a la dirigencia de la ‘U’, considerando que, junto a Álvaro Barco, habían acordado mantener en reserva las negociaciones realizadas tras la obtención del tricampeonato en la Liga 1.

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“Respecto al profesor Fossati, quiero explicar algo. Cuando se resolvió su vínculo, acordamos manejar todo de manera privada y personal, solo entre las partes involucradas: Álvaro, Antonio (García Pye), el área deportiva y yo. Sin embargo, en los últimos cuatro meses hemos recibido mensajes de parte de él, con comentarios que, en ocasiones, han sido negativos hacia la institución, hacia Álvaro o hacia mí. Siempre mantuve el acuerdo de reserva y no hice comentarios al respecto”, acotó.

Franco Velazco destruye a Jorge Fossati y revela por qué se fue de Universitario.

Las declaraciones de Fossati en distintos medios motivaron la respuesta de Velazco, quien expuso las razones por las que el entrenador uruguayo no siguió al frente de Universitario para la temporada 2026. Detalló que realizó exigencias que superaban los lineamientos institucionales del club.

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“A pesar de que el profesor ya tiene equipo, sigue refiriéndose a Universitario y a algunos funcionarios, lo que me involucra directamente. Sobre su salida, no fue posible mantener la relación contractual porque nuestra política institucional está por encima de cualquier persona. No podemos aceptar que un profesional exija el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing del club. Por esa razón no se renovó el vínculo”, detalló.

Velazco cerró su intervención mandándole una advertencia a Fossati. “Lamento tener que hablar de estos temas, pero si el profesor continúa refiriéndose a nosotros y deja mal parada a la institución y a quienes trabajamos aquí, me corresponde hacer esta aclaración. La decisión se tomó en función de lo que representa Universitario de Deportes, que está por encima de cualquier profesional. No hablaré más del tema y espero que él tampoco, porque de seguir así esto no terminará nunca”.

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Lo último que dijo Jorge Fossati sobre Universitario fue lo siguiente: "Hay una administración nueva que empezó a mitad de año y han hecho algunos cambios con los que no coincidíamos y definió que quedáramos afuera de este proyecto”, expresó en un medio uruguayo después de ser anunciado como nuevo técnico de Liverpool.

Desde Uruguay, Jorge Fossati explica el presente de Universitario, club con el que salió tricampeón. Sport890 YouTube

Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca

Franco Velazco también abordó la posibilidad de que Ricardo Gareca asuma como entrenador de Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal. El directivo descartó el regreso del técnico argentino, al señalar que su perfil no se ajusta a los criterios que busca la institución.

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"Se realizó la evaluación y estaba presente el profesor Ricardo Gareca, pero dentro de ese proceso se decidió no continuar ni realizar ningún acercamiento con él, ya que no se encontraba dentro de lo que estábamos buscando. Esto lo aclaro para descartar cualquier especulación y evitar que se sigan mencionando nombres de profesionales importantes, con los que, de nuestra parte, no ha habido ninguna intención de contacto“, sentenció.