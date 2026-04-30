Ingreso laboral promedio sube a S/ 1.887 en 2025 y empleo en Perú crece, según estudio del INEI

No todos los trabajadores privados reciben la gratificación. Hay diversos casos, como los de los practicantes, en que este pago no se hace tal cual. - Crédito Gob.pe

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el ingreso laboral promedio mensual en el Perú se ubicó en 1.887.2 soles en 2025, lo que representa un incremento de 6,9% (equivalente a 121.3 soles) en comparación con el año anterior. Este resultado forma parte del balance del mercado laboral nacional elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

En paralelo, el INEI reportó que la población ocupada en el país alcanzó los 17 millones 575 mil 200 personas durante el mismo periodo, lo que significó un crecimiento de 1,5% respecto al año previo. De acuerdo con la entidad, estos datos permiten observar la evolución del empleo en el país y las principales características de la fuerza laboral.

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Instituto Nacional de Estadística e Informática participa en 57° sesión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: Agencia Andina)

Perfil de la población ocupada

El informe detalla que la estructura del empleo en el Perú está concentrada principalmente en el grupo etario de 25 a 44 años, que representa el 47,1% de la población ocupada. A este segmento le sigue el grupo de 45 años a más, con el 39,2%, mientras que los jóvenes de 14 a 24 años alcanzan el 13,7%.

En cuanto a la composición por sexo, el 55,5% de los trabajadores ocupados son hombres, mientras que el 44,5% son mujeres. Respecto al nivel educativo, la mayor proporción cuenta con educación secundaria (41,9%), seguido por quienes poseen educación superior universitaria (21,4%) y superior no universitaria (17,1%). Un 19,6% de la población ocupada tiene educación primaria o un nivel inferior.

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Crece el empleo en Perú, pero persisten brechas en el uso de datos en recursos humanos. (Foto: Agencia Andina)

Distribución del empleo por sectores

El análisis del INEI también precisa que el sector servicios concentra la mayor parte del empleo en el país, con un 41,7% del total de trabajadores. Este rubro es seguido por las actividades de agricultura, pesca y minería, que representan el 24,0% del empleo nacional.

Asimismo, el comercio alcanza el 19,0%, mientras que la industria manufacturera registra un 8,6% y el sector construcción un 6,7%. Esta distribución refleja la estructura actual del mercado laboral peruano y la concentración de la fuerza de trabajo en actividades de servicios y primarias.

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Dos jóvenes, futuros técnicos, concentrados en sus estudios y diagramas, preparándose para las oportunidades que ofrecerá FORMATEC Lima 2026, feria del Minedu. (Foto: Minedu)

Sector privado suma 246 mil empleos

El mercado laboral peruano reportó la creación de 246 mil nuevos empleos formales impulsados por el sector privado durante febrero de 2026, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este crecimiento representa un alza interanual de 4,2% y consolida casi dos años de expansión continua en los registros de empleo formal. El sector privado destacó con un incremento de 5,8%, liderando la generación de puestos de trabajo frente a otros segmentos del mercado laboral.

El mayor aporte a la creación de empleo formal provino del sector agropecuario, que sumó 82 mil nuevos puestos. Le siguieron los servicios, con 80 mil empleos adicionales, y el comercio, que integró a 47 mil personas más a las planillas formales. Estos sectores presentaron una alta capacidad de absorción de mano de obra, favorecidos por el dinamismo de la demanda interna y la recuperación de la actividad económica, según detalló el BCRP. La masa salarial formal también mostró avances, con un aumento real de 5,2% frente al mismo mes del año anterior.

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Sector privado incrementó sus puestos de trabajo. (Foto: Agencia Andina)

La población ocupada totalizó 17.57 millones de personas en 2025, reflejando un incremento de 1,5% respecto al año previo. No obstante, el crecimiento formal no fue homogéneo entre todos los segmentos: el empleo juvenil mantuvo una tendencia negativa, mientras que los grupos de mayor edad registraron resultados más positivos. Especialistas advierten sobre desafíos estructurales y la necesidad de políticas técnicas que eviten distorsiones en el mercado laboral formal, así como el riesgo de efectos adversos por aumentos del salario mínimo o rigideces laborales sin respaldo técnico.