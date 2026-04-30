Franco Velazco desveló el perfil que busca la administración para el nuevo entrenador de Universitario: ”Escuela uruguaya o argentina”

Franco Velazco señaló el perfil que busca la administración de Universitario para el nuevo DT del equipo. Crédito: Captura YouTube.

Tras la emotiva victoria de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores, Franco Velazco, actual administrador de la institución, brindó una conferencia de prensa donde delineó los criterios que guiarán la elección del nuevo director técnico del equipo. Velazco, la máxima autoridad del club ‘merengue’, enfatizó que el proceso de selección será riguroso y estratégico, acorde a la tradición y exigencia de Universitario de Deportes.

“El perfil de técnico de la ‘U’ siempre es la escuela uruguaya o argentina, ese es el mercado al que estamos apuntando”, adelantó Velazco, dejando en claro la preferencia por entrenadores que combinen solidez táctica, mentalidad ganadora y experiencia en contextos de alta presión. La administración busca un perfil alineado con la historia y la idiosincrasia de la institución, donde la garra y el vértigo ofensivo son valores irrenunciables.

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El directivo explicó que el nuevo entrenador debe ser capaz de sostener el proyecto deportivo de aquí al final del campeonato, aportando variantes en el manejo táctico y conocimiento profundo de la plantilla actual. “Cuando se tomó la decisión con Rabanal, buscábamos tener mayor variedad en la parte táctica, teníamos un sistema 3-5-2 que todo el mundo lo conoce pero que en algunos casos termina siendo predecible y buscábamos tener un poco de mayor variedad en la parte táctica y ese es el perfil que nos dio inicialmente Javier”, detalló Velazco sobre el fallido paso del estratega español por Campo Mar.

El administrador de Universitario recordó los motivos por los cuales el técnico uruguayo no siguió en el club. Créditos: Universitario / Youtube.

El perfil pretendido va más allá de la táctica. Para el administrador, Universitario necesita un entrenador que valore el protagonismo, el peso ofensivo y la capacidad para imponer condiciones en el mediocampo. “Necesitamos un técnico que apunte siempre a ganar los partidos, como manda la historia de Universitario”, añadió.

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El proceso de selección incluye una evaluación minuciosa de los posibles candidatos, priorizando entrenadores con bagaje en el fútbol sudamericano y que puedan adaptarse rápidamente a la presión y expectativas del entorno crema.

Actualmente, el puesto de entrenador interino lo ocupa Jorge ‘Coco’ Araujo, quien asumió tras la salida de Rabanal. Sin embargo, la administración ha dejado claro que la transición apunta a un perfil internacional y que la búsqueda ya se ha puesto en marcha. El plantel, por su parte, aguarda la llegada del nuevo DT, consciente de que el tramo final del campeonato exige máxima concentración y liderazgo desde el banquillo.

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Jorge Araujo es el responsable técnico de las divisiones menores de Universitario. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Ricardo Gareca y Fabián Bustos, descartados

Consultado sobre nombres que han circulado en la órbita de Universitario, Velazco fue enfático en descartar la llegada de Ricardo Gareca y Fabián Bustos. Respecto al extécnico seleccionador de Perú, el administrador aclaró: “Se hizo la evaluación pero dentro de eso quedó contemplado no realizar ningún tipo de acercamiento con él porque no se encontraba dentro de lo que estábamos buscando”.

Sobre Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios en Colombia y de pasado exitoso en el fútbol ecuatoriano y peruano —bicampeón en el centenario—, Velazco argumentó: “No está en discusión que es un tremendo técnico, que lo queremos mucho pero respetamos que hoy tenga una relación contractual con Millonarios, por lo cual no correspondería emitir un juicio sobre un proceso de negociación porque estamos respetando el profesionalismo que tiene y hoy tiene un equipo al cual se debe”.

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La administración de Franco Velazco se ha propuesto cerrar el ciclo de transición con una decisión que devuelva a Universitario la solidez táctica y el protagonismo competitivo que demanda su hinchada. El reto será encontrar el técnico que no solo se ajuste al perfil deseado, sino que también logre cohesionar un plantel y una afición ávida de resultados que consiga, nada más y nada menos, el cuarto título de la institución al hilo.

Ricardo Gareca, cabizbajo por un inicio duro en el Mundial 2018. - Crédito: REUTERS