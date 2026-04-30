Perú Deportes

Franco Velazco desveló el perfil que busca la administración para el nuevo entrenador de Universitario: ”Escuela uruguaya o argentina”

La máxima autoridad de la institución ’merengue’ aseguró que encabeza el proceso de elección para el adiestrador que tomará el lugar que de momento ocupa Jorge ’Coco’ Araujo

Guardar
Franco Velazco señaló el perfil que busca la administración de Universitario para el nuevo DT del equipo. Crédito: Captura YouTube.
Franco Velazco señaló el perfil que busca la administración de Universitario para el nuevo DT del equipo. Crédito: Captura YouTube.

Tras la emotiva victoria de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores, Franco Velazco, actual administrador de la institución, brindó una conferencia de prensa donde delineó los criterios que guiarán la elección del nuevo director técnico del equipo. Velazco, la máxima autoridad del club ‘merengue’, enfatizó que el proceso de selección será riguroso y estratégico, acorde a la tradición y exigencia de Universitario de Deportes.

“El perfil de técnico de la ‘U’ siempre es la escuela uruguaya o argentina, ese es el mercado al que estamos apuntando”, adelantó Velazco, dejando en claro la preferencia por entrenadores que combinen solidez táctica, mentalidad ganadora y experiencia en contextos de alta presión. La administración busca un perfil alineado con la historia y la idiosincrasia de la institución, donde la garra y el vértigo ofensivo son valores irrenunciables.

PUBLICIDAD

El directivo explicó que el nuevo entrenador debe ser capaz de sostener el proyecto deportivo de aquí al final del campeonato, aportando variantes en el manejo táctico y conocimiento profundo de la plantilla actual. “Cuando se tomó la decisión con Rabanal, buscábamos tener mayor variedad en la parte táctica, teníamos un sistema 3-5-2 que todo el mundo lo conoce pero que en algunos casos termina siendo predecible y buscábamos tener un poco de mayor variedad en la parte táctica y ese es el perfil que nos dio inicialmente Javier”, detalló Velazco sobre el fallido paso del estratega español por Campo Mar.

El administrador de Universitario recordó los motivos por los cuales el técnico uruguayo no siguió en el club. Créditos: Universitario / Youtube.

El perfil pretendido va más allá de la táctica. Para el administrador, Universitario necesita un entrenador que valore el protagonismo, el peso ofensivo y la capacidad para imponer condiciones en el mediocampo. “Necesitamos un técnico que apunte siempre a ganar los partidos, como manda la historia de Universitario”, añadió.

PUBLICIDAD

El proceso de selección incluye una evaluación minuciosa de los posibles candidatos, priorizando entrenadores con bagaje en el fútbol sudamericano y que puedan adaptarse rápidamente a la presión y expectativas del entorno crema.

Actualmente, el puesto de entrenador interino lo ocupa Jorge ‘Coco’ Araujo, quien asumió tras la salida de Rabanal. Sin embargo, la administración ha dejado claro que la transición apunta a un perfil internacional y que la búsqueda ya se ha puesto en marcha. El plantel, por su parte, aguarda la llegada del nuevo DT, consciente de que el tramo final del campeonato exige máxima concentración y liderazgo desde el banquillo.

Jorge Araujo es el responsable técnico de las divisiones menores de Universitario. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol
Jorge Araujo es el responsable técnico de las divisiones menores de Universitario. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Ricardo Gareca y Fabián Bustos, descartados

Consultado sobre nombres que han circulado en la órbita de Universitario, Velazco fue enfático en descartar la llegada de Ricardo Gareca y Fabián Bustos. Respecto al extécnico seleccionador de Perú, el administrador aclaró: “Se hizo la evaluación pero dentro de eso quedó contemplado no realizar ningún tipo de acercamiento con él porque no se encontraba dentro de lo que estábamos buscando”.

Sobre Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios en Colombia y de pasado exitoso en el fútbol ecuatoriano y peruano —bicampeón en el centenario—, Velazco argumentó: “No está en discusión que es un tremendo técnico, que lo queremos mucho pero respetamos que hoy tenga una relación contractual con Millonarios, por lo cual no correspondería emitir un juicio sobre un proceso de negociación porque estamos respetando el profesionalismo que tiene y hoy tiene un equipo al cual se debe”.

La administración de Franco Velazco se ha propuesto cerrar el ciclo de transición con una decisión que devuelva a Universitario la solidez táctica y el protagonismo competitivo que demanda su hinchada. El reto será encontrar el técnico que no solo se ajuste al perfil deseado, sino que también logre cohesionar un plantel y una afición ávida de resultados que consiga, nada más y nada menos, el cuarto título de la institución al hilo.

Ricardo Gareca, cabizbajo por un inicio duro en el Mundial 2018. - Crédito: REUTERS
Ricardo Gareca, cabizbajo por un inicio duro en el Mundial 2018. - Crédito: REUTERS

Temas Relacionados

Franco VelazcoUniversitario de DeportesLiga 1Copa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

El tenista peruano se verá las caras ante su par chilena por segunda vez en la temporada. El limeño de 22 años buscará cobrarse revancha del doble 6-3 que le endosó ’Jano’ en Río de Janeiro

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo, dio detalles de la decisión que tomó la punta nacional de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”

Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama y otros refuerzos de Universitario: “Veremos la posibilidad de prestar a algunos jugadores”

El administrador de la ‘U’ despejó los rumores sobre la salida del delantero senegalés y dio detalles de la reestructuración en el equipo para siguiente mitad de año

Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama y otros refuerzos de Universitario: “Veremos la posibilidad de prestar a algunos jugadores”

Franco Velazco arremete contra Jorge Fossati y revela por qué se fue de Universitario: “Pide el doble de sueldo y autos de alta gama”

El administrador de la ‘U’ fue contundente y criticó al entrenador uruguayo durante la conferencia de prensa

Franco Velazco arremete contra Jorge Fossati y revela por qué se fue de Universitario: “Pide el doble de sueldo y autos de alta gama”

Franco Velazco confirmó que Jorge Ararujo no se quedará como DT de Universitario: ¿Fabián Bustos es la primera opción?

El administrador de la ‘U’ se pronunció por la continuidad de ‘Coco’ y de la posibilidad de traer de vuelta al argentino. También habló de Álvaro Barco y Antonio García Pye

Franco Velazco confirmó que Jorge Ararujo no se quedará como DT de Universitario: ¿Fabián Bustos es la primera opción?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez a electores de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: “Ustedes quisieron a los mismos; el Perú no merece esto”

Carlos Álvarez a electores de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: “Ustedes quisieron a los mismos; el Perú no merece esto”

JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’ del Congreso ante la CIDH

¿Cuál es la fecha oficial en la que se conocerá qué candidatos pasan a la segunda vuelta de las elecciones?

Congreso presenta moción de interpelación contra el ministro de Defensa por masacre en Colcabamba

Presidente Balcázar responde por operación militar que terminó en masacre: “tenemos que lamentar las víctimas y pedir disculpa”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Gian Marco emociona a sus compañeros del reality ‘A otro nivel’ al dar cátedra de canto con tema de Jon Secada

Miss Tourism Intercontinental Perú 2026: fecha, lugar y quiénes serán los presentadores

Marca peruana en ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: actriz Emily Blunt luce un diseño de Balkánica en escena clave

DEPORTES

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”

Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama y otros refuerzos de Universitario: “Veremos la posibilidad de prestar a algunos jugadores”

Franco Velazco arremete contra Jorge Fossati y revela por qué se fue de Universitario: “Pide el doble de sueldo y autos de alta gama”

Franco Velazco confirmó que Jorge Ararujo no se quedará como DT de Universitario: ¿Fabián Bustos es la primera opción?