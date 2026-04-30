Perú

Marca peruana en ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: actriz Emily Blunt luce un diseño de Balkánica en escena clave

La marca Balkánica, fundada por Tania Jelicic, destaca en la saga con un cuello desmontable que luce el personaje Emily Charltonen en una de las escenas del filme.

Guardar
La secuela, que traerá de vuelta a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus protagónicos, llegará a los cines de América Latina el próximo 30 de abril (20th Century Studios LA)

El diseño peruano alcanza un nuevo hito internacional con la presencia de Balkánica, la marca creada por Tania Jelicic, en la esperada secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′.

El accesorio, un cuello desmontable negro de terminación afilada, fue lucido por Emily Blunt en una de las escenas más memorables y emotivas de la película. Este logro consolida a Balkánica como referente del diseño latinoamericano en el competitivo mercado global de la moda.

PUBLICIDAD

El rumor sobre la aparición de la marca peruana se confirmó tras la función de preestreno, donde la prenda no solo formó parte del vestuario, sino que se integró a la narrativa visual de la producción. La presencia de Balkánica en la gran pantalla marca un precedente para la industria de la moda nacional y demuestra la proyección internacional del talento peruano.

Marca peruana Balkánica deslumbra en El Diablo Viste a la Moda 2: Emily Blunt luce su diseño en escena clave. Foto: Collage / Balkánica
Marca peruana Balkánica deslumbra en El Diablo Viste a la Moda 2: Emily Blunt luce su diseño en escena clave. Foto: Collage / Balkánica

¿Qué accesorio de Balkánica aparece en El Diablo Viste a la Moda 2?

El accesorio que acaparó miradas es un cuello camisero color negro, desmontable y de terminación afilada, que Emily Blunt lleva sobre una chompa a rayas con el estampado de una manzana y las letras “NY”.

PUBLICIDAD

Esta pieza se alinea con la estética sofisticada y poderosa que caracteriza a la secuela, reforzando la tendencia de cuellos camiseros y corbatas tejidas en el universo de la moda actual.

La prenda, diseñada por Tania Jelicic, eleva el look del personaje y fue seleccionada entre una docena de piezas enviadas por la firma peruana a la producción del filme.

“Nos complace confirmar que nuestro cuello desmontable aparece en una de las escenas más memorables y emotivas de la película. Lo lleva Emily Blunt, a quien vemos en su última escena encarnando a Emily Charlton”, compartió la diseñadora en diálogo con el programa Mucha Moda de RPP.

Fotografía del accesorio de Balkánica que aparece en el vestuario oficial de la película. Fuente: Balkánica
Fotografía del accesorio de Balkánica que aparece en el vestuario oficial de la película. Fuente: Balkánica

Balkánica: la marca peruana detrás del diseño

Balkánica fue fundada por la diseñadora peruano-croata Tania Jelicic y se ha posicionado por su propuesta de piezas versátiles, con identidad propia y enfoque internacional. En palabras de Jelicic, la aparición de su marca en El Diablo Viste a la Moda 2 representa “una linda sorpresa” y un reconocimiento al trabajo artesanal detrás de cada accesorio.

No es la primera vez que Balkánica ingresa al vestuario de una producción global. Anteriormente, la marca vistió a personajes del reboot And Just Like That…, la continuación de la icónica Sex and the City. La stylist Molly Rogers, responsable del vestuario en ambas series, fue quien contactó inicialmente a Jelicic para solicitar piezas de la firma peruana.

En esta ocasión, Rogers pidió doce accesorios para la película, sin garantizar su aparición en pantalla. “Te imaginarás cuánta ropa hay en la película de moda más importante del cine. Que hayan escogido una de nuestras piezas es como encontrar una aguja en un pajar”, relató Jelicic sobre el proceso.

Balkánica fue fundada por la diseñadora peruano-croata Tania Jelicic. IG
Balkánica fue fundada por la diseñadora peruano-croata Tania Jelicic. IG

Emily Blunt y el impacto del diseño peruano en Hollywood

La actriz Emily Blunt fue captada en el set de grabación con el cabello rubio y el icónico cuello desmontable de Balkánica, lo que generó especulación entre los seguidores de la moda y el cine.

La confirmación llegó tras el preestreno de El Diablo Viste a la Moda 2, donde la pieza de la marca peruana se integró en una secuencia clave para el desenlace del personaje de Emily Charlton.

La diseñadora destacó que la elección del accesorio no solo responde a criterios estéticos, sino también a la narrativa del filme, donde las prendas refuerzan el carácter y empoderamiento femenino de las protagonistas. “Son piezas que elevan el look y aportan personalidad al vestuario”, señaló Jelicic.

La aparición de Balkánica en la película refuerza la visibilidad del diseño peruano en mercados internacionales y acerca la moda nacional a nuevas audiencias. El accesorio, cuidadosamente confeccionado, se convierte así en símbolo de la creatividad y capacidad exportadora de la industria peruana.

Emily Blunt luce el cuello desmontable de Balkánica en una escena de El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: Collage / Balkánica
Emily Blunt luce el cuello desmontable de Balkánica en una escena de El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: Collage / Balkánica

Estreno en Perú de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

‘El Diablo Viste a la Moda 2′ se estrena este 30 de abril de 2026 en Perú y en más países de Latinoamérica, y el 1 de mayo en Estados Unidos y Canadá. La nueva entrega reúne a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, y apuesta por una historia de renovación y diversidad en el universo editorial de la revista Runway.

El filme se ha destacado por su enfoque inclusivo, tanto en el elenco como en el vestuario. Anne Hathaway, protagonista de la saga, intervino para asegurar la presencia de modelos de tallas diversas en una de las secuencias centrales. La banda sonora incluye el tema “Runway”, interpretado por Lady Gaga y Doechii, reforzando la estética renovada del largometraje.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci posan elegantemente en el póster oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2", anticipando el regreso de la icónica historia de la moda (20th century fox)
Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci posan elegantemente en el póster oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2", anticipando el regreso de la icónica historia de la moda (20th century fox)

Temas Relacionados

El Diablo Viste a la Moda 2El Diablo Viste a la Modaperu-entretenimientoEmily BluntBalkánica

Más Noticias

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Los protagonistas chocan por segundo año consecutivo. Los dos encuentros previos acabaron empatados. Cusco se presenta como la oportunidad de romper la paridad. Sigue las incidencias

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Universitario 0-0 Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ’crema’ necesita ganar, ya que ha obtenido apenas un punto en dos fechas. El plantel bajo la conducción de ’Coco’ Araujo enfrenta dificultades deportivas y lograr una victoria ante un adversario importante podría mejorar su confianza

Universitario 0-0 Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Alerta de Digemid: Ordenan retiro inmediato de antibiótico y medicamento inyectable por fallas críticas de calidad

La medida alcanza a lotes que no superaron controles técnicos y podrían comprometer la eficacia de tratamientos o generar efectos no previstos en pacientes

Alerta de Digemid: Ordenan retiro inmediato de antibiótico y medicamento inyectable por fallas críticas de calidad

Gobierno peruano responde por declaraciones de José Balcázar tras polémica: “Lamentamos percepción equívoca sobre el pueblo judío”

La Presidencia reconoció el impacto de las declaraciones y sostuvo que estas generaron interpretaciones erróneas sobre el pueblo judío

Gobierno peruano responde por declaraciones de José Balcázar tras polémica: “Lamentamos percepción equívoca sobre el pueblo judío”

‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia por abuso sexual

El canal digital confirmó que su relación laboral con el sacerdote finalizó el 9 de abril de 2026, tras la denuncia por abuso sexual presentada ante el Vaticano.

‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia por abuso sexual
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno peruano responde por declaraciones de José Balcázar tras polémica: “Lamentamos percepción equívoca sobre el pueblo judío”

Gobierno peruano responde por declaraciones de José Balcázar tras polémica: “Lamentamos percepción equívoca sobre el pueblo judío”

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

Un pasaporte vigente en su casa: la clave del pedido fiscal para impedir la salida del país de Piero Corvetto por riesgo de fuga

JNJ elegirá al nuevo jefe de la ONPE: este es el perfil y los requisitos que deben cumplir los candidatos

El nuevo jefe de la ONPE tomará juramento el próximo 3 de julio, según cronograma fijado por la JNJ

ENTRETENIMIENTO

‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia por abuso sexual

‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia por abuso sexual

Prima de Samahara Lobatón revela propuesta de matrimonio de Youna y aclara: “Siempre fui la primera”

‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

Rosángela Espinoza minimiza a Melissa Loza por no ir a la universidad: “La pisaste porque hace poco se graduó tu hija”

Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Universitario 0-0 Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Gol de Neri Bandiera con fulminante cabezazo en Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

La Asociación Peruana de Entrenadores del Deporte arremete contra Jean Ferrari: “Comentarios ofensivos que atentan contra los valores de respeto”

César Cueto viajó al Vaticano para regalarle camiseta de Alianza Lima a León XIV: “Es un orgullo que el papa sea no solo peruano, sino ‘blanquiazul’”