Marca peruana en ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: actriz Emily Blunt luce un diseño de Balkánica en escena clave

La secuela, que traerá de vuelta a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus protagónicos, llegará a los cines de América Latina el próximo 30 de abril (20th Century Studios LA)

El diseño peruano alcanza un nuevo hito internacional con la presencia de Balkánica, la marca creada por Tania Jelicic, en la esperada secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′.

El accesorio, un cuello desmontable negro de terminación afilada, fue lucido por Emily Blunt en una de las escenas más memorables y emotivas de la película. Este logro consolida a Balkánica como referente del diseño latinoamericano en el competitivo mercado global de la moda.

PUBLICIDAD

El rumor sobre la aparición de la marca peruana se confirmó tras la función de preestreno, donde la prenda no solo formó parte del vestuario, sino que se integró a la narrativa visual de la producción. La presencia de Balkánica en la gran pantalla marca un precedente para la industria de la moda nacional y demuestra la proyección internacional del talento peruano.

Marca peruana Balkánica deslumbra en El Diablo Viste a la Moda 2: Emily Blunt luce su diseño en escena clave. Foto: Collage / Balkánica

¿Qué accesorio de Balkánica aparece en El Diablo Viste a la Moda 2?

El accesorio que acaparó miradas es un cuello camisero color negro, desmontable y de terminación afilada, que Emily Blunt lleva sobre una chompa a rayas con el estampado de una manzana y las letras “NY”.

PUBLICIDAD

Esta pieza se alinea con la estética sofisticada y poderosa que caracteriza a la secuela, reforzando la tendencia de cuellos camiseros y corbatas tejidas en el universo de la moda actual.

La prenda, diseñada por Tania Jelicic, eleva el look del personaje y fue seleccionada entre una docena de piezas enviadas por la firma peruana a la producción del filme.

PUBLICIDAD

“Nos complace confirmar que nuestro cuello desmontable aparece en una de las escenas más memorables y emotivas de la película. Lo lleva Emily Blunt, a quien vemos en su última escena encarnando a Emily Charlton”, compartió la diseñadora en diálogo con el programa Mucha Moda de RPP.

Fotografía del accesorio de Balkánica que aparece en el vestuario oficial de la película. Fuente: Balkánica

Balkánica: la marca peruana detrás del diseño

Balkánica fue fundada por la diseñadora peruano-croata Tania Jelicic y se ha posicionado por su propuesta de piezas versátiles, con identidad propia y enfoque internacional. En palabras de Jelicic, la aparición de su marca en El Diablo Viste a la Moda 2 representa “una linda sorpresa” y un reconocimiento al trabajo artesanal detrás de cada accesorio.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Balkánica ingresa al vestuario de una producción global. Anteriormente, la marca vistió a personajes del reboot And Just Like That…, la continuación de la icónica Sex and the City. La stylist Molly Rogers, responsable del vestuario en ambas series, fue quien contactó inicialmente a Jelicic para solicitar piezas de la firma peruana.

En esta ocasión, Rogers pidió doce accesorios para la película, sin garantizar su aparición en pantalla. “Te imaginarás cuánta ropa hay en la película de moda más importante del cine. Que hayan escogido una de nuestras piezas es como encontrar una aguja en un pajar”, relató Jelicic sobre el proceso.

PUBLICIDAD

Balkánica fue fundada por la diseñadora peruano-croata Tania Jelicic. IG

Emily Blunt y el impacto del diseño peruano en Hollywood

La actriz Emily Blunt fue captada en el set de grabación con el cabello rubio y el icónico cuello desmontable de Balkánica, lo que generó especulación entre los seguidores de la moda y el cine.

La confirmación llegó tras el preestreno de El Diablo Viste a la Moda 2, donde la pieza de la marca peruana se integró en una secuencia clave para el desenlace del personaje de Emily Charlton.

PUBLICIDAD

La diseñadora destacó que la elección del accesorio no solo responde a criterios estéticos, sino también a la narrativa del filme, donde las prendas refuerzan el carácter y empoderamiento femenino de las protagonistas. “Son piezas que elevan el look y aportan personalidad al vestuario”, señaló Jelicic.

La aparición de Balkánica en la película refuerza la visibilidad del diseño peruano en mercados internacionales y acerca la moda nacional a nuevas audiencias. El accesorio, cuidadosamente confeccionado, se convierte así en símbolo de la creatividad y capacidad exportadora de la industria peruana.

PUBLICIDAD

Emily Blunt luce el cuello desmontable de Balkánica en una escena de El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: Collage / Balkánica

Estreno en Perú de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

‘El Diablo Viste a la Moda 2′ se estrena este 30 de abril de 2026 en Perú y en más países de Latinoamérica, y el 1 de mayo en Estados Unidos y Canadá. La nueva entrega reúne a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, y apuesta por una historia de renovación y diversidad en el universo editorial de la revista Runway.

El filme se ha destacado por su enfoque inclusivo, tanto en el elenco como en el vestuario. Anne Hathaway, protagonista de la saga, intervino para asegurar la presencia de modelos de tallas diversas en una de las secuencias centrales. La banda sonora incluye el tema “Runway”, interpretado por Lady Gaga y Doechii, reforzando la estética renovada del largometraje.

PUBLICIDAD

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci posan elegantemente en el póster oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2", anticipando el regreso de la icónica historia de la moda (20th century fox)