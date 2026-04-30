El LUM inaugura muestra fotográfica sobre los 80 años de la ONU y su historia con el Perú

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) acoge desde este lunes la muestra itinerante ‘80 años de Naciones Unidas: Construyendo juntos un mejor futuro común’ (ONU80), una exhibición fotográfica que traza ocho décadas de cooperación multilateral y el vínculo del organismo con el Perú desde sus orígenes como Estado Miembro fundador en 1945.

La exposición llega al LUM tras pasar por el Centro Cultural Inca Garcilaso y el Museo de Arte de Lima (MALI), y permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 24 de julio. Las fotografías reunidas documentan el legado de las Naciones Unidas (ONU) en favor de las personas y el planeta, los principales hitos de la organización y la trayectoria compartida con el país andino a lo largo de más de tres cuartos de siglo.

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El director del LUM, Óscar Murillo, señaló durante la inauguración que la muestra se alinea con el enfoque del museo de promover el reconocimiento mutuo en sociedades diversas. A su turno, Rossana Dudziak, coordinadora residente de la ONU en el Perú, afirmó que “la cooperación, el diálogo y la solidaridad siguen siendo esenciales para construir un futuro mejor” y subrayó que el trabajo conjunto entre el sistema de Naciones Unidas, el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional resulta indispensable para fortalecer políticas públicas, desarrollar capacidades institucionales y responder a situaciones de emergencia, “siempre guiados por el compromiso de no dejar a nadie atrás”.

El evento contó con la participación de representantes del Estado peruano, del cuerpo diplomático, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas y familiares del periodo de violencia 1980-2000, y agrupaciones juveniles.

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El multilateralismo como canal para las nuevas generaciones

Vanessa Obregón, delegada joven del Perú ante la ONU, compartió su experiencia dentro del sistema multilateral y puso el acento en el papel de las juventudes en los foros internacionales. “Ese es el legado vivo de 80 años de multilateralismo: una organización que sigue construyendo los canales para que voces como las nuestras lleguen a donde se toman las decisiones”, afirmó. Su testimonio ilustra la apuesta de la ONU por ampliar la representación de los sectores más jóvenes de la sociedad en los espacios donde se definen agendas globales.

Las Naciones Unidas ofrecen a sus Estados Miembros y a las organizaciones representativas de los pueblos del mundo una plataforma para dialogar sobre los desafíos globales y construir respuestas compartidas. A través de diversos mecanismos y foros internacionales, esa arquitectura multilateral permite que las decisiones que moldean el futuro se adopten con la participación de una amplia diversidad de voces.

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Figuras peruanas que marcaron la historia de la ONU

La exposición también rinde homenaje a los peruanos que dejaron huella en la historia de la organización: Javier Pérez de Cuéllar, quien se desempeñó como Secretario General entre 1982 y 1991; Víctor Andrés Belaunde, presidente de la Asamblea General en el periodo 1959-1960; y José Luis Bustamante y Rivero, presidente de la Corte Internacional de Justicia entre 1967 y 1970. La muestra también rescata el compromiso del país con las operaciones de mantenimiento de la paz a lo largo de las ocho décadas de vida del organismo.

La exhibición forma parte de las conmemoraciones globales por el aniversario 80 de las Naciones Unidas y continuará su recorrido itinerante por distintos espacios culturales de Lima una vez concluida su estadía en el LUM.

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