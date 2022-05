Ethel Pozo se reencontró con Melissa Paredes: “Me presentó a Anthony Aranda por educación”

Ethel Pozo y Melissa Paredes se reencontraron en el concierto de Rauw Alejandro, este viernes 6 de mayo. (Foto: Composición Infobae)

Se volvieron a ver las caras. Han pasado siete meses desde que Melissa Paredes fue captada por las cámaras de Magaly Medina en besos y caricias con Anthony Aranda, su entonces bailarín de Reinas del Show. Debido a este sonado ampay, la modelo peruana fue separada de América Hoy, programa que conducía todas las mañanas con Janet Barboza y Ethel Pozo. Actualmente, Brunella Horna ocupa su lugar como el nuevo jale de América Televisión.

Aunque Melissa y Ethel mantenían una cercana relación de amistad, esta terminó cuando la exesposa de Rodrigo Cuba dio entender que ella y la popular ‘Rulitos’ no formaban parte de su “círculo cercano”. Esto ocasionó que la hija de Gisela Valcárcel fuera blanco de burlas durante toda la semana, ya que ella sí consideraba a Paredes como alguien de su confianza, motivo por el cual la hizo madrina de su matrimonio con Julián Alexander.

Melissa Paredes apareció por última vez en América Hoy el 29 de octubre de 2021. (Foto: América TV)

El tiempo ha pasado y Ethel parece no guardar resentimientos contra su excompañera de conducción. Así quedó demostrado cuando este viernes 6 de mayo se reencontró con ella durante el concierto de Rauw Alejandro. Cada una fue acompañada de sus respectivas parejas sentimentales y demás amigos, por lo que no tuvieron inconvenientes en dirigirse la palabra.

“Había una cola inmensa, yo estaba con mi novio y con mis hijas. En eso volteo y veo a una chica regia, despampanante, con casaca de cuero roja y todo de látex. Era Melissa. Saludó a mi novio primero, ellos son amigos. ‘¡Soñado!’, le dijo. Se saludaron. Recuerden que mis hijas la conocen… Encontré una Melissa dulce, como la conocí. Sí, nos saludamos, por supuesto ”, comentó la presentadora en América Hoy.

ETHEL POZO Y ANTHONY ARANDA SE CONOCIERON

Aunque ‘El activador’ ya ha pisado el set de América Hoy en el pasado, Ethel Pozo aseguró que jamás llegaron a conocerse de manera formal. Por eso, cuando se encontró con Melissa Paredes, la modelo se vio en la obligación de presentar a Anthony Aranda como su pareja.

“Nos saludamos todo. Ella por educación tuvo que presentarnos a su pareja (Anthony Aranda) Yo no lo conozco, hubo mucha educación. Ese día ni le hablé. Nos saludamos solo por educación. No nos conocimos, porque yo nunca más le volví a hablar a Melissa (después del ampay)”, indicó Pozo.

Asimismo, Ethel manifestó que se sentía nerviosa por verse nuevamente con quien fue su amiga íntima en su momento. Sin embargo, hablaron sin problemas y hasta se tomaron una foto juntas para enviársela a Armando Tafur, productor de América Hoy.

Melissa Paredes y Ethel Pozo volvieron a verse después de siete meses separadas. (Foto: América TV)

“Hay un cariño inmenso porque ella fue quien me presentó a Julián… Yo le dije para mandarle una foto porque la televisión nos separó hace siete meses. Estuvo muy cálida, la misma Melissa de siempre. Se la envié a Armando porque a ustedes no les interesa, la verdad”, puntualizó.

Según la hija de la ‘Señito’, las dos ingresaron juntas al concierto de Rauw Alejandro porque su prometido tenía una credencial especial para evitar las largas filas. No obstante, solo hizo este favor debido al inmenso cariño que le guarda hasta el día de hoy. “Con quien me reencontré fue con Melissa, la única a quien le tengo cariño. Que sus decisiones nos hayan separado, eso no quiere decir que voy a borrar el cariño que le tengo a ella, a su niña, hermana, familia ”, dijo.

Ethel Pozo cuenta que se reencontró con Melissa Paredes y Anthony Aranda el viernes 6 de mayo | VIDEO: América TV / América Hoy