Perú

Congreso presenta moción de interpelación contra el ministro de Defensa por masacre en Colcabamba

La versión oficial ha sido cuestionada, puesto que no se hallaron armas en la camioneta de las víctimas. Los militares que participaron del operativo son investigados por homicidio

Guardar
Congresistas reunieron firmas para interpelar al ministro de Defensa por masacre en Huancavelica. Canal N

En la mira. Un grupo de parlamentarios presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, para que responda ante el Pleno por el operativo militar ocurrido el 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), que dejó cinco civiles muertos y dos heridos.

La iniciativa, que ya cuenta con más de 20 firmas, surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la versión oficial difundida inicialmente por el Ejército, que reportó un presunto enfrentamiento con narcoterroristas. Sin embargo, información posterior, testimonios recogidos en la zona y elementos de investigación han puesto en duda esta hipótesis.

PUBLICIDAD

Un sobreviviente del operativo militar en Huancavelica cambió su versión y denunció que su primera declaración fue obtenida bajo amenaza. (Composición: Infobae)
Un sobreviviente del operativo militar en Huancavelica cambió su versión y denunció que su primera declaración fue obtenida bajo amenaza. (Composición: Infobae)

El documento advierte que no se registraron bajas ni heridos en el personal militar, lo que ha encendido alertas sobre un posible uso desproporcionado de la fuerza. En ese contexto, los legisladores consideran necesario determinar si la intervención se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen las acciones del Estado.

La moción se sustenta en el artículo 131 de la Constitución, que faculta al Congreso a convocar a los ministros para que rindan cuentas. De ser admitida, el titular del sector Defensa deberá responder un pliego de preguntas centrado en la planificación, ejecución y consecuencias del operativo.

PUBLICIDAD

Ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, pide asistir a la comisión de Defensa para informar sobre las muertes en Colcabamba.
Ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, pide asistir a la comisión de Defensa para informar sobre las muertes en Colcabamba.

Testimonios contradicen versión oficia

La controversia se ha intensificado con los testimonios de familiares de las víctimas, quienes aseguran que los fallecidos eran jóvenes dedicados a la agricultura y sin vínculos con actividades ilícitas. Según estas versiones, se encontraban transitando por la zona tras participar en un campeonato de fútbol cuando ocurrió la intervención militar.

A estas declaraciones se suma el testimonio de un sobreviviente, quien denunció que su primera versión —en la que se le vinculaba con actividades ilegales— habría sido obtenida bajo amenazas. Este señalamiento ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las diligencias iniciales y el accionar de las fuerzas intervinientes.

Desde el ámbito local, autoridades como el alcalde de Pucacolpa han respaldado la versión de los familiares, indicando que las víctimas regresaban de un campeonato de fútbol. También se ha puesto en duda la naturaleza del operativo, al señalar que no presentaba las características habituales de una intervención militar formal.

Un operativo contra el narcotráfico en el distrito de Colcabamba, VRAEM, tuvo un desenlace trágico con cinco civiles fallecidos y dos heridos. La intervención fue realizada por una patrulla del Ejército peruano y las circunstancias del hecho se encuentran en investigación. - Canal N

En paralelo, la defensa de las víctimas ha cuestionado la hipótesis de un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes, al indicar que en la escena no se hallaron armas ni sustancias ilícitas. Estos elementos han reforzado la presión política para que el ministro de Defensa explique lo ocurrido.

Fiscalía investiga por homicidio calificado

En el plano judicial, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra ocho militares del Ejército y tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de los cinco ocupantes de un vehículo intervenido en la vía Colcabamba–Ayacucho.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los efectivos habrían ordenado la detención del vehículo y, ante una presunta negativa, habrían abierto fuego. La Fiscalía ha dispuesto pericias balísticas, pruebas de absorción atómica e incautación de evidencias para determinar responsabilidades.

No obstante, uno de los puntos más cuestionados del caso es la liberación de los ocho militares detenidos, luego de que venciera el plazo de flagrancia sin que se solicitara una detención preliminar. Esta decisión ha sido criticada por la defensa de las víctimas, que considera que hubo una omisión en un momento clave del proceso.

Puente Mellizos: intervención del Ejército deja víctimas y abre debate sobre uso de la fuerza en el VRAEM
Puente Mellizos: intervención del Ejército deja víctimas y abre debate sobre uso de la fuerza en el VRAEM| Latina Noticias

Pese a ello, las investigaciones continúan, aunque sin resultados preliminares concluyentes al momento de la liberación. Esta situación también forma parte de los cuestionamientos que deberán ser aclarados en el ámbito político y judicial.

Ministro solicita presentarse ante el Congreso en medio de crisis

En este contexto, el ministro de Defensa solicitó formalmente presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso para exponer las acciones de las Fuerzas Armadas y los avances de las investigaciones internas. El pedido fue remitido mediante oficio a la presidenta de dicho grupo de trabajo, congresista Karol Paredes.

El titular del sector expresó su disposición de asistir acompañado de su equipo técnico para detallar lo ocurrido en el operativo y responder a las inquietudes del Parlamento. Esta solicitud se produce luego de que no acudiera a una citación previa, en la que debía abordar otro tema vinculado a la adquisición de aviones de combate.

Temas Relacionados

Ministro de DefensaAmadeo Javier Flores CarcagnoCongreso de la RepúblicainterpelaciónColcabambaperu-politica

Más Noticias

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo, dio detalles de la decisión que tomó la punta nacional de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”

Día del Psicólogo: Casi 300 centros de salud mental comunitaria ofrecen atención gratuita en Perú, así se encuentra al más cercano

El único requisito para la atención gratuita en cualquier Centros de Salud Mental Comunitaria es presentar un documento de identidad, ya sea DNI, carnet de extranjería o pasaporte

Día del Psicólogo: Casi 300 centros de salud mental comunitaria ofrecen atención gratuita en Perú, así se encuentra al más cercano

Petroperú: José María Balcázar condiciona rescate a la renuncia del directorio de Roger Arévalo

El jefe de Estado dijo esperar que el rescate de USD 2.000 millones sea definido esta semana, pero ahora bajo la figura de un fideicomiso. Petroperú se seguirá endeudando

Petroperú: José María Balcázar condiciona rescate a la renuncia del directorio de Roger Arévalo

Condenan a 35 años al padrastro de ‘Mila’, niña víctima de violación a la que se le negó abortar y que llevó a la ONU a cuestionar a Perú

En 2023, el Comité de los Derechos del Niño otorgó una medida cautelar para garantizar el acceso de Mila a un aborto terapéutico, después de que este derecho le fuera negado

Condenan a 35 años al padrastro de ‘Mila’, niña víctima de violación a la que se le negó abortar y que llevó a la ONU a cuestionar a Perú

Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama y otros refuerzos de Universitario: “Veremos la posibilidad de prestar a algunos jugadores”

El administrador de la ‘U’ despejó los rumores sobre la salida del delantero senegalés y dio detalles de la reestructuración en el equipo para siguiente mitad de año

Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama y otros refuerzos de Universitario: “Veremos la posibilidad de prestar a algunos jugadores”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Balcázar responde por operación militar que terminó en masacre: “tenemos que lamentar las víctimas y pedir disculpa”

Presidente Balcázar responde por operación militar que terminó en masacre: “tenemos que lamentar las víctimas y pedir disculpa”

Piero Corvetto reaparece: Exjefe de la ONPE se presentó en audiencia de impedimento de salida del país

Presidente Balcázar se pronuncia por peruanos reclutados para la guerra y Rusia afirma que firmaron contratos

Presidente Balcázar minimiza críticas del excanciller Hugo De Zela por demora en compra de aviones F-16: “Me parece un hombre bueno”

José María Balcázar criticó carácter secreto de compra de aviones F-16 a EEUU y cree que el próximo gobierno debe convalidar la operación

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver ‘El diablo viste a la Moda’ en streaming desde Perú, antes del estreno de su secuela

Dónde ver ‘El diablo viste a la Moda’ en streaming desde Perú, antes del estreno de su secuela

Gisela Valcárcel sorprende al mostrar la construcción de su lujosa casa de playa: “Confiar en la visión”

Samahara Lobatón revela que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que le dejó Jefferson Farfán: “Nos volvimos millonarias”

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′:“¿Qué? Me queda lindo”

El tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Paul Michael en ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama y otros refuerzos de Universitario: “Veremos la posibilidad de prestar a algunos jugadores”

Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama y otros refuerzos de Universitario: “Veremos la posibilidad de prestar a algunos jugadores”

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”

Franco Velazco arremete contra Jorge Fossati y revela por qué se fue de Universitario: “Pide el doble de sueldo y autos de alta gama”

Franco Velazco confirmó que Jorge Ararujo no se quedará como DT de Universitario: ¿Fabián Bustos es la primera opción?

Ignacio Buse logró sólido triunfo y se instaló en cuartos de final de Aix-en-Provence: Alejandro Tabilo será su próximo rival