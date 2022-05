Magaly Medina encara a Ethel Pozo y la compara con Castillo: “5 años de universidad y no aprendiste nada”

Magaly Medina despotricó contra Ethel Pozo por restregarle su postgrado. (Foto: Composición)

Magaly Medina no pudo ocultar el enojó que le provocó que Ethel Pozo pregonara sus 5 años de universidad y su postgrado tras entrevistar a Melissa Paredes. Ante ello, la conductora señaló que ella no quería a la modelo. Asimismo, le aclaró que ella se siente más periodista que cualquiera. Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel apareció en América Hoy vistiendo de rojo para “alejar la envidia”.

La presentadora usó unos minutos de su programa para referirse a la conductora de América TV, previo a la difusión de su entrevista a Rodrigo Cuba. También se refirió a Gisela Valcárcel, quien calificó de “circo romano” a los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

“Vamos con el circo romano que nos gusta a todos, así que no vengan a dársela de catequistas y santiguarse para después hacer lo mismo que tanto critican. Es que no tienen credibilidad (las conductoras de ‘América Hoy’) justamente por eso. Un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Aprendan un poco que acá les vamos a darle una clase maestra para las post graduadas, 5 años de universidad y no aprendiste nada (a Ethel Pozo)”, señaló Magaly entre risas.

“Dice que hasta postgrado tiene, claro, el presidente Castillo dice que tiene un magíster, y cada vez que sale a hablar parece un analfabeto, lo mismo que les pasa a ustedes”, continuó.

Medina resaltó que Ethel Pozo ha tenido mucha preparación para nada, pues no lo ha demostrado en sus años de televisión, y mucho menos en la reciente entrevista con Melissa Paredes. Asimismo, explicó por qué ella no pudo terminar la carrera de periodismo.

“Mucha universidad, desgraciadamente no pude terminar mi carrera, pero desde los 8 años en que agarré un libro, soy una autodidacta y he aprendido en la calle y de cada periodista que me tocó como jefe o como colega. De ahí aprendí todo lo que les doy (en su programa). Creo y me siento orgullosa de todo lo que he logrado en mi vida periodística”, señaló.

Magaly Medina dice que Ethel Pozo no aprendió en sus 5 años de universidad. Además, explicó por qué ella no terminó la carrera. (Video: ATV)

MAGALY MEDINA HACE ACLARACIÓN A ETHEL POZO

“Soy periodista desde la médula y nadie me va a quitar eso porque me lo he ganado. Antes que existiera esta profesión, era un oficio ser periodista. Así me lo enseñó mi gran maestro Paco Igartua (Fue fundador y director de la revista Oiga), no se enseñaba en las universidades”, acotó.

Finalmente, resaltó que es la vida que le tocó vivir y está orgullosa de lo logrado, pese a sus necesidades económicas.

“El periodista se hacía en las redacciones y en la calle. De esa vieja escuela provengo, y no porque hubiera querido, sino porque no tuve los recursos una vez que me convertí en madre, no tuve quién me pagara la carrera, tuve que trabajar para mantener a mi hijo y mantenerme yo, ¿entienden? Esos son los lauros que tengo en mi vida” , dijo Medina y continuó con su programa, no sin antes llamar “aprendiz” a Ethel Pozo.

Magaly Medina presentó este lunes 23 de mayo una entrevista a Rodrigo Cuba, donde contó detalles de su separación con Melissa Paredes, cómo se enteró del ampay, qué siente sobre la cercanía entre su hija y Anthony Aranda y más. La segunda parte la presentará este martes 24 de mayo a partir de las 9:45 p.m.

