Rodrigo Cuba: Todos los detalles de cómo se enteró del ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Rodrigo Cuba revela cómo se enteró del ampay de Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Rodrigo Cuba tuvo una extensa conversación con Magaly Medina, dónde detalló cada una de las situaciones que vivió el 20 de octubre, fecha en que se emitió el ampay de su entonces esposa Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda.

En esta entrevista, el futbolista decidió contar el minuto a minuto de aquella noche que marcaría su vida. Cabe indicar que Cuba recibió la noticia cuando llevaba a su hija a una fiesta de cumpleaños

RODRIGO CUBA ESTUVO EN EL MISMO GIMNASIO QUE MELISSA Y ANTHONY

En un principio, el deportista reveló que el día del ampay estuvo en el mismo gimnasio que Melissa, e incluso ella se lo hizo saber cuando le escribió para preguntarle por su pequeña. Sin embargo, ambos no se cruzaron porque se encontraban en pisos diferentes.

“El día que ocurre (el ampay), yo no sabía que ella estaba abajo hasta que me escribe y me dice: ¿me puedes mandar foto de la bebé? y yo le digo que estoy saliendo del gimnasio y estoy en camino a la casa. ¿Ah sí?, no te he visto, estoy acá (le dijo Melissa) Llego a la casa y te mando una foto de la bebe y ahí quedó la conversación y el día del ampay me termino enterando que estaba abajo (con Anthony Aranda en su camioneta) y ya pues”, comentó Rodrigo.

LO LLAMA PARA CONTARLE DEL AMPAY

El día que se emite el ampay Rodrigo Cuba reveló que estaba camino a un cumpleaños de su pequeña, esa noche recibió la llamada de Melissa Paredes adelantándole que saldría un ampay de ella con Anthony Aranda. La noticia dejó sin palabras al integrante del Sport Boys.

“Ella me llama y me dice: hay un ampay. Obviamente no iba a ser mío porque yo estaba claramente consciente de lo que estaba haciendo y le digo: ¿con quien o de qué? y me dice: mío pues. Yo le dije: con quien (..) me dice (el nombre) de la persona con la que salió en el ampay. Yo me quedé helado y le dije: tú ve como solucionas el problema, no cuentes conmigo y le colgué”, confesó.

Rodrigo Cuba cuenta cómo se enteró de ampay entre Melissa Paredes y el "Activador" Aranda. VIDEO: ATV /Magaly Tv

Mientras Rodrigo llegaba a la fiesta infantil con su hija, el avance del ampay ya se había emitido en señal abierta. Es por ello que sus amigos ya estaban enterados de lo que había sucedido, sin embargo, él no había visto aún las imágenes.

“Entré al cumpleaños, me sentía fatal. Ahí había un grupo de futbolistas con quienes compartíamos los dos como pareja, con 6 o 7 parejas que estaban en el cumpleaños. Yo entré al cumpleaños con la bebe y ya había salido el ampay, ya todos sabían y yo no me había enterado porque estaba manejando. Siento miradas raras y yo por la llamada ya me había enterado. Se me acerca uno de mis mejores amigos de ese grupo y me dice: ¿cómo estás? y le digo: pucha, qué te puedo decir y ni siquiera había visto la imagen”, relata el futbolista.

VIO LAS IMÁGENES Y EL COMUNICADO

Tras llegar a la fiesta y dejar a su pequeña junto a sus amiguitos, Rodrigo Cuba decidió ver el ampay que protagonizó Melissa y el comunicado que publicó minutos después su entonces esposa. Al leerlo se quedó más sorprendido, ya que para él su matrimonio no se había terminado.

“Dejé que Mía se vaya y me puse a ver las imágenes. Dije: no puede ser cierto y acto seguido veo el comunicado y digo: ¿qué está pasando? ¿En qué momento estoy de acuerdo con este comunicado? porque lo único que leí era que los dos estábamos de acuerdo con lo que estaba poniendo. Todo el cumpleaños conversando con las personas diciendo: ¿qué pasó? y dije: no sé, estoy totalmente frío”, detalló el futbolista sobre el día del ampay.

El futbolista de Sports Boys no sabía nada con respecto al comunicado que Melissa Paredes publicó en sus redes. Video: ATV/ Magaly Tv

SEGUIR LEYENDO