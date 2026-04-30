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Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama y otros refuerzos de Universitario: “Veremos la posibilidad de prestar a algunos jugadores”

El administrador de la ‘U’ despejó los rumores sobre la salida del delantero senegalés y dio detalles de la reestructuración en el equipo para siguiente mitad de año

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El administrador de la 'U' se refirió sobre el futuro de senegalés. (Universitario TV)

Franco Velazco dio conferencia de prensa para despejar los rumores que rodea a Universitario de Deportes en medio de la crisis futbolística que vive que provocó la salida de Javier Rabanal y Álvaro Barco. El administrador de la ‘U’ se refirió a la continuidad de Sekou Gassama luego de que informara sobre su salida inminente tras bajo rendimiento.

Eso sí, fue enfático en mencionar que no solo el delantero senegalés está en evaluación, también otros jugadores y entre ellos los refuerzos. Y todo será parte de una reestructuración del club de Ate.

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“Nosotros tenemos que realizar una evaluación exhaustiva y sincera de cómo se encuentra hoy el primer equipo. Y seguramente, luego de esta evaluación, donde tendría que participar también claramente el nuevo comando técnico, estaríamos bajo la decisión de ver la posibilidad de prestar algunos jugadores que no se encuentren actualmente en el rendimiento que nosotros queremos. Y en el tema de los refuerzos, lo propio”, comentó el mandamás ‘crema’.

La firme postura de Sekou Gassama por su futuro en Universitario. - créditos: Universitario
La firme postura de Sekou Gassama por su futuro en Universitario. - créditos: Universitario

“Estamos apuntando al Torneo Clausura”

Franco Velazco aseguró que está tomando las decisiones necesarias para cambiar el panorama de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026, teniendo en cuenta que está lejos de la lucha por el título del Apertura. Y dejó en claro que su objetivo principal es el tetracampeonato.

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“¿Qué quiero tratar de decir con esto? Que a partir de hoy, que estoy comunicándolo formalmente, nos encontramos todos en una evaluación, porque queremos empezar nosotros el Clausura, sin que eso signifique que no vamos a pelear hasta el último minuto el Apertura; estamos apuntando a dar una vuelta de tuerca a mitad de año y poder empezar el Clausura con un equipo totalmente constituido o reconstituido. Un comando técnico que nos permita apuntar a este tetracampeonato, que en realidad es una obsesión de todos los hinchas de la U, que nosotros compartimos también y que es el sueño que nos hemos propuesto en esta administración: lograr el tetracampeonato". declaró el administrador.

Caín Fara anotó el primer gol de Universitario ante Nacional de Uruguay. - créditos: Conmebol
Caín Fara anotó el primer gol de Universitario ante Nacional de Uruguay. - créditos: Conmebol

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