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Cuál es la lesión que sufrió Julián Álvarez en la semifinal de la Champions league: la palabra de Simeone

El delantero argentino, que anotó el gol del Atlético de Madrid ante el Arsenal, debió ser reemplazado a los 77 minutos del partido

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  • El momento de la lesión del Araña

Julián Álvarez salió del partido ante el Arsenal con un golpe en el tobillo izquierdo, y Diego Simeone aguarda los estudios médicos con optimismo para la vuelta del martes en Londres, luego de la igualdad 1-1 en el estadio Metropolitano, por la ida de la semifinal de la Champions League.

El delantero de Atlético de Madrid tuvo que abandonar el campo a los 77 minutos del duelo de ida de las semifinales de la Champions League tras una jugada desafortunada con Eberechi Eze: el mediocampista del Arsenal cayó sobre su tobillo izquierdo en una disputa por la pelota. El propio Álvarez intentó continuar durante algunos minutos, pero el dolor lo obligó a pedir el cambio. Alex Baena ingresó en su lugar.

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Tras el encuentro, Simeone fue consultado sobre el estado del delantero argentino, quien anotó de penal el tanto del empate. “Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán una prueba para ver lo que tiene. Esperemos que sea lo menos posible”, declaró el técnico en declaraciones recogidas por ESPN. Al ser preguntado sobre si el delantero estará disponible para el partido de vuelta, el DT fue escueto y directo: “Soy optimista”.

La lesión del ex Manchester City generó alarma en el cuerpo técnico del Colchonero, que ya llegaba al partido con bajas sensibles. Pablo Barrios, Nico González y José María Giménez permanecen en la enfermería, y Alexander Sorloth tampoco pudo participar del encuentro ante el Arsenal por molestias musculares. Sobre el noruego, Simeone fue claro: “Alex dijo que también le molestaba la pierna y lo cuidamos para no forzar nada”.

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A ese panorama se sumó otra baja durante el partido: Giuliano Simeone debió retirarse en el entretiempo con un golpe en la cintura. Su padre explicó la situación: “Giuliano tuvo un contacto con Hincapié en el inicio. Tuvo un golpe en la cintura y le molestaba mucho. Esperemos también que sea poco".

  • La palabra del Cholo sobre la lesión

El Atlético y la selección argentina tienen razones para seguir de cerca la evolución de Álvarez, cuyo tobillo izquierdo deberá ser evaluado con estudios antes de que el cuerpo técnico tome una decisión sobre su disponibilidad. Vale recordar que faltan menos de 50 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos 2026, donde la Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar. Y el Araña, de 26 años, es una de sus máximas figuras.

“Se ha ido por su propio pie al banquillo y ha tranquilizado a sus compañeros, pero tiene bastante dolor en el tobillo y se va a someter a pruebas. En frío, son cosas que duelen mucho más. Tiene toda la pinta de que va a ser un esguince de tobillo, veremos el grado”, informaron en el programa español El Chiringuito.

“No es para preocuparse, salió por una torcedura del momento, no es nada grave. Es una buena noticia”, fue más auspicioso el informe del periodista argentino Gastón Edul, que suele seguir el día a día de la Selección.

  • Las principales acciones del choque en Madrid

El partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Arsenal se disputará el próximo martes 5 de mayo en Londres, con apenas seis días de margen para la recuperación. El ganador de la eliminatoria se medirá ante PSG o Bayern Múnich en la final.

Antes, el Atleti visitará el sábado al Valencia por la Liga de España, que lo tiene en la cuarta colocación, que otorga la última plaza para la Champions League 2026/2027.

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