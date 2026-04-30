Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”

El jefe polideportivo Fabrizio Acerbi brindó detalles de la decisión de la punta peruana. Créditos: De Una / Ovación.

El jueves 30 de abril, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, confirmó que Coraima Gómez no seguirá en el club para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. La salida responde a una decisión personal de la atacante nacional.

“Ella ya lo dijo públicamente, no va a estar en la U, ha tomado una decisión. A mí me duele bastante tanto en lo deportivo como en lo personal, pero solo puedo respetarla y no forzar nada, porque es una deportista que nos ha dado mucho y a la que también le hemos dado mucho. Si ella toma una decisión diferente, hay que respetarla y no entrar en cuestiones de ofertas o presiones. Nosotros respetamos su decisión”, expresó en De Una.

PUBLICIDAD

Acerbi explicó las acciones que tomará el equipo ‘merengue’ para reconocer el aporte de Gómez durante todo este tiempo. Su trayectoria se inició en la pelea por el ascenso a la Liga Peruana de Vóley y culminó con la obtención de un lugar en el podio, algo inédito en la historia del club.

“Como siempre le dije, seguramente tendrá un homenaje del club y la llave del club abierta para lo que quiera toda su vida. Y esa frase que nos dejó de que ‘todos pensaron que yo salvé a la U y la U me salvó’ es la frase más sincera que he escuchado de un deportista. Al final, los títulos dan prestigio y uno queda como gestor o director, pero poder cambiar la vida de una deportista, aunque no sea la intención, es muy satisfactorio”, añadió.

PUBLICIDAD

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario.

El aporte de Coraima Gómez en Universitario

Fabrizio Acerbi solo tuvo palabras positivas hacia Coraima Gómez durante su última entrevista. “Representa todo lo que está bien en una deportista profesional. Si mi hijo mañana es deportista, le mostraría que hable con Coraima dos meses para que le enseñe cómo debe ser un deportista profesional”.

El directivo de la ‘U’ recordó la historia de la llegada de la punta peruana al club y cómo fue su reacción cuando lograron ascender a la Liga Peruana de Vóley. “A Coraima la sacamos de un momento donde nadie creía en ella, donde todo el mundo la había dejado abandonada, sus exequipos. Por intermedio de un intermediario llegamos a ella, siendo hincha de Alianza, porque lo ha dicho públicamente. Al principio dijo: ‘No, no, que voy a ir’. Después se dio cuenta que era una oportunidad de decir: ‘Yo estoy acá’. Estuvo muy emocionada cuando ascendimos en ese momento”.

PUBLICIDAD

Gómez pasó todo el camino malo de Universitario antes de subirse al podio del campeonato, pero siempre estuvo su disciplina y entrega presente. “Después tuvo su primera temporada sin muchos refuerzos, bancando el equipo, siendo titular y capitana junto con Heidy. La segunda temporada, capitana, titular. Esta temporada no fue titular en muchos partidos y siempre se mantuvo muy profesional. Cada vez que hablaba con Paco, me decía: ‘Fabricio, entrena una bestia’.

La atacante peruana habló sobre su futuro. Créditos: Tiempo Crema / Ovación.

El futuro de Coraima Gómez

Todavía no se ha definido el próximo destino deportivo de Coraima Gómez tras su salida de Universitario de Deportes. En los últimos días, su nombre ha sido relacionado con Circolo Sportivo Italiano, un club que le ofrecería mayores oportunidades de juego.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Gómez descartó la posibilidad de incorporarse a Alianza Lima en el corto plazo. En su última entrevista señaló que el plantel ‘blanquiazul’ está completo y cuenta con las jugadoras necesarias, por lo que no se visualiza formando parte del equipo, a pesar de su afinidad como hincha.