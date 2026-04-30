Miss Tourism Intercontinental Perú 2026: fecha, lugar y quiénes serán los presentadores

La gala reunirá a candidatas de distintas regiones del país, con la ex Miss Perú Romina Lozano y el conductor Kurt Villavicencio como presentadores.

El Miss Tourism Intercontinental Perú 2026 se realizará el jueves 30 de abril en el emblemático Castillo Rospigliosi, ubicado en el distrito de Lince, Lima. Este evento reunirá a candidatas de diferentes regiones del país que buscan representar al Perú en la edición internacional del certamen, programada para llevarse a cabo del 23 al 28 de junio en Puerto Plata, República Dominicana.

El concurso no solo destaca la belleza de sus participantes, sino que también tiene como objetivo principal la promoción del turismo interno y externo del Perú. Según afirmó Úrsula Pedreros, directora general del certamen, la competencia busca unir belleza, cultura y turismo, promoviendo la diversidad y el potencial turístico de cada región del país.

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“Si bien se trata de un concurso de belleza, el jurado tendrá como premisa coronar a quien destaque promoviendo el turismo de su región. Esto es primordial, ya que la meta es incentivar y promover los principales y cautivadores lugares que tenemos en el país. No es necesario salir del país para conocer extraordinarias bellezas naturales, muchas de las cuales son desconocidas para el propio peruano”, señaló Pedreros.

La final del Miss Tourism Intercontinental Perú 2026 será este jueves 30 de abril.

El escenario elegido para el certamen, el Castillo Rospigliosi, es un histórico inmueble de Lima que aporta un marco de elegancia y tradición a la gala. El evento contará con la presencia de autoridades, representantes del sector turístico y figuras del espectáculo nacional.

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Kurt Villavicencio y Romina Lozano

La conducción del Miss Tourism Intercontinental Perú 2026 estará a cargo de la modelo Romina Lozano, Miss Perú Universo 2018, y el conductor de televisión Kurt Villavicencio. Ambos serán los maestros de ceremonia encargados de guiar las distintas etapas de la competencia y de anunciar a la representante nacional que viajará a República Dominicana.

Romina Lozano, quien ostenta experiencia en certámenes internacionales y en la promoción del empoderamiento femenino, asume este rol con la responsabilidad de motivar a las participantes y resaltar el valor de la diversidad cultural. Kurt Villavicencio, por su parte, suma su trayectoria en la televisión peruana y su presencia en eventos de entretenimiento, aportando dinamismo a la gala.

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La competencia reúne a jóvenes provenientes de distintas regiones del Perú, quienes durante el certamen presentarán trajes típicos y propuestas de promoción turística de sus lugares de origen. El jurado evaluará no solo la elegancia y carisma de las candidatas, sino, sobre todo, su capacidad para convertirse en embajadoras del turismo peruano.

La gala de belleza y turismo se realizará en Lima y busca destacar el compromiso de las candidatas con la promoción de las riquezas naturales y culturales del Perú.

La directora del certamen, Úrsula Pedreros, enfatizó que la finalidad va más allá de la belleza superficial: “Buscamos dejar en alto el nombre del Perú y nuestras candidatas están comprometidas en fomentar el turismo interno y externo de nuestro país”.

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Pedreros agregó que el concurso, que se realiza a nivel internacional desde hace 30 años, representa una oportunidad única para que las jóvenes promuevan destinos poco conocidos y contribuyan al desarrollo del sector turístico nacional.

La ganadora del Miss Tourism Intercontinental Perú 2026 tendrá la responsabilidad de representar al país en la gran final internacional, que se celebrará en Puerto Plata, República Dominicana, entre el 23 y el 28 de junio de este año. Allí competirá con delegadas de distintas partes del mundo, en un certamen que impulsa la difusión de la cultura y las bellezas naturales de cada nación participante.

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¿A qué hora será la premiación?

El evento en Lima será transmitido a través de diversas plataformas digitales de la premiación, a partir de las 20:00 horas, permitiendo que seguidores de todo el país puedan conocer a las candidatas y apoyar a sus favoritas. Además, el certamen incluirá segmentos dedicados a mostrar la riqueza paisajística, gastronómica y patrimonial del Perú, reforzando el vínculo entre el certamen de belleza y la promoción turística.

La organización invita al público a acompañar la ceremonia y a sumarse al objetivo de difundir las maravillas del Perú, destacando la importancia de descubrir y valorar los destinos nacionales.

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El certamen Miss Tourism Intercontinental Perú 2026 reunirá a jóvenes de diferentes regiones del país para elegir a la representante nacional que competirá en la final internacional de República Dominicana.