Contaminación del río Moche genera alerta sanitaria en Poroto y afecta a más de 7 mil personas en La Libertad

Imágenes impactantes revelan el grave estado del río Moche, un afluente vital que nace en la sierra liberteña. La contaminación es evidente y representa una seria amenaza para la agricultura y la salud de la población local.

La situación ambiental en el distrito de Poroto, en la provincia de Trujillo, se intensifica por el deterioro sostenido del río Moche, una fuente clave para la vida productiva y doméstica de la zona. La problemática se vincula con la presencia de residuos mineros en el cauce, lo que genera preocupación entre autoridades locales, agricultores y pobladores que dependen directamente de este recurso hídrico.

En este contexto, las alertas no solo apuntan al impacto ecológico, sino también a las consecuencias económicas y sanitarias que se extienden a lo largo del valle Santa Catalina. La afectación alcanza a miles de personas que utilizan el agua tanto para riego como para consumo en actividades cotidianas.

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El escenario se vuelve más complejo debido a la relevancia de la cuenca del río Moche dentro de la región La Libertad, donde cumple un rol central en la distribución de agua para uso agrícola, urbano e industrial. La presión sobre este sistema natural evidencia fallas en la gestión ambiental y en el control de fuentes contaminantes.

Alerta por contaminación y riesgos sanitarios

El río Moche presenta contaminación con metales pesados como arsénico, cadmio y plomo, además de alta acidez. Captura de video

El exalcalde de Poroto, Carlos Honorio Ruiz, advirtió sobre la gravedad del problema y pidió la intervención inmediata del Ejecutivo y del Gobierno Regional de La Libertad. Según indicó, más de 7 mil habitantes enfrentan consecuencias directas por la contaminación del río.

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“Estamos viviendo una crisis ambiental y sanitaria crónica que afecta a cientos de agricultores del valle Santa Catalina y a todos los pueblos por donde discurre el río Moche. Sus aguas presentan un color amarillento y contienen altos niveles de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo, además de un alto grado de acidez”, señaló Honorio Ruiz.

El exburgomaestre explicó que el uso de estas aguas en labores agrícolas y domésticas incrementa los riesgos para la salud de la población. La exposición a metales pesados se asocia con enfermedades que pueden agravarse con el tiempo, mientras que la calidad del agua limita su uso seguro.

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Impacto en la producción agrícola y economía local

Más de 7 mil personas están expuestas a riesgos de salud por el uso del agua contaminada. Facebook

Los agricultores de Poroto reportan una disminución en la productividad de sus cultivos como consecuencia directa de la contaminación del río y sus afluentes. Esta situación afecta ingresos familiares y compromete la estabilidad económica de la zona.

La actividad agrícola en el valle depende del sistema de riego alimentado por el río Moche. La alteración en la calidad del agua repercute en los suelos y en el rendimiento de los cultivos, lo que genera pérdidas sostenidas en el tiempo.

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Los productores también expresan preocupación por la comercialización de sus productos, debido a posibles restricciones o desconfianza en mercados que exigen estándares sanitarios más estrictos.

Frente a este panorama, la comunidad exige medidas inmediatas que permitan detener el avance de la contaminación. Los pobladores advierten que la falta de acciones concretas podría agravar el problema en los próximos años.

La demanda incluye intervenciones técnicas, control de fuentes contaminantes y monitoreo permanente de la calidad del agua. También solicitan atención a los efectos en la salud pública, con programas de evaluación y tratamiento para las personas expuestas.

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Hasta el momento, no se registran respuestas efectivas por parte de las autoridades responsables, lo que incrementa la tensión en la zona.

Contexto político y proyecciones locales

Carlos Honorio Ruiz informó que mantiene reuniones con pobladores de distintos caseríos, quienes respaldan su próxima candidatura a la alcaldía de Poroto por Acción Popular. El exalcalde ocupó el cargo durante el periodo 2011-2014.

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Indicó que sus propuestas incluyen el impulso de la agricultura, el turismo y una gestión municipal con participación ciudadana. Estas líneas se plantean en un contexto donde la crisis ambiental figura como uno de los principales desafíos para la administración local.

La cuenca del río Moche se ubica íntegramente en la región La Libertad y presenta una configuración típica de las cuencas costeras andinas. Se divide en una zona alta de origen montañoso y una zona media y baja que se extiende hacia el litoral hasta desembocar en el océano Pacífico.

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En la cuenca alta, el río se forma a partir de quebradas y afluentes como el río San Juan, que aportan caudal durante la temporada de lluvias. Este sistema hídrico atraviesa diversos pisos ecológicos antes de llegar a las áreas agrícolas del valle.

En la cuenca media y baja, el río cruza zonas productivas y centros poblados como Quiruvilca, Otuzco y Trujillo. El abastecimiento de agua para riego, consumo humano e industria depende en gran medida de esta fuente, complementada por infraestructura hidráulica como represas y canales.

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La variabilidad climática, influenciada por fenómenos como El Niño, afecta los caudales y genera eventos extremos como sequías e inundaciones. A esto se suma el crecimiento urbano y la presión sobre los ecosistemas, factores que complican la gestión del recurso hídrico en toda la cuenca.