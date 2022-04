Magaly Medina cuenta la razón de su enemistad con Gisela Valcárcel: “Es una hipócrita profesional”

Magaly Medina revela por qué no soporta a Gisela Valcárcel. (Fotos: Instagram)

“Es una de las más hipócritas de la televisión”. Gisela Valcárcel despertó la furia de Magaly Medina al criticar sus sonados ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, considerando que se está haciendo un “circo romano” de todo el escándalo de infidelidad. Como era de esperarse, la ‘Urraca’ le respondió fuerte y claro en su programa de espectáculos, este último miércoles 27 de abril.

La presentadora aseguró que Gisela “no tiene un pelo de santa” debido a que ha recurrido a estrategias poco éticas para levantar el rating de sus programas. Prueba de ello fue la vez que juntó a Christian Domínguez y a Isabel Acevedo en El Gran Show, a pesar que todos sabían que el cumbiambero le fue infiel a Karla Tarazona en la edición anterior.

“En tu programa se han dado las mayores infidelidades. Y tú como dueña de la empresa, debes saber. Christian Domínguez estaba casado, tenía una hija y comenzó a bailar con esta bailarina (Isabel Acevedo), con la que trampeó. No me digan que no sabían nada”, manifestó furiosa.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo se conocieron en el programa de Gisela Valcárcel. (Foto: GV Producciones)

Magaly recordó que Karla Tarazona se presentó en su programa de espectáculos para hablar del tema. A pesar de la polémica, Valcárcel no despidió a Christian, sino lo premió contratándolo para la siguiente temporada. “Armó su circo romano con el pretexto del baile. Explota ese tipo de cosas con su cara de santa. Su doble moral es absoluta y por eso rajo”.

EL DATO: En América Hoy, Ethel Pozo confesó que en el canal se sabía que Domínguez le era infiel a Karla Tarazon con Isabel Acevedo. Janet Barboza también fue testigo de romance clandestino, así lo reveló durante su participación en El Valor de La Verdad.

JAMÁS SERÁN AMIGAS

Luego de tildar a Gisela Valcárcel como la “mosquita muerta de la farándula”, Medina reveló por qué está enfrentada con la popular ‘Señito’. Según relató, todo se debe al doble discurso que presenta la conductora de América TV, ya que ella asegura no estar a favor de los escándalos, pero estos terminan formando parte de sus realities.

“Gisela Valcárcel es una mujer egoísta, que siempre ha visto su propia conveniencia. Eso es parte de su éxito en televisión. Que no venga a hacerse la muy santa porque es bien hipócrita. Es una de las hipócritas más grandes de la televisión y que he combatido muchos años de mi vida ”, enfatizó.

La ‘Urraca’ continuó indignada: “Si usted se pregunta por qué Magaly y Gisela no tuvieron una enemistad, es porque siempre le critiqué esos falsos valores que dice profesar. Es una hipócrita profesional. No le creo nada, lo que dice no tiene valor para mí”, sentenció.

Magaly Medina enfurece con Gisela Valcárcel y revela por qué la considera como su enemiga | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

GISELA VALCÁRCEL EN CONTRA DE LOS AMPAYS

La popular ‘Señito’ utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre sonados ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Ethel Pozo calificó como “circo romano” a los últimos acontecimientos que están remeciendo en la farándula peruana.

“ Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas es algo que se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana. Lo mismo que yo hago con los demás, es algo que harán conmigo”, comenzó diciendo la presentadora.

Agregó que hay imágenes que no deberían transmitirse en televisión. “ Hay imágenes que no debieran aparecer nunca frente a todos. Eso para mí no es correcto, si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien, si me quieren ayudar, pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos si decimos que hemos evolucionado, digo”, escribió sobre su vídeo.

Gisela Valcárcel reflexiona sobre la infidelidad tras los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. VIDEO: Instagram