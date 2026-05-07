Alejandra Baigorria rompe el silencio sobre su amistad con Vania Bludau tras polémico ampay de Said Palao y Mario Irivarren

A su llegada a Lima, Alejandra Baigorria fue interceptada por la prensa y se pronunció sobre el supuesto distanciamiento con su amiga Vania Bludau. La empresaria se mostró sorprendida por las declaraciones, pero aseguró que su amistad sigue intacta. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Alejandra Baigorria regresó al Perú tras sus viajes de trabajo por España y China, y fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, que no tardaron en consultarle sobre los temas que han marcado las últimas semanas: su relación con Said Palao, su primer aniversario de bodas y, en particular, las declaraciones de su amiga Vania Bludau sobre el ampay del chico reality en Argentina.

Sobre el tema de Vania, Baigorria fue directa pero sin dramatismo. "Me pareció extraño, así como ustedes, no sé por qué esas declaraciones. Mi amistad sigue, así que no pasa nada, tenemos un tatuaje juntas... No he llegado a conversar con ella. Yo prefiero dejar ahí hasta que llegue el momento de conversar cara a cara y ya está, nada más", señaló la empresaria.

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Las declaraciones de Vania Bludau que generaron la polémica se dieron en el programa ‘Amor y Fuego’, donde la modelo fue consultada sobre el ampay de Said Palao y Mario Irivarren en un yate en Argentina.

"Sí me sorprendí, nadie se lo esperaba. A mí me da asco eso, tener una pareja y se me vienen muchas cosas a la cabeza. Sobre lo que yo opino con lo que he visto, es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan", expresó Bludau. Además, reveló que no forma parte del entorno más cercano de Alejandra y que no había sido consultada por ella sobre la situación.

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Alejandra Baigorria regresa a Perú y aborda los rumores sobre su relación con Said Palao en medio del escándalo.

Una postura firme sobre Said Palao y la privacidad de su matrimonio

Más allá del tema de Vania, Baigorria también fue consultada sobre su relación con Said Palao y si lo había perdonado tras el escándalo. La empresaria eligió la cautela y la reserva como respuesta. “No voy a decir nada porque diga lo que diga, siempre es tomado de la misma manera. Nunca me van a creer nada de lo que diga, entonces mejor prefiero callar“, afirmó.

Al ser preguntada directamente si justificaba el comportamiento de su esposo, fue enfática: "No, jamás, jamás. No hay justificación, simplemente yo no he tratado de justificar nada. Yo he dicho lo que ha sido en el momento que ha pasado y listo, nada más".

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La empresaria también dejó entrever que la polémica ha tenido un impacto directo en su trabajo y que está tomando medidas al respecto.

“Sea lo que sea que diga, lo van a tomar a mal y van a perjudicar muchas cosas con mi trabajo. Así que estoy tomando cartas en el asunto y cuando todo se arregle, sobre todo el ámbito de mi trabajo que atacaron, cuando todo eso esté arreglado, ahí cáptenla, recién les voy a contar“, sentenció, generando especulaciones sobre posibles acciones legales en defensa de su empresa.

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Tras un agotador viaje de más de 30 horas, Alejandra Baigorria fue abordada en el aeropuerto de Lima y se refirió a la polémica con Said Palao, asegurando que mantendrá los detalles en privado para evitar malentendidos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El aniversario que pasó sin celebración

Otro de los temas que abordó Baigorria fue su primer aniversario de bodas, celebrado el 26 de abril, fecha en la que ambos se encontraban en distintos países. Said Palao le dedicó un mensaje público tras participar en el Ironman 70.3 en Lima, mientras ella estaba en China por compromisos laborales. Alejandra, sin embargo, no publicó nada al respecto y, al ser consultada, restó importancia a la fecha.

“Para mí la fecha nunca ha sido importante, tranquilos”, respondió, y agregó que por el momento no quiere hablar del tema.

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La pareja se casó el 26 de abril de 2025 en una emotiva ceremonia en la Iglesia San Pedro del Centro Histórico de Lima, con la presencia de figuras del espectáculo y la conducción de la ceremonia civil por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Un año después, el escándalo del ampay en Argentina ha puesto en entredicho la estabilidad del matrimonio.

A pesar de las declaraciones de Vania Bludau que podrían haber generado un distanciamiento, Alejandra Baigorria fue clara en señalar que la amistad con la modelo sigue en pie. El tatuaje que ambas tienen como símbolo de su vínculo fue mencionado como evidencia de la solidez de la relación, aunque la empresaria reconoció que aún no han conversado directamente sobre lo ocurrido.

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La actitud de Baigorria frente a la situación refleja su postura general de los últimos meses: mantener la privacidad, evitar confrontaciones públicas y reservarse los detalles de su vida personal para cuando considere que es el momento adecuado.