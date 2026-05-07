Bosque Alto Mayo: nuevo protocolo de monitoreo al mono choro de cola amarilla, especie en peligro de extinción en Perú

El hábitat exclusivo del mono choro de cola amarilla se encuentra en los bosques de neblina del país, y esta especie se encuentra ilustrada en una moneda de un sol. Foto: Perú por la naturaleza.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) pondrá en marcha un nuevo protocolo de monitoreo para el mono choro de cola amarilla, una especie endémica del Perú que actualmente se encuentra en peligro de extinción. De acuerdo a información difundida en Agencia Andina, la medida permitirá obtener información más precisa sobre el comportamiento, desplazamiento y estado de conservación de este primate que habita principalmente en el Bosque de Protección Alto Mayo.

La jefa del Bosque de Protección Alto Mayo, Ivonne Paico Vera, señaló que este procedimiento fue aprobado recientemente y empezará a aplicarse desde junio de este año, aprovechando la temporada en la que disminuye el caudal de los ríos y antes del inicio de las lluvias. Según explicó, la iniciativa busca determinar “cómo se encuentra esta especie” y generar información actualizada para fortalecer las estrategias de conservación.

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En declaraciones a la Agencia Andina, la especialista indicó que el protocolo comenzó a desarrollarse desde el año 2016, cuando se trazaron las primeras líneas de base para recopilar datos sobre la presencia y comportamiento del mono choro de cola amarilla dentro del área protegida.

Desde su camuflaje en la densa vegetación hasta su papel vital como dispersores de semillas, el mono choro de cola amarilla representa una pieza clave en el ecosistema de los bosques montanos y de neblina del Perú. (Yunkawazi)

Guardaparques capacitados para monitoreo

Como parte de la implementación del protocolo, los guardaparques del Bosque de Protección Alto Mayo recibieron capacitación especializada para realizar el seguimiento de la especie. Además, se llevaron a cabo recorridos y patrullajes en distintas zonas del bosque para familiarizar al personal con las áreas de monitoreo.

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Paico detalló que durante el año pasado se establecieron once transectos dentro del bosque, es decir, franjas delimitadas sobre el terreno que permiten medir variables relacionadas con el ecosistema y registrar la presencia de los primates. A través de este sistema, los especialistas podrán identificar si los ejemplares observados son machos, hembras o juveniles.

La funcionaria también destacó que durante los patrullajes se observaron monos choros con sus crías, lo que representa un indicador positivo para la conservación de la especie. “La especie se sigue manteniendo y sobre todo se sigue reproduciendo, asegurándose así que la población no se extinga”, afirmó.

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Desde los días de Alexander von Humboldt hasta la expedición liderada por Russel Mittermeier, la saga del mono choro de cola amarilla es un testimonio de perseverancia científica y ambiental. (Gob)

Comportamiento de la especie

El nuevo monitoreo también permitirá recopilar información más detallada sobre los hábitos del mono choro de cola amarilla, una especie considerada difícil de observar en estado silvestre. Según explicó Paico, actualmente los avistamientos son poco frecuentes y requieren largas jornadas de espera dentro del bosque.

“Sí ha habido avistamientos en carreteras, pero hay que tener mucha paciencia para poder estar el tiempo necesario para verlos y, sobre todo, suerte”, declaró la especialista a la Agencia Andina.

Asimismo, remarcó la importancia ecológica de estos primates dentro del ecosistema amazónico. “Les llamamos ‘los jardineros del bosque’, porque se desplazan de un lado a otro y ayudan a dispersar la semilla de las especies forestales propias del Bosque de Protección Alto Mayo”, sostuvo.

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Con su hogar amenazado por la deforestación, la fragmentación y la actividad humana, los monos choro de cola amarilla enfrentan una lucha constante por la supervivencia. (Yunkawazi)

Destrucción del hábitat

La jefa del área protegida indicó que uno de los principales riesgos para la supervivencia del mono choro de cola amarilla continúa siendo la destrucción de su hábitat natural debido a la deforestación y al avance de actividades humanas no sostenibles.

Frente a ello, recordó que desde 2011 el Sernanp impulsa acuerdos de conservación con familias que viven en la zona, promoviendo actividades productivas sostenibles como el cultivo de café mediante sistemas agroforestales, así como el aprovechamiento responsable de pitahaya y abejas nativas.

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Paico destacó además que los esfuerzos de conservación han mostrado resultados positivos en los últimos años. Según precisó, la deforestación en el Bosque de Protección Alto Mayo disminuyó considerablemente. “Si antes se deforestaban más de 600 hectáreas por año, en 2025 se ha cerrado con aproximadamente 143 hectáreas”, señaló para el citado medio.

Nuevo protocolo permitirá estudiar comportamiento del mono choro de cola amarilla en Perú. (Foto: Agencia Andina)

Conservación y protección de la especie

La especialista también resaltó la importancia de la Ley 32100, normativa que busca visibilizar la situación crítica del mono choro de cola amarilla y reforzar las acciones de conservación de esta especie emblemática del Perú.

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Según explicó, la aprobación de esta ley permitió desarrollar campañas de sensibilización en distintas regiones del país, incluyendo Amazonas y zonas del sur peruano, además de fortalecer las actividades de protección dentro del Bosque Alto Mayo.

Guardaparques reforzarán vigilancia del mono choro de cola amarilla en bosque protegido de San Martín. (Foto: Agencia Andina)

Finalmente, Paico sostuvo que la participación activa de las comunidades locales ha sido clave para mejorar la conservación del hábitat del mono choro de cola amarilla. Añadió que el compromiso de las familias y la reducción de la deforestación representan avances importantes para garantizar la supervivencia de esta especie en peligro de extinción.

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