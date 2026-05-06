Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por manejar con licencia suspendida: “Está arruinando su imagen por su vida personal”

Magaly Medina critica duramente a Laura Spoya por su irresponsabilidad al ser captada manejando a pesar de tener la licencia de conducir suspendida. La conductora analiza el mal ejemplo que da la influencer y cómo sus constantes escándalos afectan su imagen pública. Captura: Magaly TV La Firme.

La reciente aparición de Laura Spoya en distintos escenarios públicos no solo ha reavivado el interés mediático en torno a su vida personal, sino que también ha generado una ola de cuestionamientos sobre sus decisiones fuera de cámaras. Esta vez, fue Magaly Medina quien dedicó varios minutos de su programa ‘Magaly TV La Firme este 5 de mayo para referirse a la conductora, sobre el manejo de la exposición pública.

El detonante de este nuevo episodio fue la difusión de imágenes en las que la exMiss Perú habría sido captada conduciendo un vehículo, pese a tener la licencia suspendida, una situación que, según se señaló, ya había sido advertida previamente. Para Magaly Medina, este hecho no solo representa una falta administrativa, sino un comportamiento que considera grave por tratarse de una figura pública.

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“Tiene la licencia suspendida… sin embargo, la captan manejando su carro muy suelta de huesos”, comentó, enfatizando la contradicción entre la restricción vigente y la conducta observada tras chocar contra un muro en la Molina al salir de una fiesta con sus amigos de podcast.

“Está tirando todo abajo”: Magaly Medina critica decisiones de Laura Spoya. Captura: Magaly TV La Firme.

Su entorno

Magaly Medina fue más allá al señalar que este tipo de acciones no pueden desligarse del nivel de exposición que implica la fama. En ese sentido, vinculó el comportamiento de la conductora con el momento profesional que atraviesa, marcado por su presencia en el streaming y su creciente popularidad.

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“Si ella no puede manejar esta popularidad que ha alcanzado… está trayendo todo abajo por no saber manejar su vida personal”, expresó.

El análisis no se limitó al ámbito legal o profesional. La periodista también abordó la dimensión personal, cuestionando el entorno en el que se desenvuelve Laura Spoya. Desde su perspectiva, el círculo cercano juega un rol determinante en las decisiones que toma una figura pública. “Hay que preguntarse de quién está rodeada… si tiene un grupo de contención o solo un grupo de parranderos”, señaló.

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“Está tirando todo abajo”: Magaly Medina critica decisiones de Laura Spoya. Captura: Magaly TV La Firme.

En esa misma línea, criticó la constante exposición de la conductora en espacios públicos, especialmente en contextos nocturnos. Para Magaly Medina, esta visibilidad no solo es innecesaria, sino contraproducente en un momento en el que, según considera, debería priorizar la reconstrucción de su imagen. “Se expone innecesariamente… tiene que estar donde revienta el cohete, la tienen que ver, tienen que fotografiarla”, afirmó, cuestionando la necesidad de mantener una presencia constante en escenarios de alta visibilidad.

“Está tirando todo abajo”: Magaly Medina critica decisiones de Laura Spoya. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina advirtió que la aceptación de la audiencia puede ser tan volátil como inmediata, y que mantenerla requiere coherencia entre la imagen proyectada y las acciones cotidianas. “Esto que te da el público… hoy te da su cariño, pero mañana te lo quita con la misma facilidad”, sostuvo, en una advertencia que apunta a la fragilidad del reconocimiento en el mundo del entretenimiento. “Tú eres una figura pública… no puedes darte ese lujo”, afirmó.

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Magaly Medina le recomienda a Laura Spoya buscar apoyo profesional

La crítica también incluyó una observación sobre la forma en que Laura Spoya ha abordado su propia narrativa en momentos anteriores. Magaly Medina recordó que la conductora había prometido cambios y había reconocido errores, pero cuestionó la coherencia entre esas declaraciones y sus acciones posteriores. Este contraste fue utilizado como argumento para reforzar la idea de una conducta reiterativa.

Finalmente, Magaly Medina cerró su intervención con una reflexión que se aleja del tono crítico para adentrarse en una recomendación. Desde su experiencia en el medio, sugirió que el manejo de la fama no es sencillo y que, en muchos casos, requiere apoyo profesional. “Cuando uno no puede manejar esta popularidad… uno tiene que sentarse en el sillón de un terapista”, expresó

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“Está tirando todo abajo”: Magaly Medina critica decisiones de Laura Spoya. Captura: Magaly TV La Firme.