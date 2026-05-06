Jorge Luna y Ricardo Mendoza demandan a Indecopi por marca ‘Hablando Huevadas’ y es admitida: “Voy a ir hasta las últimas”

Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del exitoso programa 'Hablando Huevadas', han llevado su lucha a los tribunales. Tras múltiples rechazos de Indecopi para registrar su marca por considerarla 'inmoral', el dúo ha decidido demandar a la entidad. Magaly Medina analiza el caso y expone las razones detrás de esta controversial disputa. ATV/ Magaly TV La Firme.

La historia detrás de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del exitoso formato ‘Hablando Huevadas’, ha dado un giro que trasciende el entretenimiento y se instala en el terreno legal.

Lo que comenzó como un proyecto de comedia irreverente, que rápidamente conquistó audiencias dentro y fuera del Perú, hoy enfrenta una batalla judicial que pone en evidencia las tensiones entre la creatividad, la propiedad intelectual y las decisiones institucionales.

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Ambos comediantes confirmaron que han decidido demandar a Indecopi, luego de años de intentos fallidos por registrar oficialmente el nombre de su marca.

Los comediantes de Hablando Huevadas posan frente a la sede de Indecopi en Lima, luego de que la Corte admitiera su demanda contra la institución por un caso reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

corte Superior de Justicia de Lima admite demanda ante Indecopi

El anuncio no fue menor. En su propio espacio, con el estilo directo que los caracteriza, Jorge Luna reveló que el proceso legal ya está en marcha y que no tienen intención de retroceder.

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“Ya le inicié y fue aprobado el juicio (a Indecopi). Los estoy demandado, voy a ir hasta las últimas. El juez tiene que exigir que Indecopi nos dé el registro de nuestra marca”, declaró, dejando claro que se trata de una decisión firme que busca sentar un precedente.

Polémica legal: creadores de Hablando Huevadas no logran registrar su marca en Perú. Captura: Magaly Tv La Firme.

La demanda fue admitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, un paso clave que abre formalmente el proceso judicial. Según se dio a conocer en televisión, específicamente en el programa “Magaly TV La Firme”, se mostró el documento que respalda la acción legal presentada por los comediantes, en el que solicitan que se ordene a Indecopi permitir el registro de la marca “Hablando Huevadas”.

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Detrás de esta decisión hay una historia que se remonta al año 2019. De acuerdo con lo relatado por Ricardo Mendoza, la negativa no ha sido un hecho aislado, sino una constante que se ha repetido en varias ocasiones.

“Indecopi nos negó hasta en tres ocasiones registrar la marca”, explicó, evidenciando un proceso prolongado que, lejos de resolverse, terminó por motivar la vía judicial. La reiteración de estas negativas es, precisamente, uno de los puntos centrales de su reclamo.

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Representantes de Hablando Huevadas se pronuncian frente a la sede de Indecopi en Lima tras la admisión de su demanda por la Corte Superior de Justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7 paises reconocen marca ‘Hablando Huevadas’

Lo que hace aún más llamativa la situación es el contraste con lo ocurrido fuera del país. Ambos comediantes señalaron que la marca “Hablando Huevadas” ya ha sido registrada con éxito en múltiples territorios. Jorge Luna y Ricardo Mendoza coincidieron en destacar que han logrado este reconocimiento en siete países, lo que, desde su perspectiva, refuerza la legitimidad de su solicitud en el Perú.

El caso no solo se limita a un trámite administrativo, sino que toca aspectos más amplios relacionados con la identidad de marca, el posicionamiento y la protección legal de un producto que ha alcanzado notoriedad internacional. “Hablando Huevadas” no es solo un nombre, sino una propuesta que ha logrado consolidarse como uno de los contenidos más populares del entretenimiento digital en habla hispana.

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Miembros de Hablando Huevadas presentan documentos frente a la sede de Indecopi en Lima, tras la admisión de su demanda por la Corte de Lima contra la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, la imposibilidad de registrar la marca en su país de origen adquiere una dimensión simbólica. Para Jorge Luna y Ricardo Mendoza, no se trata únicamente de un tema legal, sino de un reconocimiento a un proyecto que ha generado impacto cultural y económico.

A lo largo de los años, el dúo ha acumulado logros que respaldan su relevancia. Uno de los hitos más destacados fue llenar el Madison Square Garden en Nueva York, un escenario emblemático que pocas producciones peruanas han logrado conquistar. Este evento no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que también evidenció el alcance global de su propuesta. A ello se suma la obtención de un Premio Martín Fierro, reconocimiento que valida su impacto en la industria del entretenimiento.

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Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablan del éxito de 'Hablando Huevadas'. Video: Luzu TV / Nadie dice nada