Guillermo Viscarra y su misterioso mensaje en medio de una suplencia inusitada en Alianza Lima por Liga 1 2026

Guillermo Viscarra ha perdido protagonismo en su segunda temporada en el fútbol peruano. - Crédito: Alianza Lima

Para encontrar una respuesta a lo que le ha sucedido a Guillermo Viscarra hay que retroceder un poco el tiempo. Su segunda temporada como indiscutible en la portería de Alianza Lima sufrió un frenazo debido a una lesión que mermó su estado de forma y lo envió al dique seco por más de un mes.

En ese contexto, ‘Billy’ priorizó su recuperación en el área de sanidad de Matute pensando plenamente en su participación con Bolivia en la repesca intercontinental para el Mundial 2026, que a la postre acabó en una decepcionante eliminación a manos de Irak.

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Guillermo Viscarra se había asentado como el arquero titular de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Entremedias, surgió la inesperada irrupción de un Alejandro Duarte, que, hasta el día de hoy, es el nuevo portero aliancista en detrimento de un Guillermo Viscarra enviado a la banca de suplentes, un hábitat al que no se encuentra acostumbrado por su status internacional, pero sobre todo por las garantías que ha ofrecido como inicialista.

Aprendiendo a convivir en la zona de relevos, el boliviano ha reflexionado por su actualidad empleando un sucinto mensaje enigmático que dice mucho: “Todo pasa”. Así posteó en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos vistiendo la ropa de entrenamiento del club durante sesiones previas a partidos ligueros. Quizás así haya descargado un poco el malestar que significa ser postergado.

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El portero de Alianza Lima ha salvado en reiteradas oportunidades a los suyos en el plano internacional. | VIDEO: CONMEBOL

Inesperado cambio

A inicios del curso pasado, los directivos de Alianza Lima llegaron a un acuerdo: reforzar la portería con un guardameta extranjero con galones. Así se selló la contratación de Guillermo Viscarra por dos temporadas. Aunque el movimiento causó ruido entre los simpatizantes, con el avance del tiempo el boliviano respondió a las exigencias.

Quizás su momento cumbre como cancerbero con los ‘blanquiazules’ se dio demasiado temprano cuando sobresalió en la histórica eliminación de Boca Juniors, por la Fase 2 de la Copa Libertadores, al detener el último penal de la tanda lanzado por Alan Velasco y así saldar la clasificación en La Bombonera.

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A partir de entonces, ‘Billy’ se hizo del puesto tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura. Y ni qué decir en el escenario internacional, siendo inamovible en la Fase de Grupos de la Libertadores al igual que en la segunda ronda de la Sudamericana.

Nada hacía presagiar que su destino se torcería y siguiese todos los pormenores de Alianza Lima como suplente, mientras Alejandro Duarte sigue consolidándose como el ‘1’ incontestable en el 2026.

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Alianza Lima dejó sin Copa Libertadores a los de Fernando Gago. (Video: ESPN)