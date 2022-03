Gisela Valcárcel rompe su silencio con reflexivo mensaje tras pedido de ayuda del padre de Ethel Pozo

Gisela Valcárcel se pronunció en redes sociales. (Foto: Captura América TV)

Gisela Valcárcel ya está más que enterada de las recientes declaraciones de Jorge Pozo Ramal, padre de Ethel Pozo. El hombre de 66 años desea la ayuda económica de la familia que abandonó años atrás porque sufre de un tumor cerebral y no cuenta con el dinero suficiente para costear su tratamiento.

Según el padre de Ethel, la defensa legal de la ‘Señito’ ya se ha comunicado con él para indicarle que Gisela Valcárcel no piensa transferirle ni un solo centavo. Hasta el momento se desconoce cuál es el sentir de la conductora de América Hoy.

“Me comuniqué con el abogado (Enrique) Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, explicó la primera pareja de Valcárcel, cuando ambos vivían en el distrito de La Victoria.

Ahora que Amor y Fuego, programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, emitirá la entrevista que le realizaron a Jorge Pozo, se espera que madre e hija se pronuncien públicamente. Cabe resaltar que ambas se han mantenido bastante activas en redes.

GISELA VALCÁRCEL Y SU MENSAJE SOBRE DIOS

La dueña de GV Producciones hizo caso omiso a las declaraciones de su expareja, quien es 7 años mayor que ella, y para demostrarlo publicó un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Los tiempos de Dios son los que no fallan... No te apresures, todo llegará cuando deba. Hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuro. Eclesiastés 8:6“ , fue el pasaje que extrajo la conductora de su Biblia.

Es importante resaltar que Gisela Valcárcel ha evitado mencionar al padre de su hija desde que inició en la TV, al igual que Ethel Pozo. Incluso, le pidió a Beto Ortiz que no difundiera la entrevista que le hicieron a Jorge porque “es una persona que no está en su vida”.

ETHEL POZO PREFIERE COMPARTIR TIEMPO CON SUS HIJAS

En medio del escándalo mediático, Ethel Pozo inició su día llevando a sus hijas a su primer día en la escuela. “Mis amores bajemos, besitos. ¡Estamos listas!”, expresó la hija de la rubia presentadora.

Horas después, la conductora de América Hoy acudió a su centro de labores. Ya en el programa, evitó referirse al pedido de ayuda de su padre y continuó con los temas programados del día.

¿POR QUÉ GISELA VALCÁRCEL SE SEPARÓ DEL PADRE DE ETHEL POZO?

Según los reportajes que se han hecho sobre su vida, Gisela Valcárcel se enamoró de un hombre mayor que ella cuando tenía 17 años. Pero esta relación terminó cuando su entonces pareja se enteró que estaba embarazada.

Al poco tiempo, Jorge Pozo la abandonó y fue así que Gisela Valcárcel enfrentó la maternidad siendo menor de edad. No obstante, siempre tuvo el apoyo de su madre Teresa Álvarez, quien jamás la abandonó cuando se enteró que su hija estaba en cinta.

Debido a esta dolorosa ruptura, la presentadora jamás habló del padre de Ethel Pozo en ningún medio. Lo único que ha mencionado es que batalló para criar a Ethel, pues solo tenía 17 años cuando dio a luz. Su hija también ha destacado en más de una oportunidad la sacrificada labor de su madre.

