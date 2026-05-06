Perú

Empresas de mototaxis ahora son las nuevas víctimas de extorsionadores: Terror aumenta en estos distritos de Lima

Bandas criminales han puesto en la mira a empresas de mototaxi en distritos como Santa Rosa y San Juan de Lurigancho, exigiendo pagos y amenazando a conductores. El temor y la reducción de operaciones marcan el día a día de cientos de trabajadores

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Sujetos disparan a conductor de mototaxi en Los Olivos
Sujetos disparan a conductor de mototaxi en Los Olivos | Foto cortesía: RPP Noticias

Las empresas de mototaxis en Lima Norte y Lima Este se han convertido en el objetivo de grupos de extorsionadores que, mediante amenazas y exigencias de pagos, han alterado la rutina de trabajo.

En el distrito de Santa Rosa, Ancón, tres compañías —Los Pioneros, La R y Josgarli— han denunciado el incremento de intimidaciones por parte de presuntos integrantes de bandas criminales.

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Los delincuentes solicitan cuotas de hasta cuatro mil soles por inscripción y dos mil soles semanales, entregando mensajes intimidantes y patrullando los paraderos en motocicletas.

La operatividad de las empresas se ha visto afectada. Los trabajadores, impulsados por el miedo, han reducido su presencia en las calles. En Los Pioneros, de cuarenta unidades, solo una fracción continúa circulando.

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La R, que cuenta con veinte mototaxis, y Josgarli, con diez, también reportan una caída en la cantidad de vehículos activos. “Han dejado de salir por miedo. Ya nos llegaron los mensajes y algunos compañeros prefieren no arriesgarse”, relató uno de los conductores.

A pesar de la cercanía de la Municipalidad de Santa Rosa y la frecuente presencia policial, las amenazas no han cesado. Imágenes obtenidas muestran la intimidación directa en los paraderos.

Los primeros avances de la investigación policial apuntan a la banda Los Michis del Cono Norte como responsables de las amenazas, grupo señalado anteriormente por extorsionar a empresas de transporte convencional en la zona.

Gremios de mototaxis ralizarán un paro nacional este 31 de octubr
Gremios de mototaxis ya realizaron un paro nacional ante la ola de extorsiones que sufren.| Foto captura: Agencia Andina

San Juan de Lurigancho: extorsión y amenazas en el distrito más poblado

El fenómeno se replica en San Juan de Lurigancho (SJL), donde al menos cuarenta de las 130 empresas de mototaxis han reportado ser víctimas de extorsión. Los hampones exigen pagos que oscilan entre tres y cinco soles por jornada, bajo la amenaza de represalias para quienes se nieguen.

Un reporte reciente contabilizó 1.224 casos de extorsión en ese distrito, con testimonios de conductores que han sufrido agresiones físicas y amenazas a sus familias.

Norma, gerente de la empresa Amigos de Villaflores y primera mujer mototaxista de Caja de Agua, relató que recibió amenazas en su domicilio, incluyendo un arreglo floral, un sobre con mensaje intimidante y siete balas. A pesar de estos episodios, continúa trabajando. “Solo le tengo miedo a Dios”, compartió en entrevista.

Mototaxistas de la zona reconocen que el temor a los extorsionadores ha modificado su rutina. Algunos han optado por reducir las horas de trabajo, mientras otros han dejado de operar por completo.

“Yo trabajaba mediodía completo, pero ahora ya no”, mencionó una conductora afectada. La situación se agrava ante la percepción de falta de apoyo y respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Representantes de empresas y conductores solicitan mayor protección y medidas concretas para combatir este tipo de delitos. Las investigaciones policiales continúan, mientras los patrullajes se han intensificado en los distritos afectados.

Sin embargo, la presión de los extorsionadores sigue presente, obligando a los trabajadores a tomar decisiones difíciles para proteger su integridad y la de sus familias.

El fenómeno de la extorsión a mototaxistas evidencia una expansión de las prácticas delictivas hacia nuevos sectores del transporte urbano en Lima.

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