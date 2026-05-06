Perú

Senadora uribista María Fernanda Cabal expresa su apoyo a Keiko Fujimori desde Colombia: “Va a ganar, soy su amiga”

La política colombiana manifestó su apoyo la candidata de cara al balotaje del 7 de junio y celebró el crecimiento de proyectos de derecha en América Latina

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La senadora colombiana María Fernanda Cabal expresó públicamente su apoyo a Keiko Fujimori y aseguró que confía en su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú
La senadora colombiana María Fernanda Cabal expresó públicamente su apoyo a Keiko Fujimori y aseguró que confía en su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú

La senadora colombiana María Fernanda Cabal, opositora al Gobierno del presidente Gustavo Petro, expresó este martes su respaldo a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y candidata que disputará la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

“Va a ganar Keiko Fujimori en el Perú (...) soy su amiga”, afirmó en diálogo con el periodista Luis Carlos Vélez, al subrayar su confianza en que la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) triunfe en el balotaje.

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Cabal explicó que la participación electoral suele aumentar en la segunda vuelta, pues muchos ciudadanos que en la primera no emitieron su voto o lo hicieron en blanco, al no sentirse representados por los candidatos, en la segunda instancia toman una decisión definitiva. “Este es un voto finish por el país”, dijo.

La senadora también sostuvo que “toda la política mundial, gracias a Trump, está cambiando” y sostuvo que “América Latina está cambiando de color y nos estamos liberando del socialismo del siglo XXI”. Vinculó estos cambios al avance de nuevos liderazgos de derecha, como Javier Milei, con quien mantiene afinidad y a cuya toma de posesión como mandatario de Argentina asistió en diciembre del año pasado.

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Cabal sostuvo que en los balotajes aumenta la participación ciudadana porque quienes se abstuvieron o votaron en blanco en la primera vuelta finalmente toman posición, calificando esta elección como un “voto finish por el país”
Cabal sostuvo que en los balotajes aumenta la participación ciudadana porque quienes se abstuvieron o votaron en blanco en la primera vuelta finalmente toman posición, calificando esta elección como un “voto finish por el país”

“Yo vi a Javier Milei cuando ni siquiera era diputado. Lo conocí en São Paulo en un evento que hizo Eduardo Bolsonaro. Nadie le prestaba atención. Yo conozco a José Antonio Kast desde hace diez años en Fox. Yo conozco a Santiago Abascal, yo conozco ese deseo de quienes sienten que no caben en sus partidos o no caben en los partidos y quieren fundar uno nuevo”, expresó.

Cabal ha sido representante a la Cámara por Bogotá y senadora por el partido Centro Democrático, formación del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue condenado en primera instancia en julio de 2025 por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En ese momento, Fuerza Popular, partido que lidera Fujimori, calificó la medida como “injusta” y sostuvo que “la historia sabrá poner las cosas en su lugar”.

“Presidente Álvaro Uribe, no está solo. Desde el Perú me solidarizo con usted ante esta injusta medida que intenta dañar su honor, y también el de millones de ciudadanos que creemos en su legado, que ha traspasado fronteras, inspira a nuevas generaciones y es reconocido en el mundo entero”, indicó la candidata en la red social X.

Keiko Fujimori ya tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta.
La congresista afirmó que la política mundial está cambiando “gracias a Trump” y que América Latina “se está liberando del socialismo del siglo XXI”, destacando el ascenso de líderes de derecha como Javier Milei, José Antonio Kast y Santiago Abascal

Su agrupación política, por su parte, emitió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con el político y afirmó que durante su gobierno, “Colombia logró recuperar territorios dominados por el narcoterrorismo y sentó las bases de su crecimiento sostenido”.

“Manifestamos nuestra solidaridad con el presidente Uribe, un líder clave en la lucha contra el terrorismo y un referente regional en la defensa de la seguridad, la institucionalidad y el desarrollo económico”, expresó el comunicado.

El texto también lamentó que en América Latina “se consolide la peligrosa tendencia de judicializar la política, como también ha ocurrido en el Perú, con persecuciones, de ciertos fiscales contra adversarios sin pruebas sólidas ni el debido proceso”.

“Confiamos en que esta decisión pueda ser revertida en instancias superiores con objetividad, sin injerencias ideológicas ni presiones políticas”, concluyó Fuerza Popular.

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