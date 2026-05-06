Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de Copa Libertadores 2026

- Estudiantes La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves y Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

Infobae Perú hará la cobertura total de este compromiso mediante su página. La previa y el minuto a minuto estarán disponibles en esta nota. Los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. No te lo puedes perder.

El partido entre Cusco FC y Estudiantes se verá por ESPN en Perú y en el resto de Sudamérica, excepto en Chile, donde la transmisión será por ESPN 5 , y en Argentina, donde estará disponible por Fox Sports . En Centroamérica y México el encuentro se emitirá por ESPN 2 y ESPN 5 .

El partido comenzará a las 17:00 horas de Perú y a las 19:00 horas de Argentina . Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; y a las 19:00 horas de Brasil, Uruguay y Paraguay.

El comienzo del segundo tiempo complicó al cuadro ‘aurinegro’. A los 47 minutos, Tiago Palacios marcó el 2-1 con un remate de zurda tras otra desconcentración en la defensa. Apenas tres minutos después, Colitto vio la tarjeta roja por doble amarilla tras una infracción sobre un rival, dejando a su equipo con diez jugadores.

Desde el inicio, Estudiantes impuso condiciones como local. A los 28 minutos, Facundo Farías aprovechó una falta de comunicación entre Aldair Fuentes y el arquero Pedro Díaz para anotar el primer gol. La reacción de Cusco FC fue rápida: a los 32, Lucas Colitto finalizó una jugada colectiva con un movimiento individual que superó a Fernando Muslera , igualando el partido.

Cusco FC cayó 2-1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la Copa Libertadores . Aunque el marcador fue adverso, el equipo dirigido por Alejandro Orfila mostró momentos de buen fútbol y actitud, dejando aspectos positivos para evaluar, a pesar de las desatenciones y la expulsión que condicionaron el tramo final.

El equipo argentino tampoco contará con Adolfo Gaich ni Joaquín Tobio Burgos , lo que limita las alternativas ofensivas para jugar en la altura de Cusco. Además del ingreso del mediocampista ofensivo Rodrigo Borzone, Matías Magdaleno, Valente Pierani, Joaquín Pereyra y Franco Domínguez Ávila integran la delegación.

Estudiantes enfrenta este partido con una incógnita en el mediocampo por la suspensión de Ezequiel Piovi , quien acumuló amarillas. El técnico Cacique Medina debe decidir entre Alexis Castro , con más experiencia, o el juvenil Lucas Cornejo , que ha sumado minutos en los últimos entrenamientos y se perfila como opción.

Por su parte, el conjunto dirigido por Alejandro Orfila empató 2-2 frente a Sporting Cristal en la Liga 1 de Perú, remontando el marcador con tantos de Joel Herrera y Lucas Colitto. Más allá del empate, el principal objetivo fue preparar al plantel para el encuentro contra Estudiantes y reservar a algunos jugadores.

El equipo peruano llega tras una derrota en los minutos finales ante Independiente Medellín , resultado que complica sus posibilidades en la Copa. Además, vive una campaña irregular en el torneo local, donde ocupa una posición intermedia, por lo que necesita sumar para mantenerse en carrera.

¡Día del partido! Cusco FC chocará hoy, miércoles 6 de mayo, ante Estudiantes La Plata en el marco de la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 . Este encuentro por el Grupo A se iniciará a las 17:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en Cusco.

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