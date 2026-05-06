“Estamos en contra de la insurgencia”: Keiko Fujimori rechaza marcha de Rafael López Aliaga y defiende resultados oficiales

Keiko Fujimori defendió los resultados de la ONPE y cuestionó la marcha convocada por Rafael López Aliaga, reafirmando que los órganos electorales son los únicos responsables de determinar los resultados del proceso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó este miércoles la marcha convocada por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y defendió los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que la confirman en la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

En diálogo con la prensa durante su campaña por Loreto, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) fue consultada sobre las acciones promovidas por el exalcalde de Lima a través de sus redes sociales, donde convocó a la Gran Marcha Nacional en el Campo de Marte, bajo el lema “No es solo un voto, es tu futuro y no se negocia”.

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“Nosotros hemos acompañado el pedido de elecciones complementarias que solicitó el señor Rafael López Aliaga. Los hemos apoyado con personeros. Inmediatamente, señalamos que era fundamental que se amplíe el horario de votación, (...) pero también hemos estado en contra cuando ha habido un pedido de insurgencia”, afirmó.

“Creo que está en todo el derecho de hacer estas marchas, pero creo también que corresponde a los órganos electorales finalmente determinar los resultados, ya estamos terminando el conteo”, añadió.

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En plena campaña presidencial, Keiko Fujimori visita el distrito de Puinahua en Loreto, donde denuncia los altos niveles de pobreza y la falta de servicios básicos como agua y electricidad, comprometiéndose a impulsar obras para las regiones más necesitadas. | Canal N

López Aliaga sostiene, sin pruebas, que hubo fraude en su contra, debido a los retrasos en la apertura de locales de votación por falta de material electoral en Lima, donde obtuvo la mayor cantidad de votos.

El líder de Renovación Popular, excluido del balotaje por una diferencia de más de 20 mil votos respecto a Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), exige a las autoridades electorales la repetición de los comicios o la convocatoria de elecciones complementarias.

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Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia, en un informe, concluyó que los retrasos en el reparto del material electoral no alteraron de forma significativa los resultados finales.

En otro tramo de la entrevista, Fujimori también expresó su acuerdo con la salida del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, quien asumió temporalmente el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto.

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“Entiendo el nivel de desconfianza que hay con todas las personas que han trabajado con él y creo que de cara a la población, para generar un poquito mayor de transparencia y de confianza, sería importante hacer ese cambio”, afirmó.

Entrentados

La narrativa de fraude en las elecciones ha enfrentado a la clase empresarial del país, con líderes gremiales que lo apoyan en sus presiones hacia las autoridades electorales y otros que se desmarcan al señalar que no hay elementos aún, y piden calma y cautela.

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Rafael López Aliaga denunció fraude sin pruebas, alegando irregularidades en la distribución de material electoral en Lima y exigiendo la repetición de los comicios o la convocatoria de elecciones complementarias

Mientras el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, afirma tajantemente que «ha habido fraude», el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, rechaza esa afirmación.

Barrios aseveró en una entrevista con la emisora radial RPP que desde la ONPE “ha habido direccionamiento”, sin aportar mayores fundamentos. “No sé cómo hay gente que dice que no ha habido fraude. Ha habido fraude, ha habido direccionamiento” dijo al añadir que sus palabras son “la posición de los empresarios porque tenemos que cortar esto”.

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Mientras, Zapata reconoció que “ha habido irregularidades producto de un mal manejo y una mala gestión, eso lo hemos visto todos, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que tenemos en estos momentos”.

“Todos los que somos líderes de opinión tenemos que llamar a la cautela. Le estamos haciendo mucho daño al país si hacemos crecer este manto de duda y estamos afectando la gobernabilidad en los próximos cinco años”, concluyó.

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