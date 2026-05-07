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Kimberly García busca su segunda corona en el Podebrady Race Walking: enfrentará a campeonas olímpicas y mundiales en República Checa

La atleta peruana intentará conquistar un nuevo título en la media maratón este viernes en el país europeo, donde competirá en la media maratón femenina frente a rivales de talla internacional

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Kimberly García – Podebrady Race Walking - Perú – deportes – 6 mayo
La marchista peruana regresa a Poděbrady para defender su título en la media maratón, enfrentando el reto internacional de Antonella Palmisano y Paula Torres, en un nuevo capítulo de la elite mundial de la marcha atlética (Andina)

Tras lograr la medalla de oro en el Mundial de Marcha Atlética, Kimberly García afrontará el desafío de la edición 94 del Podebrady Race Walking en República Checa, representando a Perú como única participante nacional. García competirá en la media maratón femenina, prueba en la que ya obtuvo victorias destacadas a nivel internacional.

El evento reunirá a figuras de primer orden, entre ellas la italiana Antonella Palmisano, campeona olímpica en Tokio 2020 y múltiple ganadora en Podebrady, y la ecuatoriana Paula Torres, vigente campeona mundial en la modalidad de maratón marcha. La deportista peruana cuenta con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte y forma parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028.

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La marcha atlética de élite regresa a República Checa

Kimberly García – Podebrady Race Walking - Perú – deportes – 6 mayo
Kimberly García volverá a competir en Poděbrady tras su reciente consagración mundial, en una edición que reunirá a figuras olímpicas y ampliará la relevancia internacional de la marcha femenina. (Andina)

Este viernes, la ciudad de Podebrady será escenario de una de las competencias más tradicionales del calendario internacional de marcha atlética. La edición número 94 del Podebrady Race Walking congregará a representantes de distintas federaciones, con la novedad de la incorporación de la media maratón femenina (21 km) como prueba oficial. En esta modalidad, Kimberly García volverá a competir tras su victoria en el Mundial disputado en Brasil, consolidando su presencia en la élite mundial de la marcha.

En la edición anterior, celebrada en 2024, García obtuvo el primer lugar en los 20 kilómetros con un tiempo de 1h 27min 08s, reafirmando su capacidad para imponerse en escenarios de alta exigencia. El historial de la peruana en esta competencia la ubica como una de las favoritas para disputar el podio, aunque el nivel de sus contrincantes también anticipa una carrera exigente.

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El evento contará con la participación de atletas que han alcanzado la cima en certámenes olímpicos y mundiales. La italiana Antonella Palmisano, reconocida por su medalla de oro en Tokio 2020 y por haber triunfado en Podebrady en tres oportunidades, será una de las principales rivales. Junto a ella, la ecuatoriana Paula Torres, actual campeona mundial en la distancia de maratón marcha, suma un atractivo adicional al listado de contendientes.

Kimberly García y el respaldo institucional hacia Los Ángeles 2028

Kimberly García – Podebrady Race Walking - Perú – deportes – 6 mayo
El respaldo técnico y logístico del Instituto Peruano del Deporte acompaña a Kimberly García en su camino hacia Lima 2027 y Los Ángeles 2028, con enfoque en el alto rendimiento. (Andina)

Kimberly García integra el Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte, iniciativa orientada a potenciar el desarrollo de atletas con proyección internacional. La gestión encabezada por el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha brindado apoyo logístico y técnico a deportistas que se preparan para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“El respaldo institucional es fundamental para que los deportistas puedan centrarse en sus objetivos y llegar en óptimas condiciones a las competencias internacionales”, señaló un portavoz del IPD. Esta política de acompañamiento se traduce en financiamiento para la participación en torneos clave, así como en la provisión de recursos para entrenamientos especializados.

La preparación de García para los grandes eventos del ciclo olímpico incluye una planificación minuciosa, que abarca tanto la presencia en certámenes de prestigio como la integración de nuevos métodos de entrenamiento y recuperación. El objetivo es mantener la regularidad en el alto rendimiento y afianzar a la atleta peruana entre las mejores del mundo en la marcha atlética.

Rivalidad internacional y expectativas en Podebrady

Kimberly García – Podebrady Race Walking - Perú – deportes – 6 mayo
Antonella Palmisano y Paula Torres aparecen como las principales rivales de Kimberly García en Poděbrady, en una competencia que promete alto nivel y gran exigencia física. (Andina)

La edición 2026 del Podebrady Race Walking se perfila como un duelo entre campeonas internacionales. Antonella Palmisano llega con el antecedente de haber dominado esta competencia en tres ocasiones, mientras que Paula Torres busca extender su racha triunfal tras consagrarse en el Mundial de Marcha Atlética. Ambas atletas han expresado su respeto por el nivel de García y señalan que la presencia de la peruana eleva el estándar de la prueba.

Según los organizadores checos, la expectativa es que la carrera reúna a más de 50 participantes de diversos países, lo que incrementa la competitividad y el atractivo del evento.

El historial previo de García en Podebrady —donde ya logró la victoria en 2024— y su reciente consagración mundial la posicionan como una de las referencias a seguir durante la competencia. Su desempeño será clave para definir los nuevos parámetros de la marcha femenina, en un año marcado por la cercanía de los principales campeonatos continentales y olímpicos.

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