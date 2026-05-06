Laura Spoya casi besa a Sebastián Gálvez en discoteca, pero él la niega: “Qué raro, debe ser IA”

Aunque insisten en que solo son amigos, las imágenes no mienten. Laura Spoya y su 'colágeno' Sebastián Gálvez se lucen más juntos que nunca, compartiendo besos y miradas cómplices en una noche de fiesta. ¿Hasta cuándo negarán lo evidente?. Captura: Magaly TV La Firme

La reciente aparición de Laura Spoya en un entorno nocturno volvió a colocarla en el centro de la conversación mediática, esta vez en medio de imágenes que contrastan con sus declaraciones previas sobre su vínculo con Sebastián Gálvez. Lo que parecía un episodio más dentro de la agenda social de la conductora terminó adquiriendo otra dimensión cuando las cámaras captaron una escena que ha sido interpretada por muchos como evidencia de una cercanía mayor a la que ambos han reconocido públicamente.

El último fin de semana, la exMiss Perú inició su recorrido en un concierto realizado en el distrito de Magdalena. Allí fue vista en una actitud discreta, concentrada en su teléfono móvil, sin mayores interacciones que llamaran la atención. Sin embargo, la situación cambió horas más tarde cuando se trasladó a una discoteca en Miraflores, donde la dinámica fue completamente distinta y donde ocurrieron los hechos que hoy generan debate.

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En el interior del local nocturno, la presencia de la modelo no pasó desapercibida. Como suele ocurrir con figuras públicas, tanto asistentes como equipos de televisión registraron su estadía. Fue en ese contexto que comenzaron a circular imágenes en las que se le observa acompañada de Sebastián, en un ambiente que, según las grabaciones difundidas, reflejaba una actitud cercana y gestos que rápidamente alimentaron especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Laura Spoya es captada con su ‘colágeno’ y desata polémica pese a negar romance. Captura: Magaly TV La Firme.

Las secuencias captadas muestran momentos en los que ambos comparten espacio de manera constante, conversan al oído y mantienen una proximidad que, para muchos, excede los límites de una amistad convencional. El punto que encendió la polémica fue, sin duda, el instante en el que —según las imágenes difundidas— parecían estar a punto de darse un beso, una escena que contrasta directamente con las reiteradas negativas de ambos sobre la existencia de un romance.

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Este episodio cobra especial relevancia porque no es la primera vez que Laura Spoya se pronuncia sobre su vínculo con el joven. En intervenciones previas, la conductora ha sido clara en señalar que entre ellos existe únicamente una relación de amistad, desmarcándose de cualquier interpretación sentimental. Sin embargo, las recientes imágenes han reactivado las dudas y han puesto en tela de juicio la coherencia entre lo declarado y lo observado.

Ante la difusión del material, el programa “Magaly TV La Firme” decidió buscar la versión de Sebastián Gálvez para esclarecer lo ocurrido. La comunicación se realizó a través de mensajes, en los que la reportera fue directa al plantear el tema. “Tenemos una foto tuya del sábado en una discoteca junto a Laura en situaciones románticas”, consultó, haciendo referencia al contenido que ya circulaba en distintos espacios.

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Laura Spoya es captada con su ‘colágeno’ y desata polémica pese a negar romance. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué respondió Sebastián Gálvez ante la prensa?

La respuesta del joven sorprendió por su tono y por la explicación ofrecida. Lejos de validar lo que muestran las imágenes, optó por restarles credibilidad desde el inicio. “Qué raro, debe ser IA”, respondió, sugiriendo que el material podría haber sido manipulado mediante inteligencia artificial. La afirmación no solo generó sorpresa, sino también cuestionamientos, considerando que se trataba de registros audiovisuales captados en un espacio público.

La conversación continuó con una nueva insistencia por parte de la periodista, quien buscó precisar el momento específico que más llamó la atención.

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Laura Spoya es captada con su ‘colágeno’ y desata polémica pese a negar romance. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ustedes aparecen casi dándose un beso”, señaló, intentando obtener una respuesta más concreta. Sin embargo, el joven mantuvo su postura inicial y fue categórico al negar la situación. “Imposible”, contestó, sin ofrecer mayores detalles que respalden su versión.

En esa misma línea, Sebastián Gálvez pidió evitar interpretaciones que, según él, no se ajustan a la realidad. Reiteró que entre ambos existe únicamente una amistad y expresó su incomodidad por la exposición mediática que se ha generado a partir de estas imágenes.

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Laura Spoya es captada con su ‘colágeno’ y desata polémica pese a negar romance. Captura: Magaly TV La Firme.