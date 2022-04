La escandalosa semana de Aldo Miyashiro: Ampay, disculpas públicas y más hallazgos de su infidelidad

Aldo Miyashiro, conductor de La Banda del Chino, fue ampayado siéndole infiel a su esposa Érika Villalobos. (Foto: Composición Infobae)

Aldo Miyashiro llegó a Lima el lunes 18 de abril junto a su esposa e hijos tras disfrutar de unas merecidas vacaciones en España. Ese mismo día, se juntó con sus compañeros de “Once machos” para disputar un partido de fútbol en el coliseo Chamochumbi. El triunfo de su equipo lo llenó de alegría, por lo que se fue a festejar junto a Óscar del Portal, Fiorella Retiz y Fiorella Méndez en el departamento del periodista deportivo, sin imaginar que esa noche sería el protagonista del “ampay del año”.

El conductor de La Banda del Chino jamás imaginó que todos sus movimientos eran grabados por las cámaras de Magaly Medina, periodista que deseaba “atrapar” a Óscar del Portal, ya que se rumoreaba en los pasillos de América TV que tenía una relación clandestina con su productora. Sin embargo, la sorpresa se la llevó la ‘Urraca’ porque fue Miyashiro quien terminó siendo ampayado traicionando a su esposa Érika Villalobos.

A continuación, un resumen de todo lo que pasó esta semana con Aldo Miyashiro.

EL AMPAY

En el departamento del comentarista deportivo, ya de madrugada, el recordado Caradura de la miniserie Misterio fue captado en situaciones cariñosas con Fiorella Retiz, exreportera de La Banda del Chino. Ella se sentó sobre sus piernas y él, fascinado por la cercanía, no dudó en besarla apasionadamente. Una vez terminaron, cada uno se fue a su casa como si nada hubiese pasado. Por su parte, Óscar del Portal se quedó con Fiorella Méndez hasta las 8: 00 a.m.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

ERIKA VILLALOBOS Y SU DIFÍCIL MOMENTO

Debido a las comprometedoras imágenes, las redes sociales de la actriz de cine y televisión fueron inundadas por comentarios de usuarios que se solidarizaron con ella. Y es que los internautas estaban más que seguros que el presentador de América TV le había sido infiel, puesto que nunca anunciaron una separación.

“Fuerza Érika, eres una gran mujer, que ningún comentario negativo te tumbe. De esta sales fuerte por tus hijos”, “Érika, estamos contigo”, “No mereces que ningún hombre te haga esto”, se puede leer en el Instagram de la artista nacional, quien hasta el cierre de esta nota ha decidido permanecer en silencio.

MIYASHIRO NO DIO LA CARA

Después de difundido el ampay, los televidentes esperaron con ansias el pronunciamiento de Aldo Miyashiro, quien debía conducir en vivo el programa nocturno La Banda del Chino. No obstante, el actor prefirió no presentarse esa noche. “Él estará con nosotros el día de mañana y con ustedes, como siempre”, anunció uno de sus compañeros, casi al finalizar el espacio televisivo.

Aldo Miyashiro no apareció en “La banda del chino” tras ampay con Fiorella Retiz

REDES EXIGIERON SU DESPIDO

Las redes sociales enardecieron ante las imágenes de Aldo Miyashiro siéndole infiel a su esposa. Muchos compararon su caso con el de Melissa Paredes, quien también fue ampayada en una situación similar con su entonces bailarín Anthony Aranda. Los internautas pidieron al canal de Pachacamac que el presentador sea sancionado de la misma manera; es decir, que sea despedido de La Banda del Chino.

Usuarios se pronuncian en redes sociales sobre el ampay de Al do Miyashiro y Oscar del Portal. (Foto: Captura Twitter)

EL PRONUNCIAMIENTO

La noche del miércoles 20 de abril, Aldo Miyashiro reapareció en La Banda del Chino para admitir su infidelidad y para pedir disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos por haberle fallado a su matrimonio de 17 años. “Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”, declaró.

Asimismo, levantó la polémica al salir en defensa de Fiorella Letiz, puesto que se mostró afectado por la ola de insultos que viene recibiendo en redes sociales. “El responsable y el culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, que no debió pasar ese caminito… que empezó como un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron, en esas imágenes de besos y caricias”, indicó.

El perdón de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV

FIORELLA RETIZ PIDIÓ PERDÓN

La protagonista del ampay también hizo mea culpa por haber besado al esposo de Érika Villalobos. “Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, señaló mediante un comunicado.

Comunicado de Fiorella Retiz

NUEVAS IMÁGENES CON FIORELLA RETIZ

El portal de espectáculos Instarándula, creado por Samuel Suárez, publicó una imagen de marzo de este año, donde se puede ver claramente a Aldo Miyashiro al lado de la exreportera. Ellos se encontraban disfrutando de un día de playa al lado de amigos y no aparece Érika Villalobos por ningún lado. La instantánea fue tomada el lunes 21 de marzo del 2022.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en la playa.

SEGUIR LEYENDO: